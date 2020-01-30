Финансы

REGNUMREGNUMКурс евро поднялся выше 70 рублей

В последний раз курс европейской валюты поднимался выше 70 рублей в середине декабря 2019 года. Доллар тем временем подорожал на 93 копейки — до 63,47 рубля.
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Рубль продолжает падение на фоне дешевеющей нефти и паники из-за распространения нового коронавируса в Китае

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Евро поднялся выше 70 рублей из-за коронавируса

Московский Комсомолец12:01
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Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

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Закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем будет продлено

По итогам заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что в пяти регионах Дальнего Востока — в Амурской области, в Еврейской автономной области, в Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях — закрытие границы по пешеходному и автомобильному сообщению будет продлено.
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«Крылья Советов» подписали защитника сборной Алжира

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«Ньюкасл» взял Роуза в аренду у «Тоттенхэма»

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«Лион» вырвал победу у «Ниццы» и вышел в четвертьфинал Кубка Франции

Матч 1/8 финала Кубка Франции Ницца Лион завершился в пользу хозяев со счетом 2:1.
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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
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Московские армейцы были фаворитами этого матча, несмотря на то, что он проходил на площадке команды «Химки».
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Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

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ВОЗ признала вспышку коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией

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Состоялся релиз Warcraft III: Reforged

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Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal, что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступки доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
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