Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов курс евро достиг 74,93 рубля.

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года

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