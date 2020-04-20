Финансы

РИА НовостиРИА НовостиКурс евро поднялся до 82 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи. Перед самым закрытием торгов евро поднимался до 82,03 рубля — максимума с 15 апреля.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 77 рублей

ТАСС06:19

Курс евро поднялся выше 83 рублей

RT на русском05:14

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

Газета.Ru05:27

Курс доллара вырос до ₽77 впервые с 6 апреля

РБК05:19

Курс доллара поднялся выше 76 рублей

Взгляд.ру03:11

Курс рубля на 21 апреля 2020: доллар вырос до 75,87 рубля, евро – 82,14 рубля

Комсомольская правда03:09

Нефть марки Brent опустилась ниже 22 долларов и утянула за собой рубль

Фонтанка.Ру05:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 10:59, Ашберн

Комментарии

Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
5K
Здоровье

В Удмуртии заразились коронавирусом еще 16 человек

16 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии.
ИА Удмуртия 07:10
85
Политика

Глава МИД Армении прокомментировал слова Лаврова о Карабахе

По словам главы МИДа Армении, подходы в ключе озвученных Лавровым вариантов звучали не однократно, однако все время Армения исходила из вопроса безопасности.
ИА Красная Весна 10:35
Экономика

Греф ответил на вопрос о возможности дефолта в России

Глава Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью на Сбербанк TV прокомментировал возможность дефолта в России.
RT на русском 08:32
8
Наука

В Вологде при необходимости будут заготавливать плазму крови с антителами на коронавирус

Как рассказали в ходе оперштаба области, донорами могут стать люди от 18 до 55 лет, переболевшие COVID-19 при наличии иммунитета к заболеванию и отсутствию противопоказаний к донорству крови и ее компонентов.
СеверИнформ 09:10
Происшествия

Суд заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Япончика

Известия 07:51
4
Религия

Умер настоятель Елоховского собора в Москве Александр Агейкин

"Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 09:20
33
Общество

Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Известия 08:37
326
Политика

Зеленский призвал правительство представить план выхода из карантина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство страны представить план по выходу из карантина.
Lenta.ru 08:48
Энергетика

Саудовская Аравия примет дополнительные меры по урегулированию рынка

Саудовская Аравия готова сделать дополнительные шаги, чтобы урегулировать нефтяные цены вместе с другими странами-членами ОПЕК+, пишет Саудовское агентство новостей со ссылкой на правительство.
Газета.Ru 10:49
3
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
3,2K
Гаджеты

Представлен смартфон Oppo A12 с большим аккумулятором

Компания Oppo представила свой новейший смартфон начального уровня, который получил название Oppo A12.
iXBT.com вчера в 05:31
Экономика

Греф допустил долгий кризис в России из-за коронавируса

Быстрого "отскока" российской экономики после вызванного распространением коронавируса кризиса может не быть, в результате чего кризис будет долгим, предположил глава Сбербанка Герман Греф.
ПРАЙМ 10:28
30
Здоровье

Одному из умерших от коронавируса жителей Башкирии было 33 года

На брифинге, посвященном распространению коронавирусной инфекции в Башкирии, сообщили, что всего в республике умерло 14 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Горобзор.ру 08:01
24
Общество

Власти Коми из-за коронавируса ограничили въезд в четыре города

Сыктывкар, 21 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Врио главы Коми Владимир Уйба принял решение о вводе ограничений при въезде в Воркуту, Усинск, Печору и Ухту.
REGNUM 10:23
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
2,1K
Общество

Мэр Геленджика обматерил помощницу в прямом эфире

Мэр Геленджика Алексей Богодистов 21 апреля провел в инстаграм-аккаунте прямой эфир, в ходе которого отвечал на вопросы жителей города, связанные с актуальными проблемами, волнующими людей в период распространения эпидемии коронавируса.
Югополис 10:38
5
Армия и оружие

Третий корабль проекта 22160 прибыл в Новороссийск

Патрульный корабль «Павел Державин» прибыл в Краснодарский край для прохождения ходовых испытаний после завершения достройки на судостроительном заводе «Залив» в крымском городе Керчь.
ANNA-News 10:45
Шоу-бизнес

Адвокат объяснил, почему Федосеева-Шукшина подарила Алибасову квартиру

Вечерняя Москва 19 апреля в 12:04
35
Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
819
Общество

Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг российских регионов по эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями.
Lenta.ru 07:50
2
Экономика

Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций

Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
178
Общество

Роспотребнадзор призвал магазины продавать продукты упакованными

Ведомство призвало лишить покупателей возможности самостоятельно взвешивать продукты - товары следует продавать заранее упакованными.
Газета.Ru 09:25
108
Экономика

Греф оценил вероятность своего возвращения в правительство

Глава Сбербанка Герман Греф оценил вероятность перехода на работу в правительство.
Секрет фирмы 07:51
127
Энергетика

Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»

С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
ИА Красная Весна вчера в 17:49
751
Космос

Самолет-телескоп NASA SOFIA признан неэффективным

Знаменитый проект NASA, стратосферная инфракрасная обсерватория SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, SOFIA), оказался далеко не так результативен, как представлялось несколько лет назад, и по этой причине его будущее под большим вопросом.
Газета.Ru вчера в 08:53
1
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
1,9K
Армия и оружие

Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27

Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
90
Экономика

Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян

Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян.
Комсомольская правда 08:12
394
Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
70
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное