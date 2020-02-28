Финансы
iReactorКурс евро поднялся выше 73 рублей впервые с сентября 2019 года
В настоящее время курс европейской валюты поднялся на 2,47% и составляет 73,04 рубля, как свидетельствуют данные торгов. Последний раз евро находился на отметке выше 73 рублей в сентябре 2019 года. Тогда показатель составлял 73 рубля 5 копеек.
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Рубль потерял более 1,5% к основным валютам на открытии Московской биржи
Говорит Москва28 февраля в 02:15
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 07:13, Ашберн
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