Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года

Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов курс евро достиг 74,93 рубля.
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Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне укрепления цен на нефть выше $52

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Старридж отстранен от футбола до июня за нарушение правил о ставках

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Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, который ведёт страну к «полному коллапсу».
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Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

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