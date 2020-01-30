В последний раз курс европейской валюты поднимался выше 70 рублей в середине декабря 2019 года. Доллар тем временем подорожал на 93 копейки — до 63,47 рубля.

Гаджеты Apple стала первой по продажам смартфонов, обогнав Samsung За весь 2019 год рынок смартфонов сократился на 2,2%. Наибольший спад пережила LG (-23,3%), в то время как Xiaomi смогла нарастить продажи на 4,5%.

Политика Аксенов потребовал уволить чиновников из-за скандала с блокадниками Глава Крыма Сергей Аксенов назвал дикой историю с так называемым поздравлением блокадников чиновниками и депутатами Керчи и отметил, что они должны быть уволены с занимаемых должностей.

Общество Минюст обнародовал проект нового КоАП Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект нового Кодекса об административных правонарушениях.

Кино Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.

Религия Патриарх Кирилл почтил память протоиерея Чаплина Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с членами Межсоборного присутствия Русской церкви почтил память протоиерея Всеволода Чаплина, который скончался 26 января.

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.

Политика Нетаньяху и Иссахар вернулись в Израиль Помилованная президентом России Владимиром Путиным израильтянка Наама Иссахар прибыла на родину вместе с премьером Биньямином Нетаньяху, его супругой Сарой и своей матерью Яффой, пишет газета The Jerusalem Post.

Политика ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации Накануне комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.

Политика Путин призвал создать цифровые платформы для реагирования на проблемы Президент РФ Владимир Путин призвал тиражировать положительные управленческие решения по всей стране, а также проанализировать опыт поощрения лучших муниципалитетов и местных проектных команд.

Игры Nintendo Switch обошла по продажам SNES Продажи Nintendo Switch достигли 52,48 млн экземпляров, что позволило ей обойти SNES и стать третьей самой продаваемой домашней консолью компании после Wii и NES.