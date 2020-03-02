Финансы
Газета.RuКурс евро поднялся до 75 рублей впервые за год
Курс евро повысился до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом гласят данные Мосбиржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.47 мск вырос на 33 копейки и составил 67,21 рубля.
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Комментарии
Происшествия
В Оренбурге сотрудницу полиции заставили отмыть разрисованный ею лифт
Политика
Пушков: Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия
Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия, поскольку его не должно быть у незрелых, несформированных наций с безответственными "элитами", написал Пушков в своем Twitter.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Армия и оружие
США проведут испытательный пуск гиперзвукового оружия
Здоровье
Для Амурской областной клинической больницы куплен новый ангиограф
Новый ангиограф соответствует всем современным требованиям и имеет более совершенное программное обеспечение с возможностью выполнения ротационной ангиографии и последующей 3D-обработкой изображения, — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения АОКБ Алексей Русаков.
Армия и оружие
В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ
По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
Гаджеты
Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов
Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.
Экономика
Тарифы на электроэнергию изменятся
Только при единой государственной политике можно создать «равные условия, конкурентные для развития субъектов», выразила уверенность она.
Общество
Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 7 тысяч
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, превысив 7 тысяч, передает РИА "Новости".
Политика
Песков ответил на сообщения о планах Путина возглавить списки ЕР
Сегодня, 2 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что глава государства может возглавить список партии «Единая Россия».
Политика
Путин сообщил о ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России в целом находится под контролем, заявил президент Владимир Путин.
Общество
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Здоровье
Глава Минздрава рассказал, кому следует проверяться на коронавирус
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что проверяться на коронавирус нужно только тем, у кого есть симптомы, и тем, кто возвращается из очагов, где существует вероятность заражения.
Политика
В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР
США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Общество
В Якутске могут ввести налог на собак
Для владельцев собак власти Якутска планируют ввести налог или сбор.
Экономика
В России назвали сумму экономии для бюджета от пенсионной реформы
Повышение пенсионного возраста в России позволило сэкономить для бюджета 21,5 млрд рублей уже в первый год.
Общество
Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе
Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
Общество
Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию
Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Армия и оружие
Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение
Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Хоккей
Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку
Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Кино
Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу
Общество
Матвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкалья
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкальского края.
Происшествия
Иркутский чиновник съел улику во время задержания
Заместитель главы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в ходе задержания за взятку съел одну из улик, сообщает RT.
Политика
Тимошенко призвала к смене политического курса Украины
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Биатлон
Этап кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Этап кубка мира по биатлону в Чехии впервые состоится без зрителей.
Армия и оружие
ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Комиссия ООН уличила Воздушно-космические силы (ВКС) России в военных преступлениях в Сирии.