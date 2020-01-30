Финансы
REGNUMКурс евро поднялся выше 70 рублей
В последний раз курс европейской валюты поднимался выше 70 рублей в середине декабря 2019 года. Доллар тем временем подорожал на 93 копейки — до 63,47 рубля.
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Политика
Путин поручил усилить ответственность за оскорбления
Владимир Путин поручил проанализировать практику по уголовным делам об оскорбленной чести, возбужденным из-за публикаций в Интернете, сообщается на сайте Кремля.
Общество
Минюст опубликовал проект нового КоАП
Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Армия и оружие
Подлодки США вооружили новыми ядерными ракетами
ВМС США развернули на субмаринах модернизированные ядерные боеголовки малой мощности W76-2, пишет автор статьи Ганс Кристенсен, директор информационных проектов FAS, касающихся ядерной сферы.
Политика
Глава Крыма призвал уволить чиновников из-за ситуации с блокадниками
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал издевательством и унижением «поздравление» керченских блокадников со стороны местных чиновников.
Гаджеты
Новый смартфон Realme C3 получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч
Батарея в недорогом смартфоне установлена на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт. Realme C3 поступит в продажу под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой ColorOS 6.1, а в дальнейшем смартфон обновят до Android 10.
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
Происшествия
Нижегородский таксист избил девушку из-за дешевого заказа
В Нижнем Новгороде таксист выбросил из машины и избил клиентку из-за слишком низкой цены поездки.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Эссен» зашёл в порт Кипра для пополнения запасов
Фрегат «Адмирал Эссен» зашёл в кипрский порт Лимасол, заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв.
Гаджеты
Apple все же попытается выпустить коврик для беспроводной зарядки
Осенью Apple купила у российской компании ISBC права на торговую марку AIRTAG.э У станции беспроводной зарядки AirPower судьба куда более тяжелая — ее анонсировали еще в 2017 году, но через два года Apple закрыла проект, так как не смогла сделать устройство безопасным.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Футбол
«Уфа» выдвинула Прядкина на пост главы РПЛ
«Уфа» выдвинула Сергея Прядкина на пост президента Российской премьер-лиги на предстоящих выборах. Прядкин — действующий президент РПЛ.
Здоровье
Каждый пятый рак лучше не лечить, заявили онкологи Австралии
Отсутствие диагноза рака и смерти женщины будет рассматриваться как больший вред, чем ущерб от диагностики рака Новое исследование утверждает, что примерно каждый пятый рак, диагностированный в Австралии, лучше не лечить.
Общество
McDonald’s на Пушкинской отменил акцию 31 января из-за коронавируса
Ресторан McDonald's на Пушкинской площади в Москве 31 января отменяет акцию с предложением Биг Мака и других блюд по цене 1990 года из-за рекомендации правительства Москвы воздержаться от массовых мероприятий из-за опасности заражения коронавирусом, говорится на сайте сети.
Футбол
«Спартак» представил официально Соболева
Футбол
Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»
Российский нападающий перешел из московского "Локомотива" в "Сельту" на правах аренды до конца сезона.
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 29 марта, Акбара Сергалиева — пятого и последнего бывшего полицейского, обвиняемого по делу Ивана Голунова.
Происшествия
Самолет Utair вернулся во Внуково из-за технических проблем
«На рейсе Москва — Ростов-на-Дону сработал датчик положения закрылок, и командир принял решение в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета», — рассказал собеседник информагентства.
Политика
В отставку отправлен глава Чувашии Михаил Игнатьев
Президент Владимир Путин уволил его с формулировкой "в связи с утратой доверия".
Кино
Мэл Гибсон и Дэнни Гловер снимутся в «Смертельном оружии 5»
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении оставившего детей в "Шереметьево" мужчины по одной статье - "оставление в опасности".
Политика
Мишустин прибыл в Казахстан на встречу премьер-министров ЕАЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату, сообщает ТАСС.
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции
Российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона о поправке к Конституции только после результатов голосования граждан.
Здоровье
В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку
В США в четверг, 30 января, впервые была зафиксирована передача коронавируса нового типа от человека человеку.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Политика
В Кремле прокомментировали идею введения термина «Верховный правитель»
В Кремле прокомментировали идею переименовать должность президента в "верховного правителя".
Происшествия
В Домодедово задержали женщину, угрожавшую взрывом на борту самолета
Полицейские задержали женщину, угрожавшую взорвать самолет компании S7 в Домодедово, передает ТАСС.
Экономика
Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса
Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal, что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступки доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.