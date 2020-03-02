Финансы
Газета.RuКурс евро поднялся до 75 рублей впервые за год
Курс евро повысился до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом гласят данные Мосбиржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.47 мск вырос на 33 копейки и составил 67,21 рубля.
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Происшествия
Самолет Владивосток—Москва экстренно сел в Хабаровске
Пассажирский самолет компании «Аэрофлот» Airbus А-330, следовавший из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске после поступления сообщения о минировании.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Биатлон
Пихлер на слушаниях в CAS по делу Зайцевой назвал Родченкова лжецом
Немецкий тренер Вольфганг Пихлер во время рассмотрения апелляций бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной в Спортивном арбитражном суде (CAS) назвал лжецом бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова, на показаниях которого строится обвинительный вердикт Международного олимпийского комитета (МОК).
Общество
В России могут пересчитать цену за отопление из-за тёплой зимы
В России намерены пересмотреть стоимость услуг по отоплению из-за тёплой зимы.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Общество
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Политика
Путин объяснил, почему необходимо реагировать на нарушения на митингах
Российский президент Владимир Путин заявил, что все участники митингов должны соблюдать правила проведения публичных акций.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Общество
Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесён на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Выручка «Ростелекома» по МСФО в IV квартале увеличилась на 9%
Выручка "Ростелекома" по МСФО в четвертом квартале 2019 года составила 94,9 миллиарда рублей, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в сообщении компании.
Политика
Супервторник в США: Трамп обвинил демократов в нечестной игре
Действующий американский президент Дональд Трамп обвинил демократов в нечестной игре. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Армия и оружие
Штурмовик Су-25 сбил вражеский самолет противотанковой ракетой
После ликвидации наземной цели штурмовик нанес удар ракетой «Вихрь» по воздушной цели, которая находилась на автопилоте.
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Хоккей
Овечкин стал первой звездой матча «Вашингтона» и «Миннесоты»
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игры регулярного сезона НХЛ против «Миннесоты».
Шоу-бизнес
Алена Шишкова и дочь Тимати сделали одинаковые прически
Алена Шишкова рассказала фанатам, что сменила образ и сделала такую же прическу, как у дочери Тимати.
Авто
Налог на роскошь расширился на автомобили Honda и Mazda
Число облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей выросло до 632 единиц (+54 ед.), от 5 до 10 млн рублей — до 484 единиц (+38 ед.), от 10 до 15 млн рублей — до 100 единиц (+3 ед.), а в категории дороже 15 млн рублей теперь числится 82 модели, что на 9 больше, чем годом ранее.
Общество
Россиянки назвали желанные подарки на 8 марта
В 2019 году ВЦИОМ выяснил, что 38% россиянок хотели получить в подарок на 8 марта путевку на отдых, 36% — цветы, а еще 23% — билет на концерт или в театр.
Здоровье
Диетологи дали рекомендации по правильному питанию в Великий пост
Политика
ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции
Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля.
Космос
Миссией Gaia найден необычный сверхмассивный белый карлик WDJO551+4135
Гаджеты
Компания Huawei представила новый смартфон Enjoy 10e
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Армия и оружие
Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в Японское море
Снаряды не достигли Исключительной экономической зоны в Японском море, никакого ущерба кораблям или самолетам гражданской авиации не зафиксировали, сообщили в Минобороны Японии.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Гаджеты
Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
Компания Apple согласилась выплатить до $500 млн истцам, которые подали на бренд в суд из-за намеренного замедления старых моделей iPhone в целях мотивации пользователей сменить смартфон на более актуальный, сообщает Reuters.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии планов на Россию в Сирии
Россия и Иран не являются целью турецких военных в Сирии.
Экономика
«Детский мир» сменит генерального директора
Совет директоров, как указала компания, должен будет принять решение еще по двум вопросам: назначении на должность генерального директора Марии Давыдовой сроком на три года — сегодня она занимает пост заместителя генерального директора по коммерческой деятельности; а также назначении Чирахова председателем совета директоров ПАО "Детский мир".
Общество
Трамп намерен добиться от ФРС снижения ставки из-за вируса
Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможности для снижения последствия распространения коронавируса для экономики.