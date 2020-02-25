Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЕвро впервые с декабря поднялся выше 71 рубля

Доллар в ходе торгов превысил отметку 65 руб. впервые с 9 октября.
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Курс доллара впервые за четыре месяца превысил 65 рублей

RT на русском08:59

Падение акций из-за коронавируса стало рекордным с «черного понедельника»

РБК14:22

Эксперты: в ближайшее время не предвидится снижения курса ниже 67 рублей за доллар

ТАСС14:06

Когда курс доллара может дойти до 70 рублей

Российская газета22:00

Рубль не смог скорректироваться и вернулся к дневным минимумам под давлением общемирового пессимизма

Финмаркет11:58

Доллар взлетел

Lenta.ru05:38

Курс евро вырос выше 70 рублей

РИА Новости03:47
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:06, Ашберн

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