Курс доллара увеличился на 0,5%, (до 65,8 рубля), отмечает ТАСС. Индекс Мосбиржи упал на 1% (до 2988,97 пункта), а индекс РТС – на 2% (до 1431,66 пункта).

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