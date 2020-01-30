Финансы

REGNUMREGNUMКурс евро поднялся выше 70 рублей

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В последний раз курс европейской валюты поднимался выше 70 рублей в середине декабря 2019 года. Доллар тем временем подорожал на 93 копейки — до 63,47 рубля.
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