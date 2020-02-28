Финансы
Мой БрянскКурс евро поднялся впервые с марта 2019 года
В последний раз евро торговался на уровне ₽75 1 марта 2019 года. Аналитики рассказали, что курс рубля снижается на фоне общего ухудшения настроения на российском рынке.
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Доллар превысил 67 рублей на фоне сохраняющихся страхов перед коронавирусом
Интерфакс28 февраля в 02:30
Рубль заметно падает к доллару и евро в пятницу вечером на фоне обвала мировых рынков
Финмаркет28 февраля в 11:30
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Комментарии
Политика
В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Армия и оружие
Турция заявила о проведении в Идлибе операции «Весенний щит»
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле
Максим Галкин разместил у себя в Инстаграм видеоролик, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми посетил концерт Лаймы Вайкуле.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом под Владимиром
Один человек погиб и 12 пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика во Владимирской области, сообщает региональный главк МЧС.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы
В России могут пересмотреть стоимость отопления в связи с аномальной теплой зимой. Об этом "Известиям" рассказали в Минстрое страны.
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Космос
В РКК «Энергия» считают, что «лифт» на Луну можно сделать многоразовым
Российский лунный взлетно-посадочный комплекс может стать частично многоразовым.
Происшествия
В Казани возбуждено дело после убийства ребенка матерью
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка в Казани. По данным ведомства, сына 2012 года рождения убила мать.
Общество
В Госдуме оценили идею введения налога на собак
С инициативой по введению налога или сбора с владельцев собак выступила мэр Якутска Сардана Авксентьева.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Здоровье
Ученые назвали оптимальную схему питания
В период проведения исследования ученые непрерывно оценивали у участников расход энергии, скорость метаболизма, коэффициенты дыхательного обмена, окисления углеводов и липидов.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Авто
В России ввели новые правила эксплуатации старых автомобилей
Действие нового ГОСТа распространяется на мотоциклы, легковые машины и прицепы старше 30 лет, а также на грузовики старше 50 лет, предназначенные в том числе для перевозки пассажиров.
Здоровье
В Германии вступил в силу закон об обязательной вакцинации против кори
Законодательство Германии с 1 марта этого года устанавливает обязательный порядок вакцинации против кори, сообщает новостное агентство Deutsche Press-Agentur.
Политика
США и «Талибан» подписали мирное соглашение
США и движение Талибан (запрещено на территории России решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года) подписали мирное соглашение, по которому Соединенные Штаты должны вывести свои войска из Афганистана.
Кино
СМИ: Антонио Бандерас сыграет в экранизации Uncharted
СМИ сообщают, что к экранизации Uncharted присоединился Антонио Бандерс.
Политика
Глава МВД Германии отказался жать руку Меркель из-за коронавируса
Ангела Меркель в ответ на решение Зеехофера подняла руки вверх. Под смех аудитории канцлер Германии прошла на своё место.
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
Хоккей
Ганзл выйдет в первом звене «Спартака» в матче с «Динамо»
Чешский хоккеист Робин Ганзл, выведенный в понедельник из списка травмированных московского "Спартака", выйдет в первом звене "красно-белых" на стартовый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ против столичного "Динамо", сообщает официальный Twitter спартаковцев.
Политика
На Украине запустили телеканал для Донбасса
На Украине запустила в тестовом режиме государственный телеканал «Дом», который предназначен для вещания на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.
Экономика
Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса
Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Общество
Первый зараженный коронавирусом в Москве рассказал о своем лечении
Россиянин Давид Беров, который вернулся из Италии и заразился коронавирусом, рассказал о своем случае и лечении в больнице.
Общество
Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»
Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.