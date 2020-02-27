Финансы

DP.RUDP.RUКурс евро на торгах превысил 72 рубля

Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,02% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 72,005 рубля. До этого курс евро находился выше отметки 72 рубля 12 сентября 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать38

Подробнее о событии

Курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с сентября 2019 года

iReactor11:21

Курс евро в ходе торгов на «Мосбирже» превысил 73 рублей впервые с 5 сентября

Интерфакс11:04

Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября прошлого года

Комсомольская правда05:36

Курс евро поднялся выше 73 рублей

ТАСС10:36

Американский доллар в ходе торгов на «Мосбирже» впервые с прошлой осени достиг отметки в 66 рублей

Эхо Москвы09:30

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

Банки.ру11:25

Курс евро впервые за полгода превысил ₽73

РБК11:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 22:59, Ашберн

Комментарии

Общество

Путин пообщался с детьми в парке «Остров мечты»

ТАСС 06:43
Здоровье

Профессор назвал историю с коронавирусом мистификацией

Председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев заявил «Комсомольской правде», что процент заразившихся ничтожно мал.
Росбалт 05:30
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Общество

Минюст пересмотрит завышенные дорожные штрафы в новом КоАП

Министерство юстиции пересмотрит штрафы за нарушения правил дорожного движения в новом Кодексе об административных правонарушениях.
BFM.ru 01:40
Происшествия

Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера

РИА Новости 02:09
Армия и оружие

Турция может обратиться к НАТО после гибели военных в Сирии

Как пишет The Financial Times, после того, как в Идлибе погибли несколько десятков турецких военнослужащих от удара сирийской авиации, Анкара имеет право обратиться за военной помощью НАТО.
Московский Комсомолец 19:19
Армия и оружие

Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций

Минобороны опубликовало видео, на котором показано, как бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков из снайперских винтовок.
РИА Новости 03:16
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Синоптик отметил, что еще больший контраст, то есть превышение средних значений, будет в арктической зоне Урала и Западной Сибири.
РИА Новости 19:57
Происшествия

Четыре человека погибли при ДТП в Кузбассе

RT на русском 22:17
Армия и оружие

Самолет-разведчик ВМС США облучили лазером с китайского эсминца

Китайский эсминец направил лазер на американский самолет-разведчик P-8A Poseidon в Тихом океане.
РИА Новости 22:22
Шоу-бизнес

Сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

В своём Инстаграм Джиган поделился новостью о важном событии. Оказывается, родители решили сделать сыну обрезание.
Paparazzi.ru 16:53
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости 03:03
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga 10:12
Биатлон

Тренер: Логинов ничего не знал о подаче им иска к сотруднице IBU

Максим Кугаевский, главный тренер сборной Тюменской области, которую представляет биатлонист Александр Логинов, прояснил ситуацию с иском к сотруднице Международного союза биатлонистов (IBU).
News.ru 21:28
Экономика

Сотрудников банков назвали главной причиной утечек данных

В 2019 году 68% российских банков столкнулись со сливами (преднамеренными утечками) данных, почти все из них (64% опрошенных) скрыли такие инциденты от широкой публики и не делали о них оповещений, следует из отчета разработчика продуктов в сфере кибербезопасности "СёрчИнформ" (есть у "Ъ").
Коммерсантъ 17:45
Политика

В России 22 апреля объявят выходным для голосования по Конституции

Дата выпадает на среду, но день объявят выходным, причём — оплачиваемым, сообщает РБК.
МордовМедиа вчера в 11:45
Хоккей

«Тампа» проиграла «Чикаго», Кучеров набрал 2 очка

Спорт-Экспресс 21:36
Политика

В Кремле оценили заявление Суркова по обнулению президентского срока

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-советника президента РФ Владислава Суркова, который допустил обнуление президентских сроков в России.
Газета.Ru вчера в 04:30
Происшествия

В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла

Российская газета 11:39
Кино

Стивен Спилберг отказался снимать «Индиану Джонса 5»

Стивен Спилберг ушел с поста режиссера проекта «Индиана Джонс 5». Все предыдущие части франшизы были сняты именно им.
Культуромания 02:24
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 06:09
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Lenta.ru вчера в 15:05
Футбол

«Шахтер» прошел «Бенфику» в Лиге Европы

Футболисты португальской «Бенфики» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы дома сыграли вничью с «Шахтером».
ProstoProSport 16:55
Армия и оружие

Турция опубликовала видеозапись ударов по сирийским военным

РИА Новости 21:00
Происшествия

Жителей Алтайского края осудят за вовлечение девочек в проституцию

С февраля 2017 года по январь 2019 года 31-летний ранее судимый житель Алтайского края организовал занятия проституцией в городе.
Катунь 24 22:20
Футбол

Гент — Рома 1:1

Футболисты бельгийского «Гента» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сыграли вничью с итальянской «Ромой».
ProstoProSport 14:46
Политика

Трампа призвали ввести санкции против нарушителей прав человека в РФ

"Резолюция призывает администрацию Трампа использовать предоставленные конгрессом инструменты, чтобы ввести санкции против российских должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека", - сообщается в заявлении на сайте Рубио.
РИА Новости 20:18
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости 03:47
Хоккей

Артемий Панарин: «Если я стану президентом КХЛ — значит, все совсем плохо в нашем хоккее»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, какие решения бы принял на посту президента КХЛ.
Матч ТВ 10:47
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС 02:26
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное