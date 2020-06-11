Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 63 копейки – до 69,13 рубля, курс евро поднялся на 55 копеек – до 78,48 рубля. Августовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 40,3 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Хоккей
«Трактор» обменял права на Тренина в СКА
"Трактор" обменял права на форварда Якова Тренина, выступающего в НХЛ за "Нэшвилл Предаторз", в петербургский СКА, сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.
РИА Новости 12:36
Происшествия
Близкие простились с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем Захаровым
В Москве простились с Сергеем Захаровым — водителем, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
Пятый канал 09:15
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Политика
Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в РФ
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад с целью дестабилизации ситуации в РФ создает на ее территории сеть неправительственных структур.
РЕН ТВ вчера в 00:54
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Авто
Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50
Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe вчера в 09:01
Общество
Путин поручил выделить 41,7 млрд рублей на зарплаты в школах и вузах
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить 41,7 млрд рублей на поддержание уровня зарплат в образовательных и медицинских организациях.
РЕН ТВ 11:47
Общество
Сбербанк объяснил, почему выплаты на детей были списаны за долги
Техническими причинами различного характера объяснило руководство Сбербанка ситуации со списанием средств, полученных на детей в возрасте до 16 лет, 11 июня сообщает пресс-служба Сбербанка.
ИА Красная Весна 11:51
Общество
Собянин призвал работодателей оставить сотрудников «на удаленке»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 московским работодателям следует продолжить дистанционную работу своих компаний, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:05
Общество
В Красноярском крае продлили режим самоизоляции до 12 июля
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 12 июля. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.
RT на русском 05:27
Армия и оружие
«Угрозы» остались: генсек НАТО призвал наращивать оборонные расходы
Страны Североатлантического альянса должны продолжать повышать оборонные расходы до уровня 2% ВВП даже в условиях экономического кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавируса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Die Welt.
Газета.Ru 08:00
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Российская газета 12:41
Политика
В Кремле назвали имена президентов, которые приедут на парад Победы
Москва, 10 июня 2020, 12:53 — REGNUM Кремль «со дня на день» ждёт подтверждения об участии в параде Победы 24 июня от ряда мировых лидеров.
REGNUM вчера в 05:53
Армия и оружие
Грузия закупит дополнительно «Джавелины» в США
Грузия, которая ранее уже приобрела в США противотанковые комплексы системы Javelin – 410 ракет и 72 пусковые установки, намерена пополнить их запас, заявило грузинское минобороны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру 08:36
Армия и оружие
В России создали субмарину-имитатор «Суррогат»
В России завершена научно-исследовательская работа по созданию морского роботизированного комплекса «Суррогат», который способен имитировать субмарины разных типов.
Русская Планета вчера в 08:11
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
Происшествия
Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат
РИА Новости 11:18
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Российская газета 07:35
Общество
Выпускники школ смогут получить аттестаты до 15 июня
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов.
Телеканал Санкт-Петербург 08:23
Происшествия
Дочь Ефремова обматерила Малахова
Lenta.ru 11:55
Общество
В России увеличили пособия по безработице
«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
Политика
В США заявили о влиянии России на Международный уголовный суд
"США никогда не давало согласию на юрисдикцию МУС, более того, мы обеспокоены, что зарубежные силы, такие как Россия, влияют на МУС в собственных интересах", - сказал Барр на пресс-конференции.
РИА Новости 10:54
Происшествия
Дочь Ефремова ответила на сообщения о появлении отца в Telegram
Rambler News Service 09:07
Общество
В Нижегородской области отменяют двухнедельный карантин для приезжих
Нижний Новгород, 11 июня 2020, 19:08 — REGNUM В Нижегородской области отменяется обязательный двухнедельный карантин для приезжих из других регионов.
REGNUM 12:08
Шоу-бизнес
Арина Шарапова рассказала «историю большого обмана» Михаила Ефремова
Телеведущая отметила, что все случившееся с артистом можно назвать "историей большого обмана".
iReactor вчера в 03:00
Экономика
Путин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:09
Общество
Ростовский губернатор разрешил прогулки и работу парикмахерских
Ростов-на-Дону, 11 июня 2020, 19:38 — REGNUM В Ростовской области с 12 июня разрешены прогулки и возобновляется работа ряда организаций, оказывающих бытовые услуги, в том числе парикмахерских.
REGNUM 12:38
Армия и оружие
Захваченный силами ПНС вертолет Ми-35 застрял под мостом в Ливии
Военные силы ПНС решили вывезти захваченный ранее вертолет Ми-35, однако во время транспортировки он застрял под мостом.
Discover24 03:48
Общество
Собянин назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться ближе к зиме.
Российская газета 11:58