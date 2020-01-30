Финансы
REGNUMКурс евро поднялся выше 70 рублей
В последний раз курс европейской валюты поднимался выше 70 рублей в середине декабря 2019 года. Доллар тем временем подорожал на 93 копейки — до 63,47 рубля.
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Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Происшествия
Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова
Происшествия
Самолет Utair вернулся во Внуково из-за технических проблем
В Utair опровергли информацию об экстренной посадке самолета. 28 января самолет экстренно сел в Новосибирске из-за проблем с закрылками.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Политика
Путин призвал создать цифровые платформы обратной связи по всей России
Российский лидер призвал также тиражировать положительные управленческие решения и проанализировать опыт поощрения муниципалитетов и местных проектов.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Политика
Польский ректор признался, что Сталин спас его семью от расстрела нацистами
Новый ректор Варшавской академии финансов и бизнеса Vistula Вавжинец Конарский неожиданно выпал из польского экспертного хора обличителей Владимира Путина в «фальсификации исторической правды».
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия ведёт войну за энергоресурсы
Здоровье
Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ
Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
Футбол
Федор Смолов перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды
Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов перешел на правах аренды в "Сельту", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Технологии
Avast извинился и закрыл компанию, продававшую данные пользователей
Компанию Jumpshot, которая была обвинена в продаже данных пользователей бесплатного антивируса, решено закрыть, сообщил главный исполнительный директор Avast Ондржей Влчек 30 января в своем блоге.
Политика
Путин определил зарплату Медведева в Совбезе
Указ вступил в силу с 16 января. 15 января Медведев объявил об отставке правительства.
Политика
Аксенов потребовал уволить чиновников из-за скандала с блокадниками
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал дикой историю с так называемым поздравлением блокадников чиновниками и депутатами Керчи и отметил, что они должны быть уволены с занимаемых должностей.
Общество
Экс-совладелец «Открытия» Минц не признал вину по делу о растрате
Бывший совладелец группы "Открытие" Борис Минц не признает вину по делу о растрате 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Политика
Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство
Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
Общество
Минюст обнародовал проект нового КоАП
Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Происшествия
Суд арестовал жителя Пушкино, отравившего 4-месячного сына снотворным
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что сегодня мужчине предъявили обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть ребенка.
Кино
В сети опубликован первый тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В сети появился первый официальный тизер-трейлер боевика Джастина Лина "Форсаж 9". Ролик опубликован на YouTube.
Общество
США и Украину поссорил русский гопак
Энергетика
Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Политика
Захарова назвала предательством своего народа слова Зеленского о войне
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об ответственности Советского Союза за развязывание Второй мировой войны «переходит все границы» и является «предательством своего народа».
Политика
Полпред в ПФО представил в Чебоксарах врио главы Чувашии
Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил органам государственной власти и депутатам госсовета Чувашии врио главы республики Олега Николаева.
Технологии
В Windows 10X могут появиться динамические обои
Речь идёт о копировании идеи с macOS, где обои меняются в зависимости от времени суток.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Общество
«Меньше надо дергаться»: младенцу при родах порезали лицо
В роддоме Кыштыма (Челябинская область) во время родов случайно порезали младенца. По словам медиков, в случившемся виновата мать ребенка.
Здоровье
Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми
Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
Теннис
Родившаяся в Москве Кенин вышла в финал Australian Open
Американская теннисистка София Кенин вышла в финал Открытого чемпионата Австралии - Australian Open.