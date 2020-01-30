Финансы

REGNUMREGNUMКурс евро поднялся выше 70 рублей

В последний раз курс европейской валюты поднимался выше 70 рублей в середине декабря 2019 года. Доллар тем временем подорожал на 93 копейки — до 63,47 рубля.
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Курс евро превысил 70 рублей

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Российский рынок акций продолжает снижаться из-за распространения коронавируса

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Курс евро поднялся выше 70 рублей

REGNUM11:13

Евро поднялся выше 70 рублей из-за коронавируса

Московский Комсомолец12:01

Курс евро превысил психологическую отметку

Взгляд.ру11:00

Курс евро преодолел отметку в 70 рублей впервые с 16 декабря

Москва 2412:59
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
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Владимир Путин поручил проанализировать практику по уголовным делам об оскорбленной чести, возбужденным из-за публикаций в Интернете, сообщается на сайте Кремля.
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67 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

Газета.Ru 14:42
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Минюст опубликовал проект нового КоАП

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Армия и оружие

Подлодки США вооружили новыми ядерными ракетами

ВМС США развернули на субмаринах модернизированные ядерные боеголовки малой мощности W76-2, пишет автор статьи Ганс Кристенсен, директор информационных проектов FAS, касающихся ядерной сферы.
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Глава Крыма призвал уволить чиновников из-за ситуации с блокадниками

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал издевательством и унижением «поздравление» керченских блокадников со стороны местных чиновников.
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Новый смартфон Realme C3 получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч

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Собчак сняли с рейса во Внуково

Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
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Нижегородский таксист избил девушку из-за дешевого заказа

В Нижнем Новгороде таксист выбросил из машины и избил клиентку из-за слишком низкой цены поездки.
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Эссен» зашёл в порт Кипра для пополнения запасов

Фрегат «Адмирал Эссен» зашёл в кипрский порт Лимасол, заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв.
RT на русском 13:37
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Apple все же попытается выпустить коврик для беспроводной зарядки

Осенью Apple купила у российской компании ISBC права на торговую марку AIRTAG.э У станции беспроводной зарядки AirPower судьба куда более тяжелая — ее анонсировали еще в 2017 году, но через два года Apple закрыла проект, так как не смогла сделать устройство безопасным.
Мойка78 14:38
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
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ЦСКА заинтересовался Лашальтом, на которого претендует «Спартак»

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«Уфа» выдвинула Прядкина на пост главы РПЛ

«Уфа» выдвинула Сергея Прядкина на пост президента Российской премьер-лиги на предстоящих выборах. Прядкин — действующий президент РПЛ.
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Каждый пятый рак лучше не лечить, заявили онкологи Австралии

Отсутствие диагноза рака и смерти женщины будет рассматриваться как больший вред, чем ущерб от диагностики рака Новое исследование утверждает, что примерно каждый пятый рак, диагностированный в Австралии, лучше не лечить.
Курьер. Среда. Бердск 27 января в 23:20
Общество

McDonald’s на Пушкинской отменил акцию 31 января из-за коронавируса

Ресторан McDonald's на Пушкинской площади в Москве 31 января отменяет акцию с предложением Биг Мака и других блюд по цене 1990 года из-за рекомендации правительства Москвы воздержаться от массовых мероприятий из-за опасности заражения коронавирусом, говорится на сайте сети.
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«Спартак» представил официально Соболева

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Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»

Российский нападающий перешел из московского "Локомотива" в "Сельту" на правах аренды до конца сезона.
Газета.Ru 13:53
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Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 29 марта, Акбара Сергалиева — пятого и последнего бывшего полицейского, обвиняемого по делу Ивана Голунова.
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Самолет Utair вернулся во Внуково из-за технических проблем

«На рейсе Москва — Ростов-на-Дону сработал датчик положения закрылок, и командир принял решение в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета», — рассказал собеседник информагентства.
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Политика

В отставку отправлен глава Чувашии Михаил Игнатьев

Президент Владимир Путин уволил его с формулировкой "в связи с утратой доверия".
Эхо Москвы вчера в 10:30
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Мэл Гибсон и Дэнни Гловер снимутся в «Смертельном оружии 5»

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Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении оставившего детей в "Шереметьево" мужчины по одной статье - "оставление в опасности".
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Мишустин прибыл в Казахстан на встречу премьер-министров ЕАЭС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату, сообщает ТАСС.
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Путин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции

Российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона о поправке к Конституции только после результатов голосования граждан.
RT на русском 11:11
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В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку

В США в четверг, 30 января, впервые была зафиксирована передача коронавируса нового типа от человека человеку.
Газета.Ru 13:49
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Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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Политика

В Кремле прокомментировали идею введения термина «Верховный правитель»

В Кремле прокомментировали идею переименовать должность президента в "верховного правителя".
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Помилованная Путиным израильтянка Иссахар вернулась в Израиль

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В Домодедово задержали женщину, угрожавшую взрывом на борту самолета

Полицейские задержали женщину, угрожавшую взорвать самолет компании S7 в Домодедово, передает ТАСС.
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Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса

Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal, что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступки доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
Ведомости 13:11
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