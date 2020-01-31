Финансы
REGNUMКурс евро поднялся выше 70 рублей
В последний раз курс европейской валюты поднимался выше 70 рублей в середине декабря 2019 года. Доллар тем временем подорожал на 93 копейки — до 63,47 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль вечером упал к доллару и евро на фоне снижения мировых рынков и дешевеющей нефти
Интерфаксвчера в 11:57
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Общество
Коронавирус остановил поставки китайских смартфонов в Россию
Китайские компании Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo проинформировали российских дилеров электроники о перебоях в поставках техники в РФ из-за эпидемии коронавируса.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Авто
АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus
«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин показал снимки с венчания с бывшей супругой
Известный российский музыкант Владимир Кузьмин поделился с поклонниками фотографиями с венчания со своей бывшей супругой Екатериной Трофимовой.
Шоу-бизнес
Иван Телегин перестал скрывать отношения с новой возлюбленной
Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин перестал скрывать отношения со своей новой возлюбленной Марией Гончар.
Футбол
Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби
Гол забил Карим Бензема на 56-й минуте. "Реал" с 49 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, "Атлетико" – 5-й (36 баллов).
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные на сегодняшний день фотографии Солнца.
Происшествия
Первый этаж жилого дома затопило кипятком в Перми
В Перми из-за прорыва трубы первый этаж жилого дома затопило кипятком. Жители сбежались наверх и засняли кипящий поток на видео.
Политика
В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Общество
Участники акции против изменения Конституции в Петербурге задержаны
Футбол
«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре
В столице Катара Дохе стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" и сербского "Партизана".
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Энергетика
«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа
С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
Политика
Помпео заявил о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
«США готовы продавать Белоруссии энергоресурсы в необходимых объемах по рыночным ценам», — цитирует слова Помпео «Интерфакс».
Общество
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Транспорт
В московском метро и наземном транспорте подорожал проезд
С 1 февраля в столичном метро, на МЦК, МЦД и наземном транспорте увеличилась стоимость проезда.
Политика
Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Шоу-бизнес
Дочь о Любови Успенской: запирает меня на ключ и начинает душить
Дочь певицы Людмилы Успенской рассказала, что мать начала запирать её в доме, душить и отправлять в психбольницу.
Политика
Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Политика
Лига арабских государств отвергла «сделку века» Трампа
Лига арабских государств отвергла «сделку века» США по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Политика
В Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах
В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием.
Музыка
Крутой назвал Панайотова возможным участником «Евровидения-2020» от РФ
Российский продюсер Игорь Крутой назвал возможного участника "Евровидения-2020".
Общество
В России отменили тысячи советских законов
В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Политика
Россия приостанавливает безвизовые турпоездки в КНР из-за коронавируса
Правительство России приняло решение приостановить безвизовые туристические поездки в Китай из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Оливер Стоун: США ждет неминуемое возмездие за зло
Оливер Стоун, американский режиссер, прославившийся своими документальными фильмами, среди которых немало рассказывающих "о сильных мира сего", считает, что США непременно ожидает "возмездие за зло".