Финансы

REGNUMREGNUMКурс евро поднялся выше 70 рублей

В последний раз курс европейской валюты поднимался выше 70 рублей в середине декабря 2019 года. Доллар тем временем подорожал на 93 копейки — до 63,47 рубля.
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