Финансы
Газета.RuКурс евро поднялся выше 75 рублей
Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на динамику торгов Московской биржи. Так, курс евро на настоящий момент составляет 75,12 рубля, а курс доллара - 67,06 рубля.
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