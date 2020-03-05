Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс евро поднялся выше 75 рублей

Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на динамику торгов Московской биржи. Так, курс евро на настоящий момент составляет 75,12 рубля, а курс доллара - 67,06 рубля.
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Курс евро поднялся выше 75 рублей

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Евро превысил уровень 75 руб. впервые за год

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Курс евро превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года

RT на русском12:09

Евро взлетел

Lenta.ru12:07

Курс евро впервые за год превысил 75 руб

РБК12:27
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