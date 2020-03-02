Финансы
RT на русскомКурс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года
Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов курс евро достиг 74,93 рубля.
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Музыка
Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»
Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году представит российская рейв-группа Little Big (Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров).
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Путин предложил вступление в силу поправок в Конституцию
Поправки президента РФ Владимира Путина о вступлении в силу изменений в Конституцию поступили в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
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Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
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Эрдоган предупредил Евросоюз о миллионах беженцев
Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре, предупредил Евросоюз, что скоро к его границам двинутся миллионы беженцев.
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У вернувшегося из Италии россиянина подтвержден коронавирус
У вернувшегося из Италии россиянина подтвержден коронавирус, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Общество
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Экс-глава следственно-оперативной группы Генпрокуратуры России Петр Трибой заявил, что в деле об убийстве журналиста Владислава Листьева "нет загадок" относительно заказчиков и исполнителей, при этом имена называть не стал.
Происшествия
Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
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Итогом стала временная дисквалификация Гинера на три месяца (и ещё три условно).
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Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Экономика
Российская сахарная индустрия переживает кризис
Проблема заключается в том, что беды российской сахарной индустрии не уникальны — во всём мире производители сахара сталкиваются с перепроизводством, которое ведёт к резкому падению цен.
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Общество
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил передачу данных силовикам
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает истории поездок пользователей силовикам.
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Marvel анонсировала мобильную RPG в открытом мире
Marvel Entertainment представила мобильную игру Marvel Future Revolution. Это будет мультиплеерная RPG в открытом мире.
Армия и оружие
Турецкая армия нанесла удар по военному аэродрому в Алеппо
Министерство обороны Турции сообщило сегодня, 1 марта, о нанесении удара по военному аэродрому сирийских правительственных войск в районе Нейраб провинции Алеппо.
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Происшествия
16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Здоровье
Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией испанского гриппа
Билл Гейтс сравнил стремительное распространение нового коронавируса по всему миру с эпидемией испанского гриппа 1918 года, который в XX веке унес жизни более 50 млн человек.
Общество
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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Футбол
Ещенко забил гол пяткой с лёта на тренировке «Спартака»
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко забил гол пяткой с лёта на тренировке московского клуба.
Игры
Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру
Здоровье
Медики назвали 5 вредных для щитовидной железы продуктов
Медики назвали продукты, которые могут навредить щитовидной железе, продуцирующей важные для нормального функционирования организма гормоны.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
Происшествия
СК подтвердил гибель третьего участника вечеринки в бане в Москве
28 февраля во время вечеринки в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко неизвестный кинул сухой лед в бассейн с людьми.
Здоровье
В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.