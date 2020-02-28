Финансы

Мой БрянскМой БрянскКурс евро поднялся впервые с марта 2019 года

В последний раз евро торговался на уровне ₽75 1 марта 2019 года. Аналитики рассказали, что курс рубля снижается на фоне общего ухудшения настроения на российском рынке.
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Евро достиг 75 рублей впервые с марта 2019 года

Коммерсантъ09:13

Курс евро превысил ₽75 впервые с 1 марта 2019 года

РБК08:56

Доллар превысил 67 рублей на фоне сохраняющихся страхов перед коронавирусом

Интерфакс28 февраля в 02:30

Курс доллара превысил 67 рублей

RT на русском28 февраля в 06:25

Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые за полгода

Комсомольская правда28 февраля в 03:17

Рубль заметно падает к доллару и евро в пятницу вечером на фоне обвала мировых рынков

Финмаркет28 февраля в 11:30

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 74 руб. впервые с 29 августа 2019 года

ТАСС28 февраля в 03:21
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