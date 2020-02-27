Финансы
Комсомольская правдаКурс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября прошлого года
По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс европейской валюты к рублю вырос на 73 копейки и достиг отметки в 72,005 рубля. Последний раз курс евро находился выше 72 рублей 12 сентября прошлого года. Доллар подорожал на 26 копеек и стоит 65,73 рубля.
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Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре
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