Финансы
DP.RUКурс евро на торгах превысил 72 рубля
Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,02% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 72,005 рубля. До этого курс евро находился выше отметки 72 рубля 12 сентября 2019 года.
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Комментарии
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Профессор назвал историю с коронавирусом мистификацией
Председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев заявил «Комсомольской правде», что процент заразившихся ничтожно мал.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
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Минюст пересмотрит завышенные дорожные штрафы в новом КоАП
Министерство юстиции пересмотрит штрафы за нарушения правил дорожного движения в новом Кодексе об административных правонарушениях.
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Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера
Армия и оружие
Турция может обратиться к НАТО после гибели военных в Сирии
Как пишет The Financial Times, после того, как в Идлибе погибли несколько десятков турецких военнослужащих от удара сирийской авиации, Анкара имеет право обратиться за военной помощью НАТО.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций
Минобороны опубликовало видео, на котором показано, как бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков из снайперских винтовок.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
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Четыре человека погибли при ДТП в Кузбассе
Армия и оружие
Самолет-разведчик ВМС США облучили лазером с китайского эсминца
Китайский эсминец направил лазер на американский самолет-разведчик P-8A Poseidon в Тихом океане.
Шоу-бизнес
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В своём Инстаграм Джиган поделился новостью о важном событии. Оказывается, родители решили сделать сыну обрезание.
Здоровье
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В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Биатлон
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Максим Кугаевский, главный тренер сборной Тюменской области, которую представляет биатлонист Александр Логинов, прояснил ситуацию с иском к сотруднице Международного союза биатлонистов (IBU).
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Сотрудников банков назвали главной причиной утечек данных
В 2019 году 68% российских банков столкнулись со сливами (преднамеренными утечками) данных, почти все из них (64% опрошенных) скрыли такие инциденты от широкой публики и не делали о них оповещений, следует из отчета разработчика продуктов в сфере кибербезопасности "СёрчИнформ" (есть у "Ъ").
Политика
В России 22 апреля объявят выходным для голосования по Конституции
Дата выпадает на среду, но день объявят выходным, причём — оплачиваемым, сообщает РБК.
Хоккей
«Тампа» проиграла «Чикаго», Кучеров набрал 2 очка
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В Кремле оценили заявление Суркова по обнулению президентского срока
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-советника президента РФ Владислава Суркова, который допустил обнуление президентских сроков в России.
Происшествия
В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла
Кино
Стивен Спилберг отказался снимать «Индиану Джонса 5»
Стивен Спилберг ушел с поста режиссера проекта «Индиана Джонс 5». Все предыдущие части франшизы были сняты именно им.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Футбол
«Шахтер» прошел «Бенфику» в Лиге Европы
Футболисты португальской «Бенфики» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы дома сыграли вничью с «Шахтером».
Происшествия
Жителей Алтайского края осудят за вовлечение девочек в проституцию
С февраля 2017 года по январь 2019 года 31-летний ранее судимый житель Алтайского края организовал занятия проституцией в городе.
Футбол
Гент — Рома 1:1
Футболисты бельгийского «Гента» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сыграли вничью с итальянской «Ромой».
Политика
Трампа призвали ввести санкции против нарушителей прав человека в РФ
"Резолюция призывает администрацию Трампа использовать предоставленные конгрессом инструменты, чтобы ввести санкции против российских должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека", - сообщается в заявлении на сайте Рубио.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Хоккей
Артемий Панарин: «Если я стану президентом КХЛ — значит, все совсем плохо в нашем хоккее»
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, какие решения бы принял на посту президента КХЛ.