Финансы
РИА НовостиКурс евро поднялся до 82 рублей
Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи. Перед самым закрытием торгов евро поднимался до 82,03 рубля — максимума с 15 апреля.
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Курс рубля на 21 апреля 2020: доллар вырос до 75,87 рубля, евро – 82,14 рубля
Комсомольская правда03:09
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Комментарии
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Транспорт
В метро Москвы перестали продавать билеты на одну поездку
В Московском метрополитене в соответствии с указом мэра перестали продавать разовые билеты в кассах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
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Здоровье
В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека
Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23
Политика
В Чечне заметили федеральные войска
Lenta.ru 04:01
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия вчера в 07:18
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В Москве не планируют вводить пропуска для пешеходов
Введение пропусков для пешеходов не планируется на территории Москвы на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса.
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Общество
Роспотребнадзор призвал магазины запретить покупателям самим взвешивать продукты
Роспотребнадзор призвал магазины и супермаркеты запретить покупателям самим взвешивать продукты.
Газета.Ru 06:20
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже 24 долларов за баррель
Впервые с 30 марта стоимость американской нефтяной смеси марки Brent опустилась ниже 24 долларов за баррель.
Экономика сегодня 03:33
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Происшествия
Во Владикавказе арестован призывавший к массовым акциям местный житель
Житель Владикавказа Вадим Чельдиев, которого подозревают в распространении фейковой информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывам к массовым акциям, заключен под стражу сроком на два месяца.
Известия 06:27
Шоу-бизнес
Фанаты удивились «располневшей» Семенович на самоизоляции
Семенович рассказала, что прикрепила эту фотографию на холодильник, чтобы ограничить себя в приемах еды и не поправиться на самоизоляции.
Pravda.Ru 04:46
Политика
МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова заявил, что Москва не исключает того, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу.
Российская газета 05:46
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости 04:19
Общество
Минюст предложил отказаться от повышения штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции предложило сохранить действующие размеры штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 06:06
Футбол
Ван Перси рассказал, как ван Гал выгнал его из «Манчестер Юнайтед»
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси рассказал о том, как ему пришлось покинуть манкунианский клуб в 2015 году после разговора с Луи ван Галом.
Soccer.ru 05:41
Политика
Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.
Lenta.ru 02:42
Наука
Почти половина жителей США дышит опасным для здоровья воздухом
В отчете за 2020 год авторы отмечают, что примерно 20,8 млн жителей США проживают в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха, а 150 млн подвержены влиянию загрязнения по всей стране.
Хайтек 04:41
Культура
Андрей Макаревич вступился за сериал о Зулейхе
Советский и российский музыкант, лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич ответил в своем facebook всем критикам сериала "Зулейха открывает глаза" о раскулачивании в Татарстане.
Ревизор.ру вчера в 08:10
Общество
Федеральные власти изменили порядок выплаты пособия по безработице
Официальный статус безработного, полученный после 1 марта, предполагает максимальное пособие на три месяца и доплату, если в семье есть несовершеннолетний ребенок.
НИА-Новосибирск 03:28
Происшествия
На Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 19 апреля в 04:37
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Общество
Генпрокуратура РФ выявила новый вид мошенничества с коронавирусом
Генпрокуратура России выявила популярный вид мошеннической деятельности, который связан с коронавирусом и введенным режимом самоизоляции.
NewInform 04:47
Политика
Путин ежедневно общается с экспертами по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин ежедневно общается с экспертами, чтобы получать апдейты по изменению эпидемиологической ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:35
Происшествия
В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере
РИА Новости вчера в 09:14
Кино
Режиссер Иван Щеголев скончался на 60-м году жизни
В возрасте 59 лет умер режиссер Иван Щеголев, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ.
Агентство Москва 05:55
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
1. Число подтвержденных случаев коронавируса превысило 50 тысяч В России по состоянию на 21 апреля официально подтвердили 52 тысячи 763 случая коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 03:47
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной РФ на следующий сезон
СБР на своем сегодняшнем заседании утвердил тренерский штаб сборной РФ по биатлону на следующий сезон, говорится в сообщении союза.
ProstoProSport вчера в 08:09