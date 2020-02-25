Финансы

ТАССТАССКурс евро поднялся выше 71 рубля

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск. Последний раз курс евро находился выше 71 рублей 4 декабря 2019 года.
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Курс доллара впервые за четыре месяца превысил 65 рублей

RT на русском08:59

Доллар взлетел

Lenta.ru05:38

Курс евро поднялся выше 71 рубля

ТАСС04:14

Курс евро поднялся выше 71 рубля

Газета.Ru04:43

Курс евро превысил 71 рубль впервые за 2,5 месяца

РБК04:20

Курс евро вырос выше 70 рублей

РИА Новости03:47

Курс доллара поднялся до 65 рублей

Российская газета03:33
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Комментарии

Армия и оружие

Пентагон принял этические принципы для искусственного интеллекта

РИА Новости вчера в 19:41
Политика

Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»

Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Газета.Ru 05:35
Экономика

Должникам хотят разрешить самостоятельно продавать залоговое имущество

Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая предлагает дать россиянам возможность самостоятельно по максимально выгодной цене продавать имущество, находящееся в залоге у банка.
Дума ТВ 03:57
Общество

В петербургском суде по делу «Сети» случился скандал

В 224-м гарнизонном военном суде Санкт-Петербурга на вторник было назначено заседание по делу «Сети» (признана в России террористической организацией - «МК») в отношении Виктора Филинкова и Юлиана Бояршинова.
Московский Комсомолец 09:30
Экономика

ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
RT на русском 06:22
Общество

Депутат ГД Онищенко призвал запретить татуировки в России

Первый зампред комитета Государственной думы по образованию и науке, экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил за запрет татуировок в стране.
iReactor 23 февраля в 14:31
Культура

Картинная галерея откроется в Воронежском театре оперы и балета

Блокнот Воронеж 09:21
Гаджеты

Анонсирован смартфон Samsung Galaxy M31 с батареей на 6000 мА·ч

Planet Today 06:34
Кино

В Lucasfilm анонсировали книжную серию по «Звёздным войнам»

RT на русском 08:57
Гаджеты

Samsung начала массовое производство модулей памяти 16 ГБ LPDDR5

Представители компании Samsung объявили о решении начать массовое производство 16 ГБ LPDDR5.
Актуальные Новости 02:33
Общество

Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд «Волк»

Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирург).
РИА Новости 03:32
Здоровье

Из-за патологии у женщины в мочевом пузыре вырабатывался алкоголь

РЕН ТВ вчера в 22:03
Авто

Стали известны цены и комплектации Chery Tiggo 8 для России

Представители компании Chery назвали цены для России на флагманский кроссовер Tiggo 8. Кроме того, стали известны все комплектации транспортного средства и технические характеристики.
Дни24 22 февраля в 10:24
Общество

В Лондоне начались слушания об экстрадиции Ассанжа в США

В Королевском суде Вулиджа, расположенном на юго-востоке Лондона начались слушания об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, передает ТАСС.
Инфорос вчера в 06:52
Экономика

На Кубани увеличат господдержку сельского хозяйства до 9 млрд рублей

Краснодарские известия 09:07
Общество

Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Австрии

В Австрии зарегистрированы первые случаи заражения новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.
REGNUM 07:17
Финансы

ВТБ выплатит дивиденды акционерам в два этапа

«Наше ноу-хау заключается в том, что мы будем предлагать выплатить эти дивиденды в отличие от предыдущих лет двумя траншами для прохождения ситуации с капиталом», — сказал Пьянов.
РБК 09:09
Общество

Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

РИА Новости 06:48
Транспорт

В 2020 году в Ростове начнут внедрять интеллектуальную транспортную систему

Donnews.ru 09:41
Шоу-бизнес

58-летний Джаник Файзиев женился на Светлане Ивановой

Партнерша Данилы Козловского по фильму «Легенда №17» - 34-летняя Светлана Иванова - связала себя узами брака с именитым режиссером Джаником Файзиевым.
Телепрограмма вчера в 14:14
Политика

Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине

«Комсомольская правда» раскрыла слова последнего маршала СССР Дмитрия Язова о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте России Борисе Ельцине и действующем российском лидере Владимире Путине, которые тот просил опубликовать после своей смерти.
Lenta.ru 09:15
Наука

В Китае нашли зеленую водоросль возрастом один миллиард лет

Ученые обнаружили старейшую зелёную водоросль на планете, удивительная находка сделана на территории Китая.
Актуальные Новости 01:32
Политика

В Госдуму внесены поправки в Конституцию о местном самоуправлении

Ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции РФ в Госдуму внесли новые поправки. Об этом сообщает «Российская газета».
Мой Брянск 09:30
Происшествия

Забравшийся на мост мужчина перекрыл движение у Кремля

Движение по правой полосе моста в сторону Кремля и набережной частично перекрыты.
Вести.Ru 09:10
Шоу-бизнес

Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни

RuNews24.ru 06:59
Общество

Посольство рекомендовало россиянам не ездить на север Италии

«Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число зараженных находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью», — приводит RT слова представителя ведомства.
Известия 09:13
Общество

Найден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:59
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru 07:51
Политика

Путин занял второе место в рейтинге по степени международного влияния

Президент России Владимир Путин занял второе место в рейтинге по степени глобального влияния консалтинговой компании Brand Finance.
Газета.Ru 02:12
Политика

Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал от американских спецслужб информацию о каком-либо "вмешательстве России" в президентские выборы 2020 года или о "поддержке" демократа Берни Сандерса.
РИА Новости 07:12
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