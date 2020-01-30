Финансы
REGNUMКурс евро поднялся выше 70 рублей
В последний раз курс европейской валюты поднимался выше 70 рублей в середине декабря 2019 года. Доллар тем временем подорожал на 93 копейки — до 63,47 рубля.
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Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Происшествия
ФСБ не нашла угроз на борту экстренно севшего в Москве самолета S7
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) осмотрели багаж и проверили пассажиров рейса S7 Симферополь–Москва после того, как женщина заявила о заложенной бомбе на борту.
Происшествия
Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова
Гаджеты
Apple стала первой по продажам смартфонов, обогнав Samsung
За весь 2019 год рынок смартфонов сократился на 2,2%. Наибольший спад пережила LG (-23,3%), в то время как Xiaomi смогла нарастить продажи на 4,5%.
Политика
Аксенов потребовал уволить чиновников из-за скандала с блокадниками
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал дикой историю с так называемым поздравлением блокадников чиновниками и депутатами Керчи и отметил, что они должны быть уволены с занимаемых должностей.
Культура
Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика
Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
Происшествия
Самолет Utair вернулся во Внуково из-за технических проблем
В Utair опровергли информацию об экстренной посадке самолета. 28 января самолет экстренно сел в Новосибирске из-за проблем с закрылками.
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Общество
Минюст обнародовал проект нового КоАП
Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Футбол
Федор Смолов в ближайшие дни перейдет в испанскую «Сельту»
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов в ближайшее время перейдет в "Сельту" из Виго, выступающую в испанской Примере.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Религия
Патриарх Кирилл почтил память протоиерея Чаплина
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с членами Межсоборного присутствия Русской церкви почтил память протоиерея Всеволода Чаплина, который скончался 26 января.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Политика
Нетаньяху и Иссахар вернулись в Израиль
Помилованная президентом России Владимиром Путиным израильтянка Наама Иссахар прибыла на родину вместе с премьером Биньямином Нетаньяху, его супругой Сарой и своей матерью Яффой, пишет газета The Jerusalem Post.
Футбол
«Спартак» представил официально Соболева
Хоккей
«Нефтехимик» пустил «Барыс» в плей-офф
В оставшееся время «Барыс» удержал преимущество – 2:1 и команда Андрея Скабелки выходит в плей-офф.
Политика
ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации
Накануне комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.
Здоровье
Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми
Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
Политика
Путин призвал создать цифровые платформы для реагирования на проблемы
Президент РФ Владимир Путин призвал тиражировать положительные управленческие решения по всей стране, а также проанализировать опыт поощрения лучших муниципалитетов и местных проектных команд.
Общество
СК попросил суд заочно арестовать бизнесмена Минца по делу о растрате
СК РФ попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать известного бизнесмена Бориса Минца по делу о многомиллионной растрате.
Игры
Nintendo Switch обошла по продажам SNES
Продажи Nintendo Switch достигли 52,48 млн экземпляров, что позволило ей обойти SNES и стать третьей самой продаваемой домашней консолью компании после Wii и NES.
Экономика
Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.
Футбол
«Атлетико» не договорился с «ПСЖ» о трансфере Кавани
Политика
Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство
Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
Политика
Рухани прокомментировал «сделку века» Трампа
Президент Ирана Хасан Рухани высказался о предложенном его коллегой из Соединённых Штатов Дональдом Трампом плане по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.
Футбол
Кокорин может продолжить карьеру в «Локомотиве»
«Локомотив» заинтересован в приглашении форварда «Зенита» Александра Кокорина в зимнее трансферное окно.
Хоккей
Самый жаркий матч дня в НХЛ. Кассиан и Ткачук снова подрались
В прошлом матче между командами Кассиан второй раз попал под жесткий силовой прием Ткачука, после чего набросился на оппонента с кулаками.