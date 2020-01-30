Финансы

REGNUMREGNUMКурс евро поднялся выше 70 рублей

В последний раз курс европейской валюты поднимался выше 70 рублей в середине декабря 2019 года. Доллар тем временем подорожал на 93 копейки — до 63,47 рубля.
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Курс евро превысил 70 рублей

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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
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Происшествия

Самолет Utair вернулся во Внуково из-за технических проблем

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Минюст обнародовал проект нового КоАП

Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Российская газета 12:00
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Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов в ближайшее время перейдет в "Сельту" из Виго, выступающую в испанской Примере.
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Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
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Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
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Религия

Патриарх Кирилл почтил память протоиерея Чаплина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с членами Межсоборного присутствия Русской церкви почтил память протоиерея Всеволода Чаплина, который скончался 26 января.
Lenta.ru 11:37
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На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM 04:02
Политика

Нетаньяху и Иссахар вернулись в Израиль

Помилованная президентом России Владимиром Путиным израильтянка Наама Иссахар прибыла на родину вместе с премьером Биньямином Нетаньяху, его супругой Сарой и своей матерью Яффой, пишет газета The Jerusalem Post.
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«Спартак» представил официально Соболева

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В оставшееся время «Барыс» удержал преимущество – 2:1 и команда Андрея Скабелки выходит в плей-офф.
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ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации

Накануне комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.
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Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми

Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
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Путин призвал создать цифровые платформы для реагирования на проблемы

Президент РФ Владимир Путин призвал тиражировать положительные управленческие решения по всей стране, а также проанализировать опыт поощрения лучших муниципалитетов и местных проектных команд.
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СК попросил суд заочно арестовать бизнесмена Минца по делу о растрате

СК РФ попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать известного бизнесмена Бориса Минца по делу о многомиллионной растрате.
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Nintendo Switch обошла по продажам SNES

Продажи Nintendo Switch достигли 52,48 млн экземпляров, что позволило ей обойти SNES и стать третьей самой продаваемой домашней консолью компании после Wii и NES.
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Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.
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«Атлетико» не договорился с «ПСЖ» о трансфере Кавани

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Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
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Рухани прокомментировал «сделку века» Трампа

Президент Ирана Хасан Рухани высказался о предложенном его коллегой из Соединённых Штатов Дональдом Трампом плане по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.
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В прошлом матче между командами Кассиан второй раз попал под жесткий силовой прием Ткачука, после чего набросился на оппонента с кулаками.
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