По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс европейской валюты к рублю вырос на 73 копейки и достиг отметки в 72,005 рубля. Последний раз курс евро находился выше 72 рублей 12 сентября прошлого года. Доллар подорожал на 26 копеек и стоит 65,73 рубля.

Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября прошлого года

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