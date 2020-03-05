Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на динамику торгов Московской биржи. Так, курс евро на настоящий момент составляет 75,12 рубля, а курс доллара - 67,06 рубля.

Общество ПМЭФ отменили из-за коронавируса Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".

Происшествия Мужчина получил более 5 лет тюрьмы за оправдание терроризма Житель Калуги Иван Любшин получил пять лет и два месяца колонии общего режима за комментарий в социальной сети "ВКонтакте".

Политика Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.

Здоровье В Грузии выявлен четвертый случай заражения коронавирусом В Грузии выявлен четвертый случай заражения новым типом коронавируса, сообщил глава Национального центра контроля заболеваний Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге в четверг.

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Общество Массовые мероприятия запретят на Украине из-за коронавируса Как ранее писал NEWS.ru, Международный союз велосипедистов (UCI) после совещания с организаторами гонок и спортсменами принял решение пока не отменять соревнования из-за вспышки коронавируса.

Армия и оружие Реакция СМИ Турции на ситуацию вокруг Идлиба Саммит президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта станет решающей вехой не только с точки зрения ситуации в Идлибе, но и для турецко-российских отношений, убежден автор Yeni Akit.

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Общество В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала сумму убытков российских туристических компаний в связи с распространением коронавируса.

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Происшествия СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.

Здоровье В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.