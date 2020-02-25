Финансы
ТАССКурс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск. Последний раз курс евро находился выше 71 рублей 4 декабря 2019 года.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
Комментарии
Армия и оружие
Пентагон принял этические принципы для искусственного интеллекта
Политика
Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»
Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Экономика
Должникам хотят разрешить самостоятельно продавать залоговое имущество
Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая предлагает дать россиянам возможность самостоятельно по максимально выгодной цене продавать имущество, находящееся в залоге у банка.
Общество
В петербургском суде по делу «Сети» случился скандал
В 224-м гарнизонном военном суде Санкт-Петербурга на вторник было назначено заседание по делу «Сети» (признана в России террористической организацией - «МК») в отношении Виктора Филинкова и Юлиана Бояршинова.
Экономика
ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
Общество
Депутат ГД Онищенко призвал запретить татуировки в России
Первый зампред комитета Государственной думы по образованию и науке, экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил за запрет татуировок в стране.
Культура
Картинная галерея откроется в Воронежском театре оперы и балета
Гаджеты
Анонсирован смартфон Samsung Galaxy M31 с батареей на 6000 мА·ч
Кино
В Lucasfilm анонсировали книжную серию по «Звёздным войнам»
Гаджеты
Samsung начала массовое производство модулей памяти 16 ГБ LPDDR5
Представители компании Samsung объявили о решении начать массовое производство 16 ГБ LPDDR5.
Общество
Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд «Волк»
Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирург).
Здоровье
Из-за патологии у женщины в мочевом пузыре вырабатывался алкоголь
Авто
Стали известны цены и комплектации Chery Tiggo 8 для России
Представители компании Chery назвали цены для России на флагманский кроссовер Tiggo 8. Кроме того, стали известны все комплектации транспортного средства и технические характеристики.
Общество
В Лондоне начались слушания об экстрадиции Ассанжа в США
В Королевском суде Вулиджа, расположенном на юго-востоке Лондона начались слушания об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, передает ТАСС.
Экономика
На Кубани увеличат господдержку сельского хозяйства до 9 млрд рублей
Общество
Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Австрии
В Австрии зарегистрированы первые случаи заражения новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.
Финансы
ВТБ выплатит дивиденды акционерам в два этапа
«Наше ноу-хау заключается в том, что мы будем предлагать выплатить эти дивиденды в отличие от предыдущих лет двумя траншами для прохождения ситуации с капиталом», — сказал Пьянов.
Общество
Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
Транспорт
В 2020 году в Ростове начнут внедрять интеллектуальную транспортную систему
Шоу-бизнес
58-летний Джаник Файзиев женился на Светлане Ивановой
Партнерша Данилы Козловского по фильму «Легенда №17» - 34-летняя Светлана Иванова - связала себя узами брака с именитым режиссером Джаником Файзиевым.
Политика
Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине
«Комсомольская правда» раскрыла слова последнего маршала СССР Дмитрия Язова о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте России Борисе Ельцине и действующем российском лидере Владимире Путине, которые тот просил опубликовать после своей смерти.
Наука
В Китае нашли зеленую водоросль возрастом один миллиард лет
Ученые обнаружили старейшую зелёную водоросль на планете, удивительная находка сделана на территории Китая.
Политика
В Госдуму внесены поправки в Конституцию о местном самоуправлении
Ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции РФ в Госдуму внесли новые поправки. Об этом сообщает «Российская газета».
Происшествия
Забравшийся на мост мужчина перекрыл движение у Кремля
Движение по правой полосе моста в сторону Кремля и набережной частично перекрыты.
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни
Общество
Посольство рекомендовало россиянам не ездить на север Италии
«Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число зараженных находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью», — приводит RT слова представителя ведомства.
Общество
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Политика
Путин занял второе место в рейтинге по степени международного влияния
Президент России Владимир Путин занял второе место в рейтинге по степени глобального влияния консалтинговой компании Brand Finance.
Политика
Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал от американских спецслужб информацию о каком-либо "вмешательстве России" в президентские выборы 2020 года или о "поддержке" демократа Берни Сандерса.