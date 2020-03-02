Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года

Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов курс евро достиг 74,93 рубля.
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Курс евро поднялся выше 74 рублей впервые с лета прошлого года

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Курс евро поднялся выше 74 рублей впервые с августа 2019 года

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Курс евро превысил ₽75 впервые с 1 марта 2019 года

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Евро вырос до 75 руб впервые за 12 месяцев

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Евро вырос до 75 рублей на фоне скачка на форексе к отметке 1,115 доллара

ПРАЙМ08:58
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Комментарии

Армия и оружие

Турция впервые использовала «рой» дронов в Сирии, сообщает Bloomberg

Источник заявляет, что Анкара развернула и использовала «беспрецедентное» число беспилотников для скоординированных действий в ответ на нанесенный вооруженными силами Сирии авиационный удар.
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Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

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CAS дал МОК сутки на объяснение фальшивых подписей Григория Родченкова

"Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения", - сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.
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Эрдоган пригрозил Евросоюзу «миллионами беженцев»

Президент Турции Реджеп Эрдоган предупредил, что в ближайшее время огромное количество беженцев двинется к границам его страны с Евросоюзом.
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Установлены возможные участники убийства Листьева

Бывшие следователи, которые вели уголовное дело об убийстве Листьева, утверждают, что им удалось установить личности участников преступления.
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Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса

Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Коммерсантъ 06:14
Происшествия

СК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья

Следственный комитет РФ опубликовал оперативную съемку ареста заместителя начальника Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева.
Российская газета 06:40
Здоровье

В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ

В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
RT на русском 04:13
Музыка

На «Евровидении» Эстонию представит подопечный Киркорова

На портале эстонского государственного телерадиовещания ERR рассказали, что певец Уку Сувисте представит Эстонию на «Евровидение-2020».
Мой Брянск 07:34
Армия и оружие

В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов «Апач»

Российские вертолеты назвали убийцами ударных вертолетов США. В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов "Апач".
Piter.tv 02:01
Происшествия

На Филиппинах освободили всех заложников в ТЦ

РИА Новости 07:40
Общество

Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию

Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Интерфакс 02:33
Спорт

Минспорт восстановил аккредитацию ВФЛА

Комиссия Минспорта РФ приняла решение восстановить аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
BFM.ru 08:53
Футбол

Чемпионат Швейцарии приостановлен из-за эпидемии коронавируса

Из-за вспышки коронавируса правительство Швейцарии наложило запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 1000 человек.
Спорт-Экспресс 08:34
Армия и оружие

Баллистические ракеты ОТРК «Точка» уничтожили военный конвой Турции

Баллистические ракеты ОТРК "Точка" уничтожили военный конвой Турции. Об этом сообщили в Twitter Last Defender.
Piter.tv 07:04
Общество

В Ростове чиновники заказали стриптизера на корпоратив

В интернет попало видео из Ростова-на-Дону, где вокруг чиновницы танцует стриптизер на корпоративе по случаю Дня работника торговли, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 09:04
Происшествия

У вернувшегося из Италии мужчины выявлен коронавирус

В Россию молодой человек вернулся 23 февраля и жил в частном доме в Подмосковье.
Газета.Ru 07:38
Происшествия

СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником

Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУСК России по региону.
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Происшествия

Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье

Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
Газета.Ru 07:07
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Происшествия

В Крыму 50 человек проходят карантин по коронавирусу

"Всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Республике Крым и г. Севастополе находится 50 человек, прибывших из КНР", - сообщил в ведомстве.
РИА Новости 03:22
Армия и оружие

Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Piter.tv 03:56
Политика

Гончарук опроверг информацию о прошении об отставке

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако допустил консультации с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому вопросу.
Известия 04:50
Армия и оружие

Турецкие войска разбомбили сирийский военный аэродром

ИА Новороссия 02:35
Армия и оружие

Боевики ВСУ обстреляли гражданский автомобиль в ЛНР, есть жертвы

ИА Новороссия 05:06
Музыка

Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Экономика сегодня 29 февраля в 20:37
Экономика

ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка

Банк России предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка на фоне волатильности на финансовых рынках.
ТАСС 07:36
Футбол

Сочи — Арсенал (Тула) 1:2

В матче 20-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и тульским «Арсеналом» нападающий сочинцев Александр Кокорин отметился забитым голом.
Нева Спорт вчера в 12:32
Здоровье

В Ухане частично закрыли госпиталь для лечения больных коронавирусом

ToDay News Ufa 05:44
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Газета.Ru 01:25
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