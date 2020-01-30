Финансы
REGNUMКурс евро поднялся выше 70 рублей
В последний раз курс европейской валюты поднимался выше 70 рублей в середине декабря 2019 года. Доллар тем временем подорожал на 93 копейки — до 63,47 рубля.
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Культура
«Кураж-Бамбей» озвучит фильмы и сериалы для «Ростелекома»
«Кураж-Бамбей» переведет и озвучит пакет из 20 фильмов и 3 сериалов, которые будут эксклюзивно доступны для абонентов видеосервиса Wink.
Космос
Больше половины космического корабля «Арго» будет сделано в Воронеже
Одним из приоритетных проектов станет, как раз, создание компонентов для космического челнока «Арго».
Гаджеты
Apple и Broadcom обязали выплатить местному вузу $1,1 млрд
«Некоммерческое высшее учебное заведение» смогло в суде взыскать с Apple и Broadcom 837 и 270 млн. долларов соответственно за нарушение четырех патентов на технологии Wi-Fi.
Фигурное катание
Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира
Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
Общество
McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля
Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей.
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией международного значения.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей отдадут бабушке
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на алкоголизм матери
Политика
Скандального главу Чувашии отправили в отставку
Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева. Формулировка — по утрате доверия президента страны.
Происшествия
На Украине задержали трех человек за пророссийские билборды
На Украине задержали трех человек, которые подозреваются в размещении на улицах Киева пророссийских билбордов.
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
Технологии
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
Политика
Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
Общество
Лукашенко поручил провести переговоры с Казахстаном по нефти
«Глава государства Александр Лукашенко указом №27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договорённости в пределах одобренного проекта», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы белорусского лидера.
Общество
В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом
В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
Происшествия
В Домодедово пассажирка угрожает взорвать самолет
Политика
Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан управляющий пермским мини-отелем «Карамель»
Управляющий сети мини-отелей «Карамель» Сергей Щербаков (Пермь) задержан в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга.
Культура
Голограмма Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя «Дома-2»
Голограмма Людмилы Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя "Дома-2" Валерия Комиссарова.
Армия и оружие
Подлодки США вооружили новыми ядерными ракетами
ВМС США развернули на субмаринах модернизированные ядерные боеголовки малой мощности W76-2, пишет автор статьи Ганс Кристенсен, директор информационных проектов FAS, касающихся ядерной сферы.
Энергетика
Минэнерго США допустило удорожание нефти Brent до $183 за баррель
Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в одном из своих сценариев допускает удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году, сообщается в ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020, AEO2020).
Общество
Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после подтверждения двух первых случаев заболевания коронавирусом в стране, заявил премьер-министр Джузеппе Конте.
Происшествия
Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Футбол
«Герта» объявила о приобретении Пентека у «Милана»
Форвард Кшиштоф Пентек перешел из «Милана» в «Герту», сообщается в официальном Twitter немецкой команды.
Армия и оружие
Три ракеты были выпущены по Израилю из сектора Газа
Израильские военные сообщили о запуске из сектора Газа трех ракет в сторону территории Израиля.