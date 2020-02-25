Финансы
ТАССКурс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск. Последний раз курс евро находился выше 71 рублей 4 декабря 2019 года.
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