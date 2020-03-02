Финансы
RT на русскомКурс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года
Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов курс евро достиг 74,93 рубля.
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США отменили совместные с Израилем военные учения из-за коронавируса
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В ночь на 3 марта разработчики выпустили обновление для клиента Dota 2, в котором изменили систему рангов, вновь сделав единый рейтинг для поддержки и основы.
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Германии «Шальке» — «Бавария» Букмекеры уверены, что матч Кубка Германии «Шальке» — «Бавария» 3 марта получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.33, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.20.
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Как выяснили эксперты «Автостат», во второй половине февраля всего 5 брендов изменили цены на свои авто.
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Химик и врач объяснили опасность попадания сухого льда в воду в закрытом помещении
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Переход хавбека сборной Демократической Республики Конго Ганелли Имбула в «Сочи» вне регистрационного периода был утвержден со стороны РФС.
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Недавно, правда, дочь актрисы Анна Заворотнюк отправилась отдыхать в Италию.
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У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
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В США в возрасте 96 лет скончался физик Фримен Дайсон
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В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
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Компания Citroen представила серийный городской электрокар под названием Ami.
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