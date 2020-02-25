Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЕвро впервые с декабря поднялся выше 71 рубля

Доллар в ходе торгов превысил отметку 65 руб. впервые с 9 октября.
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Падение акций из-за коронавируса стало рекордным с «черного понедельника»

РБК14:22

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Доллар взлетел

Lenta.ru05:38

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РИА Новости03:47

Курс доллара впервые за четыре месяца превысил 65 рублей

RT на русском08:59
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:04, Ашберн

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Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
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За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.
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Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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