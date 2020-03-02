Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс евро поднялся до 75 рублей впервые за год

Курс евро повысился до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом гласят данные Мосбиржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.47 мск вырос на 33 копейки и составил 67,21 рубля.
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Российская нацвалюта дешевеет, курс евро добрался до 75 рублей

Росбалтвчера в 09:29

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год

Газета.Ruвчера в 08:54

Курс евро впервые с весны 2019 года вырос до 75 рублей

Взгляд.рувчера в 09:18

Курс евро превысил 75 рублей впервые с марта прошлого года

Ведомостивчера в 09:13

Курс евро достиг 75 рублей впервые за год

Известиявчера в 09:12

Евро превысил отметку 75 рублей

ТАССвчера в 09:26

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года

RT на русскомвчера в 08:51
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Происшествия

Самолет Владивосток—Москва экстренно сел в Хабаровске

Пассажирский самолет компании «Аэрофлот» Airbus А-330, следовавший из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске после поступления сообщения о минировании.
Коммерсантъ 00:59
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Биатлон

Пихлер на слушаниях в CAS по делу Зайцевой назвал Родченкова лжецом

Немецкий тренер Вольфганг Пихлер во время рассмотрения апелляций бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной в Спортивном арбитражном суде (CAS) назвал лжецом бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова, на показаниях которого строится обвинительный вердикт Международного олимпийского комитета (МОК).
ТАСС Спорт вчера в 14:35
Общество

В России могут пересчитать цену за отопление из-за тёплой зимы

В России намерены пересмотреть стоимость услуг по отоплению из-за тёплой зимы.
RT на русском 01 марта в 17:09
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Общество

Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова

Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Коммерсантъ вчера в 14:50
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Политика

Путин объяснил, почему необходимо реагировать на нарушения на митингах

Российский президент Владимир Путин заявил, что все участники митингов должны соблюдать правила проведения публичных акций.
РЕН ТВ 01:36
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Общество

Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесён на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:43
Экономика

Выручка «Ростелекома» по МСФО в IV квартале увеличилась на 9%

Выручка "Ростелекома" по МСФО в четвертом квартале 2019 года составила 94,9 миллиарда рублей, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 01:49
Политика

Супервторник в США: Трамп обвинил демократов в нечестной игре

Действующий американский президент Дональд Трамп обвинил демократов в нечестной игре. Об этом сообщает телеканал Fox News.
МонаВиста 00:38
Армия и оружие

Штурмовик Су-25 сбил вражеский самолет противотанковой ракетой

После ликвидации наземной цели штурмовик нанес удар ракетой «Вихрь» по воздушной цели, которая находилась на автопилоте.
RuNews24.ru 00:49
Общество

У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 13:29
Хоккей

Овечкин стал первой звездой матча «Вашингтона» и «Миннесоты»

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игры регулярного сезона НХЛ против «Миннесоты».
ProstoProSport вчера в 00:31
Шоу-бизнес

Алена Шишкова и дочь Тимати сделали одинаковые прически

Алена Шишкова рассказала фанатам, что сменила образ и сделала такую же прическу, как у дочери Тимати.
Актуальные Новости вчера в 01:25
Авто

Налог на роскошь расширился на автомобили Honda и Mazda

Число облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей выросло до 632 единиц (+54 ед.), от 5 до 10 млн рублей — до 484 единиц (+38 ед.), от 10 до 15 млн рублей — до 100 единиц (+3 ед.), а в категории дороже 15 млн рублей теперь числится 82 модели, что на 9 больше, чем годом ранее.
Автоновости дня 01:02
Общество

Россиянки назвали желанные подарки на 8 марта

В 2019 году ВЦИОМ выяснил, что 38% россиянок хотели получить в подарок на 8 марта путевку на отдых, 36% — цветы, а еще 23% — билет на концерт или в театр.
РБК вчера в 22:31
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по правильному питанию в Великий пост

ToDay News Ufa вчера в 13:16
Политика

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции

Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля.
РБК 00:25
Космос

Миссией Gaia найден необычный сверхмассивный белый карлик WDJO551+4135

Территория новостей вчера в 15:13
Гаджеты

Компания Huawei представила новый смартфон Enjoy 10e

Live24 вчера в 01:51
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ вчера в 06:17
Армия и оружие

Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в Японское море

Снаряды не достигли Исключительной экономической зоны в Японском море, никакого ущерба кораблям или самолетам гражданской авиации не зафиксировали, сообщили в Минобороны Японии.
RuNews24.ru вчера в 01:25
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ вчера в 11:27
Происшествия

Омичка приговорена к 11 годам колонии за убийство дочери хлебом

Интерфакс 01:23
Гаджеты

Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone

Компания Apple согласилась выплатить до $500 млн истцам, которые подали на бренд в суд из-за намеренного замедления старых моделей iPhone в целях мотивации пользователей сменить смартфон на более актуальный, сообщает Reuters.
Газета.Ru 01:06
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии планов на Россию в Сирии

Россия и Иран не являются целью турецких военных в Сирии.
Lenta.ru вчера в 16:33
Экономика

«Детский мир» сменит генерального директора

Совет директоров, как указала компания, должен будет принять решение еще по двум вопросам: назначении на должность генерального директора Марии Давыдовой сроком на три года — сегодня она занимает пост заместителя генерального директора по коммерческой деятельности; а также назначении Чирахова председателем совета директоров ПАО "Детский мир".
РБК 01:33
Общество

Трамп намерен добиться от ФРС снижения ставки из-за вируса

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможности для снижения последствия распространения коронавируса для экономики.
Газета.Ru 00:37
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