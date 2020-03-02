Курс евро повысился до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом гласят данные Мосбиржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.47 мск вырос на 33 копейки и составил 67,21 рубля.

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год

Происшествия Самолет Владивосток—Москва экстренно сел в Хабаровске Пассажирский самолет компании «Аэрофлот» Airbus А-330, следовавший из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске после поступления сообщения о минировании.

Биатлон Пихлер на слушаниях в CAS по делу Зайцевой назвал Родченкова лжецом Немецкий тренер Вольфганг Пихлер во время рассмотрения апелляций бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной в Спортивном арбитражном суде (CAS) назвал лжецом бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова, на показаниях которого строится обвинительный вердикт Международного олимпийского комитета (МОК).

Политика В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Общество Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

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Общество Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесён на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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Общество Россиянки назвали желанные подарки на 8 марта В 2019 году ВЦИОМ выяснил, что 38% россиянок хотели получить в подарок на 8 марта путевку на отдых, 36% — цветы, а еще 23% — билет на концерт или в театр.

Происшествия У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.

Гаджеты Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone Компания Apple согласилась выплатить до $500 млн истцам, которые подали на бренд в суд из-за намеренного замедления старых моделей iPhone в целях мотивации пользователей сменить смартфон на более актуальный, сообщает Reuters.