Финансы
RT на русскомКурс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года
Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов курс евро достиг 74,93 рубля.
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Комментарии
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Здоровье
Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски
Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
Политика
Пушков: «Было очень мудро в 90-х лишить Украину ядерного оружия»
«Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия», — написал сенатор 2 марта в своём микроблоге в Twitter.
Спорт
ВФЛА признала правомерность претензий World Athletics
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что организация признала правомерность претензий Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.
Экономика
Названы главные владельцы золота России
В России назвали главных владельцев золота в стране. Ими стали предприниматели, которые контролируют производство драгоценного металла.
Здоровье
В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Происшествия
Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Латвии
Министерство здравоохранения Латвии подтвердило первый в республике случай заболевания коронавирусом Covid-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на агентство BNS.
Игры
Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix
Компания Square Enix сообщила о выходе демоверсии Final Fantasy VII. Как сообщает портал News.ru, для игроков будет доступна первая глава.
Гаджеты
Apple заплатит до 500 млн долларов за намеренное замедление iPhone
В сети появилась информация о том, что американская компания Apple в конечном итоге все же заплатит до 500 млн долларов за то, что занималась намеренным замедлением iPhone после выхода новых моделей.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Наука
Премоторная кора оказалась важна для принятия решений
Ученые из Колумбийского университета (США) выяснили, что премоторная кора головного мозга играет ключевую роль в принятии решений по нелинейному алгоритму (с учетом контекста).
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Политика
Партия Нетаньяху лидирует на выборах в парламент Израиля
Поскольку в истории Израиля еще ни одна партия в одиночку не имела абсолютного парламентского большинства, всякий раз победа на выборах зависела не только от ее собственного электорального веса, но и наличия союзников, готовых вступить в коалицию или оказать внекоалиционную поддержку.
Происшествия
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Происшествия
Россиянка зарезала одного своего ребенка и ранила второго
Футбол
В России впервые пройдет матч за Суперкубок УЕФА
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Происшествия
Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
Космос
OneWeb привлекла $3,4 млрд инвестиций для развития спутниковой системы
Британская компания OneWeb уже привлекла инвестиции в объеме $3,4 млрд для развития собственной спутниковой системы.
Авто
Россияне увеличили число заказов премиального такси на 20% за год
Россияне действительно стали выбирать такси премиального сегмента - количество заказов за прошлый год увеличилось на 20%, подтвердили в Gett.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
Шоу-бизнес
Антуан Арно трогательно поздравил Наталью Водянову с днем рождения
Несмотря на рождение двоих совместных детей Водянова и Арно не спешат вступать в официальный брак.
Общество
Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.