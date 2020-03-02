Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года

Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов курс евро достиг 74,93 рубля.
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