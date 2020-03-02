Курс евро повысился до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом гласят данные Мосбиржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.47 мск вырос на 33 копейки и составил 67,21 рубля.

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год

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Хоккей Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.