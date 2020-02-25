Финансы
КоммерсантъЕвро впервые с декабря поднялся выше 71 рубля
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Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подает на отца в суд
Футбол
«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Общество
800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году
800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году. Речь идет о реализации нацпроекта "Цифровая экономика".
Общество
Первые случаи заражения коронавирусом подтвердились в Австрии
Первые случаи заражения новым видом коронавируса COVID-2019 подтвердились в Австрии. Об этом сообщают австрийские СМИ.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Виннипег», Овечкин забросил 701-ю шайбу в карьере
Российский нападающий Александр Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 701-й в карьере.
Происшествия
В Якутии в ДТП два человека получили серьезные травмы, один из них 14-летний подросток
В результате ДТП в местную больницу были госпитализированы 14-летняяя девочка – пассажир автомобиля «Тойота Ипсум» и женщина — водитель «Тойота Королла».
Общество
ВОЗ призвала готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса
Распространение китайского коронавируса на сегодняшний день не является пандемией, однако стоит к нему готовиться, так как вспышка «имеет потенциал».
Кино
Крис Эванс может сыграть в «Магазинчике ужасов»
Общество
Новым главой Disney стал Боб Чапек
Смена руководства произошла во вторник в крупной американской корпорации The Walt Disney Company, Боб Чапек стал ее новым генеральным директором, ранее данный пост занимал Роберт Айгер.
Армия и оружие
Разработчик рассказал об интересе к новому БТР «Бумеранг» за рубежом
Новейшая российская колесная боевая платформа "Бумеранг" в обозримом будущем получит разрешительные документы на экспорт, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика этой техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Авто
Уникальную систему против угона получат автомобили Toyota и Lexus
С декабря 2019 года идентификатором T-Mark оснащаются Toyota Camry и RAV4, а уже к июлю 2020 года все модели Toyota, продаваемые на российском рынке официальными дилерами, будут защищены уникальной системой.
Спорт
Арина Аверина завоевала золото ЧР по художественной гимнастике
Арина Аверина завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве.
Культура
Дочь Рамзана Кадырова представит модную коллекцию Firdaws в Париже
Старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат представит новую коллекцию модного дома Firdaws. Показ пройдет 25 февраля в отеле Le Marois в Париже.
Футбол
В Великобритании детям до 12 лет запретили играть головой
Три из четырех стран Великобритании: Англия, Шотландия и Северная Ирландия запретили детям до 12 лет отрабатывать удары головой.
Происшествия
Бывшим руководителям медуниверситета предъявлено обвинение в растрате
Экс-ректор Иван Артюхов и проректор вуза Борис Краснопеев подозреваются в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.
Политика
Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что грузинские журналистки во вторник, 25 февраля, «набросились» на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве.
Общество
Россияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Политика
Следователи по делу MH17 заявили об свидетеле запуска «Бука»
Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что Совместная следственная группа по крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты "Бук", сбившей самолет.
Общество
ФАС начала расследование из-за рекламы «Арбидола»
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала расследование рекламы противовирусного препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что препарат эффективен даже против коронавируса.
Армия и оружие
Пентагон принял этические принципы для искусственного интеллекта
Биатлон
Губерниев грубо обозвал Тихонова
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в ответ на критику со стороны четырехкратного чемпиона Олимпийских игр по биатлону Александра Тихонова, обозвал его «старым пердуном».
Хоккей
Ковальчук стал игроком «Вашингтона»
«Вашингтон» станет для Ильи Ковальчука уже третьей командой в текущем сезоне.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Культура
Клиенты Россельхозбанка смогут носить картину в кармане
Партнерство Банка с Государственной Третьяковской галереей стало настоящим подарком для нас и наших клиентов.
Общество
Умные колонки могут следить за своими владельцами
Гаджет не только умеет отвечать на голосовые команды и находить музыку под настроение, но и следит за своим хозяином.
Баскетбол
Бейонсе спела на церемонии прощания с Коби Брайантом
Популярная певица Бейонсе выступила на церемонии прощания с баскетболистом Коби Брайантом.