Финансы
ИзвестияКурс евро достиг 75 рублей впервые за год
Курс евро вырос на 1,6% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 16:43 (мск) в понедельник, 2 марта. Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года.
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