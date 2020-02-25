Доллар в ходе торгов превысил отметку 65 руб. впервые с 9 октября.

Общество Новым главой Disney стал Боб Чапек Смена руководства произошла во вторник в крупной американской корпорации The Walt Disney Company, Боб Чапек стал ее новым генеральным директором, ранее данный пост занимал Роберт Айгер.

Авто Уникальную систему против угона получат автомобили Toyota и Lexus С декабря 2019 года идентификатором T-Mark оснащаются Toyota Camry и RAV4, а уже к июлю 2020 года все модели Toyota, продаваемые на российском рынке официальными дилерами, будут защищены уникальной системой.

Культура Дочь Рамзана Кадырова представит модную коллекцию Firdaws в Париже Старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат представит новую коллекцию модного дома Firdaws. Показ пройдет 25 февраля в отеле Le Marois в Париже.

Происшествия Бывшим руководителям медуниверситета предъявлено обвинение в растрате Экс-ректор Иван Артюхов и проректор вуза Борис Краснопеев подозреваются в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

Общество Россияне стали экономить на продуктах Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.

Общество ФАС начала расследование из-за рекламы «Арбидола» Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала расследование рекламы противовирусного препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что препарат эффективен даже против коронавируса.

Биатлон Губерниев грубо обозвал Тихонова Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в ответ на критику со стороны четырехкратного чемпиона Олимпийских игр по биатлону Александра Тихонова, обозвал его «старым пердуном».

Хоккей Ковальчук стал игроком «Вашингтона» «Вашингтон» станет для Ильи Ковальчука уже третьей командой в текущем сезоне.