Финансы
Газета.RuКурс евро поднялся до 75 рублей впервые за год
Курс евро повысился до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом гласят данные Мосбиржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.47 мск вырос на 33 копейки и составил 67,21 рубля.
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В Москве работодателям рекомендуется измерять температуру сотрудникам на работе из-за коронавируса.
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
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В Европе выбрали лучшие автомобили 2020 года
Победителем конкурса «Европейский автомобиль года» (ECOTY) стал компакт-кар Peugeot 208 нового поколения.
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В 2018 году сообщалось, что кинокомпания на фоне длительных судебных тяжб Деппа и его экс-супруги Эмбер Херд решила больше не звать актера в продолжения "Пиратов Карибского моря".
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Ранее сообщалось, что на территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар.
Общество
Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»
Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Политика
Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
Авто
Представлен обновленный седан Geely Emgrand GL
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Армия и оружие
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Каких-либо решений об участии президента РФ Владимира Путина в парламентских выборах 2021 года не принималось.
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Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
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Политика
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.