Финансы
КоммерсантъЕвро впервые с декабря поднялся выше 71 рубля
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Общество
Компания Walt Disney сменила генерального директора
Во вторник 25 февраля новым генеральным директором The Walt Disney Company стал руководитель одного из подразделений Боб Чапек.
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Экономика
В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
Политика
В Крыму отпустили задержанных украинских рыбаков
Четырех украинских рыбаков, задержанных 15 февраля в Азовском море пограничниками ФСБ России по Республике Крым, отпустили из-под ареста.
Футбол
Новичок «Сочи» Рами: был второй вариант из России
Новичок футбольного клуба "Сочи" Адиль Рами заявил, что у него было предложение от другой команды из России.
Здоровье
Арбузный сок может повысить уровень тестостерона у мужчин
Как передает издание Planet Today, в арбузном соке содержится большое количество цинка и других микроэлементов, которые помогают повышать уровень тестостерона, традиционно считающийся «мужским» гормоном.
Политика
Премьер-министр Румынии сложил полномочия
Как сообщает ТАСС, Орбан подал в отставку на фоне бойкота заседания законодательного органа со стороны Социал-демократической партии.
Политика
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Здоровье
Проблемным регионам РФ будут выделять по пять миллиардов рублей до 2024 года
Премьер-министр Михаил Мишустин побывал с рабочей поездкой в Кургане. Регион проблемный, с низкими социально-экономическими показателями.
Энергетика
Новак: спрос на нефть сохранится в ближайшие 20 лет
Ближайшие 20 лет спрос на углеводороды сохранится несмотря на замедление темпов роста потребления, считает министр энергетики России Александр Новак.
Общество
Россияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Происшествия
В США мужчина пытался взорвать автомобиль близ здания Пентагона
"19-летний гражданин США Мэтью Ричардсон был задержан на парковке у Пентагона сотрудниками полиции в тот момент, когда он стоял с зажигалкой в руке, пытаясь поджечь кусок ткани, вставленный в бензобак автомобиля одного из военнослужащих", - говорится в сообщении.
Экономика
Должникам хотят разрешить самостоятельно продавать залоговое имущество
Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая предлагает дать россиянам возможность самостоятельно по максимально выгодной цене продавать имущество, находящееся в залоге у банка.
Происшествия
В Подмосковье произошел крупный пожар на складах
Площадь пожара на складах в подмосковном поселке Новый составляет 4 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
Происшествия
В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак
За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.
Общество
Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
В Москве посол КНР Чжан Ханьхуэй рассказал о вакцине против нового заболевания. Об этом сообщает «РИА Новости».
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал себя на фото без усов
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Авто
Самый мощный Volkswagen Touareg R зарядили от розетки
Новый Volkswagen Touareg R является самой мощной версией модели.
Общество
«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде
Футбол
Тренер «Спартака» рассказал, кто попадет в стартовый состав команды
Помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско Андреас Хинкель в интервью клубной пресс-службе рассказал, кто будет играть в стартовом составе весной.
Общество
Мошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами
Создатели финансовых пирамид придумали новые уловки для получения денег россиян.
Футбол
«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Общество
В Швейцарии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Информацию уже подтвердили власти страны. Ранее сегодня сообщалось о том, что первые случаи заражения зафиксированы в Хорватии и Австрии.
Происшествия
Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17
Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.
Политика
Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма
Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года.