В настоящее время курс европейской валюты поднялся на 2,47% и составляет 73,04 рубля, как свидетельствуют данные торгов. Последний раз евро находился на отметке выше 73 рублей в сентябре 2019 года. Тогда показатель составлял 73 рубля 5 копеек.

Курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с сентября 2019 года

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