Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс евро поднялся до 75 рублей впервые за год

Курс евро повысился до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом гласят данные Мосбиржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.47 мск вырос на 33 копейки и составил 67,21 рубля.
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Курс евро достиг 75 рублей впервые за год

Известия09:12

Евро превысил отметку 75 рублей

ТАСС09:26

Курс евро впервые с весны 2019 года вырос до 75 рублей

Взгляд.ру09:18

Курс евро превысил 75 рублей впервые с марта прошлого года

Ведомости09:13

Российская нацвалюта дешевеет, курс евро добрался до 75 рублей

Росбалт09:29

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год

Газета.Ru08:54

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года

RT на русском08:51
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В Оренбурге сотрудницу полиции заставили отмыть разрисованный ею лифт

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Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия, поскольку его не должно быть у незрелых, несформированных наций с безответственными "элитами", написал Пушков в своем Twitter.
Российская газета 16:27
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США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Армия и оружие

США проведут испытательный пуск гиперзвукового оружия

РИА Новости 18:28
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Для Амурской областной клинической больницы куплен новый ангиограф

Новый ангиограф соответствует всем современным требованиям и имеет более совершенное программное обеспечение с возможностью выполнения ротационной ангиографии и последующей 3D-обработкой изображения, — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения АОКБ Алексей Русаков.
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Армия и оружие

В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ

По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
Коммерсантъ 10:55
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Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов

Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.
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Экономика

Тарифы на электроэнергию изменятся

Только при единой государственной политике можно создать «равные условия, конкурентные для развития субъектов», выразила уверенность она.
ВЕСТИ: Приморье 28 февраля в 19:26
Общество

Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 7 тысяч

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, превысив 7 тысяч, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:46
Политика

Песков ответил на сообщения о планах Путина возглавить списки ЕР

Сегодня, 2 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что глава государства может возглавить список партии «Единая Россия».
Городовой 05:44
Политика

Путин сообщил о ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России в целом находится под контролем, заявил президент Владимир Путин.
BFM.ru вчера в 03:09
Общество

Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева

Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Газета.Ru 08:18
Здоровье

Глава Минздрава рассказал, кому следует проверяться на коронавирус

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что проверяться на коронавирус нужно только тем, у кого есть симптомы, и тем, кто возвращается из очагов, где существует вероятность заражения.
РИА Новости вчера в 02:37
Политика

В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР

США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
РИА Новости 18:06
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском 04:30
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru 14:21
Общество

В Якутске могут ввести налог на собак

Для владельцев собак власти Якутска планируют ввести налог или сбор.
9111.ru 05:03
Экономика

В России назвали сумму экономии для бюджета от пенсионной реформы

Повышение пенсионного возраста в России позволило сэкономить для бюджета 21,5 млрд рублей уже в первый год.
REGNUM 19:07
Общество

Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
РИА Новости 17:19
Общество

Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:29
Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
РБК 12:41
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс 04:55
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Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку

Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
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Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу

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Матвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкалья

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкальского края.
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Иркутский чиновник съел улику во время задержания

Заместитель главы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в ходе задержания за взятку съел одну из улик, сообщает RT.
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Тимошенко призвала к смене политического курса Украины

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Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
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Биатлон

Этап кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Этап кубка мира по биатлону в Чехии впервые состоится без зрителей.
Ореанда-Новости 08:25
Армия и оружие

ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Комиссия ООН уличила Воздушно-космические силы (ВКС) России в военных преступлениях в Сирии.
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