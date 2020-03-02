Финансы
RT на русскомКурс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года
Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов курс евро достиг 74,93 рубля.
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Комментарии
Армия и оружие
Турция впервые использовала «рой» дронов в Сирии, сообщает Bloomberg
Источник заявляет, что Анкара развернула и использовала «беспрецедентное» число беспилотников для скоординированных действий в ответ на нанесенный вооруженными силами Сирии авиационный удар.
Биатлон
CAS дал МОК сутки на объяснение фальшивых подписей Григория Родченкова
"Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения", - сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.
Политика
Эрдоган пригрозил Евросоюзу «миллионами беженцев»
Президент Турции Реджеп Эрдоган предупредил, что в ближайшее время огромное количество беженцев двинется к границам его страны с Евросоюзом.
Общество
Установлены возможные участники убийства Листьева
Бывшие следователи, которые вели уголовное дело об убийстве Листьева, утверждают, что им удалось установить личности участников преступления.
Экономика
Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса
Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Происшествия
СК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья
Следственный комитет РФ опубликовал оперативную съемку ареста заместителя начальника Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева.
Здоровье
В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ
В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Музыка
На «Евровидении» Эстонию представит подопечный Киркорова
На портале эстонского государственного телерадиовещания ERR рассказали, что певец Уку Сувисте представит Эстонию на «Евровидение-2020».
Армия и оружие
В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов «Апач»
Российские вертолеты назвали убийцами ударных вертолетов США. В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов "Апач".
Происшествия
На Филиппинах освободили всех заложников в ТЦ
Общество
Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию
Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Спорт
Минспорт восстановил аккредитацию ВФЛА
Комиссия Минспорта РФ приняла решение восстановить аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Футбол
Чемпионат Швейцарии приостановлен из-за эпидемии коронавируса
Из-за вспышки коронавируса правительство Швейцарии наложило запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 1000 человек.
Армия и оружие
Баллистические ракеты ОТРК «Точка» уничтожили военный конвой Турции
Баллистические ракеты ОТРК "Точка" уничтожили военный конвой Турции. Об этом сообщили в Twitter Last Defender.
Общество
В Ростове чиновники заказали стриптизера на корпоратив
В интернет попало видео из Ростова-на-Дону, где вокруг чиновницы танцует стриптизер на корпоративе по случаю Дня работника торговли, сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
У вернувшегося из Италии мужчины выявлен коронавирус
В Россию молодой человек вернулся 23 февраля и жил в частном доме в Подмосковье.
Происшествия
СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником
Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУСК России по региону.
Происшествия
Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье
Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Происшествия
В Крыму 50 человек проходят карантин по коронавирусу
"Всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Республике Крым и г. Севастополе находится 50 человек, прибывших из КНР", - сообщил в ведомстве.
Армия и оружие
Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Политика
Гончарук опроверг информацию о прошении об отставке
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако допустил консультации с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому вопросу.
Армия и оружие
Турецкие войска разбомбили сирийский военный аэродром
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Экономика
ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка
Банк России предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка на фоне волатильности на финансовых рынках.
Футбол
Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
В матче 20-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и тульским «Арсеналом» нападающий сочинцев Александр Кокорин отметился забитым голом.
Здоровье