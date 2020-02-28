Финансы

iReactoriReactorКурс евро поднялся выше 73 рублей впервые с сентября 2019 года

В настоящее время курс европейской валюты поднялся на 2,47% и составляет 73,04 рубля, как свидетельствуют данные торгов. Последний раз евро находился на отметке выше 73 рублей в сентябре 2019 года. Тогда показатель составлял 73 рубля 5 копеек.
Читать в источнике
Комментировать71

Подробнее о событии

Курс евро превысил 74 рубля впервые с августа 2019 года

Газета.Ru28 февраля в 03:33

Курс доллара превысил ₽67 впервые с сентября 2019 года

РБК28 февраля в 02:08

Рубль потерял более 1,5% к основным валютам на открытии Московской биржи

Говорит Москва28 февраля в 02:15

Курс евро превысил 74 рубля впервые с августа 2019 года

RT на русском28 февраля в 03:22

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 74 руб. впервые с 29 августа 2019 года

ТАСС28 февраля в 03:21

Курс рубля снизился до пятимесячного минимума

Российская газета28 февраля в 02:36

Евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2019 года

РИА Новости27 февраля в 04:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 07:13, Ашберн

Комментарии

Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Армия и оружие

В Турции заявили, что не преследуют цель противостояния с Россией

РИА Новости 06:09
Политика

Путин прибыл в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников

RT на русском 06:02
Общество

Папа Римский из-за недомогания отменил все аудиенции

Папа Римский Франциск отменил на неопределенное время все официальные аудиенции из-за недомогания.
Российская газета 28 февраля в 09:02
Спорт

Российские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 06:47
Религия

Православные отмечают Прощеное воскресенье

Известия 01:51
Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Известия вчера в 01:06
Армия и оружие

Минобороны отреагировало на сообщения о сбитом Су-24 в Сирии

Минобороны назвало фейком информацию о поражении самолета Су-24 ВКС в Идлибе. Российская авиация выполняет задачи в Сирии в обычном режиме.
РИА Новости 06:18
Политика

Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Ужасная гуманитарная ситуация в Сирии касается всех, заявила Крамп-Карренбауэр в интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Вести.Ru 04:48
Происшествия

Главного редактора Sputnik Турция задержали

Главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе задержали в Стамбуле, сообщили 1 марта в агентстве.
Известия 07:08
Общество

Борис Джонсон объявил о помолвке

RT на русском вчера в 14:55
Армия и оружие

Авианосец США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
РБК 03:43
Футбол

Тамбов — Рубин 0:0 (2-й тайм)

Газета.Ru 05:43
Футбол

«Челси» ушел от поражения в матче с «Борнмутом»

Лондонский "Челси" сумел уйти от поражения в матче 28 тур английской премьер-лиги с "Борнмутом".
Вести.Ru вчера в 12:19
Политика

Более 76 тыс. беженцев пересекли границу Турции с ЕС

ТАСС 06:25
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
Общество

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
РБК 02:00
Общество

Японская журналистка восхитилась гостеприимством россиян

Японская журналистка Кеко Огино в статье для издания Асахи симбун рассказала, что ее поразило, с какой простотой русские принимают гостей.
РИА Новости 05:30
Интернет

Хайп ради климата: спасут ли мировую экономику деньги миллиардеров

Миллиардеры, вроде основателя Amazon, владельца аэрокосмической компании Blue Origin и издательского дома The Washington Post Джеффа Безоса, выделяя миллиарды долларов на борьбу с изменением климата, не пиарятся, не занимаются благотворительностью или экстравагантным транжирством, а скорее подают пример решительности власти и бизнес-сообществу.
News.ru вчера в 16:00
Единоборства

Боец UFC Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победы

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев показал средний палец трибунам после победы над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169.
Газета.Ru 02:51
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 28 февраля в 06:30
Экономика

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики.
RT на русском 03:16
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по питанию в Великий пост

Уже в понедельник, 2 марта, для православных начнется Великий пост, который предусматривает ограничение в питании.
Inc-news.ru 05:36
Политика

Пушков прокомментировал отказ Украины праздновать День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ украинских властей от празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Pravda.Ru вчера в 08:21
Гаджеты

AMD и NVIDIA вытесняют Intel на рынке графических процессоров для ПК

AMD и NVIDIA медленно, но уверенно вытесняют Intel на рынке графических процессоров, ориентированных на ПК.
Актуальные Новости 27 февраля в 07:20
Биатлон

Бочарников выиграл гонку преследования на ЧЕ в Раубичах

RT на русском 05:22
Космос

Астрономы обнаружили в созвездии Льва пригодную для жизни экзопланету

Московский Комсомолец в Марий Эл 28 февраля в 06:54
Армия и оружие

Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео

Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
Lenta.ru вчера в 07:15
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Ивлеевой рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз

Рэпер Элджей впервые выложил в Сеть фотографию, на которой поклонники увидели его глаза без белых линз.
OAnews вчера в 06:57
Здоровье

Глава Минздрава рассказал, кому следует проверяться на коронавирус

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что проверяться на коронавирус нужно только тем, у кого есть симптомы, и тем, кто возвращается из очагов, где существует вероятность заражения.
РИА Новости 02:37
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное