Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на динамику торгов Московской биржи. Так, курс евро на настоящий момент составляет 75,12 рубля, а курс доллара - 67,06 рубля.

Энергетика Цены на нефть усилили падение на фоне развала соглашения ОПЕК+ Мировые цены на нефть ускорили падение после информации о том, что страны — участницы соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о новом сокращении уровня добычи черного золота.

Политика В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.

Экономика Бизнес оценил потери из-за отмены форума в Петербурге Свои потери из-за отмены деловых форумов уже оценил Союз выставочных застройщиков — входящие в него 34 компании занимаются сооружением стендов для компаний, участвующих в этих мероприятиях.

Здоровье В Китае одобрили тест-систему для быстрой диагностики коронавируса Национальное управление Китая по контролю над медицинскими изделиями одобрило тест-систему, позволяющую получить результаты диагностики нового коронавируса за 29 минут, сообщает агентство Синьхуа.

Политика Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе "Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.