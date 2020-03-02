Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс евро поднялся до 75 рублей впервые за год

Курс евро повысился до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом гласят данные Мосбиржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.47 мск вырос на 33 копейки и составил 67,21 рубля.
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Рубль начал коррекцию к доллару и евро после обвала в предыдущие дни

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Курс евро впервые с весны 2019 года вырос до 75 рублей

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