Финансы

Мой БрянскМой БрянскКурс евро поднялся впервые с марта 2019 года

В последний раз евро торговался на уровне ₽75 1 марта 2019 года. Аналитики рассказали, что курс рубля снижается на фоне общего ухудшения настроения на российском рынке.
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Евро достиг 75 рублей впервые с марта 2019 года

Коммерсантъ09:13

Доллар превысил 67 рублей на фоне сохраняющихся страхов перед коронавирусом

Интерфакс28 февраля в 02:30

Рубль заметно падает к доллару и евро в пятницу вечером на фоне обвала мировых рынков

Финмаркет28 февраля в 11:30

Курс доллара превысил 67 рублей

RT на русском28 февраля в 06:25

Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые за полгода

Комсомольская правда28 февраля в 03:17

Курс евро превысил ₽75 впервые с 1 марта 2019 года

РБК08:56

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 74 руб. впервые с 29 августа 2019 года

ТАСС28 февраля в 03:21
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Политика

В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
RT на русском 09:13
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Газета.Ru 11:40
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Турция заявила о проведении в Идлибе операции «Весенний щит»

РЕН ТВ вчера в 05:29
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле

Максим Галкин разместил у себя в Инстаграм видеоролик, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми посетил концерт Лаймы Вайкуле.
Pravda.Ru 11:21
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом под Владимиром

Один человек погиб и 12 пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика во Владимирской области, сообщает региональный главк МЧС.
Политика Сегодня вчера в 23:12
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы

В России могут пересмотреть стоимость отопления в связи с аномальной теплой зимой. Об этом "Известиям" рассказали в Минстрое страны.
Газета.Ru вчера в 12:56
Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия 11:42
Космос

В РКК «Энергия» считают, что «лифт» на Луну можно сделать многоразовым

Российский лунный взлетно-посадочный комплекс может стать частично многоразовым.
Аргументы и Факты 03:05
Происшествия

В Казани возбуждено дело после убийства ребенка матерью

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка в Казани. По данным ведомства, сына 2012 года рождения убила мать.
БИЗНЕС Online вчера в 22:54
Общество

В Госдуме оценили идею введения налога на собак

С инициативой по введению налога или сбора с владельцев собак выступила мэр Якутска Сардана Авксентьева.
RT на русском 07:48
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
Хоккей

«Сибирь» победила «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф КХЛ

РИА Новости 11:26
Здоровье

Ученые назвали оптимальную схему питания

В период проведения исследования ученые непрерывно оценивали у участников расход энергии, скорость метаболизма, коэффициенты дыхательного обмена, окисления углеводов и липидов.
РИА Новости 09:24
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Авто

В России ввели новые правила эксплуатации старых автомобилей

Действие нового ГОСТа распространяется на мотоциклы, легковые машины и прицепы старше 30 лет, а также на грузовики старше 50 лет, предназначенные в том числе для перевозки пассажиров.
Lenta.ru 29 февраля в 16:48
Здоровье

В Германии вступил в силу закон об обязательной вакцинации против кори

Законодательство Германии с 1 марта этого года устанавливает обязательный порядок вакцинации против кори, сообщает новостное агентство Deutsche Press-Agentur.
РАПСИ 06:15
Политика

США и «Талибан» подписали мирное соглашение

США и движение Талибан (запрещено на территории России решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года) подписали мирное соглашение, по которому Соединенные Штаты должны вывести свои войска из Афганистана.
Znak.com 29 февраля в 09:58
Кино

СМИ: Антонио Бандерас сыграет в экранизации Uncharted

СМИ сообщают, что к экранизации Uncharted присоединился Антонио Бандерс.
Игромания.ру 11:58
Происшествия

Суд в Москве приговорил убийцу девушки-блогера к девяти годам колонии

РИА Новости 10:54
Политика

Глава МВД Германии отказался жать руку Меркель из-за коронавируса

Ангела Меркель в ответ на решение Зеехофера подняла руки вверх. Под смех аудитории канцлер Германии прошла на своё место.
Piter.tv 09:11
Экономика

Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Ведомости 10:03
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
RT на русском 06:44
Хоккей

Ганзл выйдет в первом звене «Спартака» в матче с «Динамо»

Чешский хоккеист Робин Ганзл, выведенный в понедельник из списка травмированных московского "Спартака", выйдет в первом звене "красно-белых" на стартовый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ против столичного "Динамо", сообщает официальный Twitter спартаковцев.
РИА Новости 10:52
Политика

На Украине запустили телеканал для Донбасса

На Украине запустила в тестовом режиме государственный телеканал «Дом», который предназначен для вещания на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.
Rambler News Service 09:18
Экономика

Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса

Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Коммерсантъ 06:14
Общество

Первый зараженный коронавирусом в Москве рассказал о своем лечении

Россиянин Давид Беров, который вернулся из Италии и заразился коронавирусом, рассказал о своем случае и лечении в больнице.
Lenta.ru 11:25
Общество

Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»

Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Газета.Ru 11:45
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