Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года

Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов курс евро достиг 74,93 рубля.
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Евро впервые за год превысил отметку 75 рублей

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Евро достиг 75 рублей впервые с марта 2019 года

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Евро превысил отметку 75 рублей

ТАСС09:26

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года

RT на русском08:51

Курс евро достиг отметки 75 рублей впервые за год

Life.ru09:22
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