Финансы
Мой БрянскКурс евро поднялся впервые с марта 2019 года
В последний раз евро торговался на уровне ₽75 1 марта 2019 года. Аналитики рассказали, что курс рубля снижается на фоне общего ухудшения настроения на российском рынке.
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Доллар превысил 67 рублей на фоне сохраняющихся страхов перед коронавирусом
Интерфакс28 февраля в 02:30
Рубль заметно падает к доллару и евро в пятницу вечером на фоне обвала мировых рынков
Финмаркет28 февраля в 11:30
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Комментарии
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Релиз игры от Kojima Productions состоится 2 июня в Steam и Epic Games Store.
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Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция не конфликтует с Россией и Ираном в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не имеет проблем по Сирии с Россией и Ираном, передает РИА "Новости".
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Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
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Военная полиция РФ вошла в Саракиб
Подразделения российской военной полиции введены в город Саракиб, на северо-западе Сирии, для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения транспорта и гражданского населения.
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал заключение контракта между российской Премьер-Лигой и банком «Тинькофф».
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Белоруссия не откажется полностью от поставок нефти из РФ
Белоруссия продолжит искать новые источники импорта нефти, но не откажется полностью от поставок сырья из России.
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США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
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Китайский луноход прошел по обратной стороне Луны уже 400 метров
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Кремль ответил на призывы возобновить расследование убийства Листьева
Президент РФ Владимир Путин может дать поручение возобновить расследование убийства российского телеведущего Владислава Листьева.
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Турецкая армия развернула «Щит весны» в сирийском Идлибе
Глава турецкого военного ведомства заявил, что операция начата в ответ на «подлый» авиаудар по позициям ВС Турции, унесшем 27 февраля жизни 36 военнослужащих страны в Идлибской зоне деэскалации.
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Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Общество
Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»
Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы
В России могут пересмотреть стоимость отопления в связи с аномальной теплой зимой. Об этом "Известиям" рассказали в Минстрое страны.