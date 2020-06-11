Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс евро поднялся выше 79 рублей

Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, стоимость евро расчетами "завтра", по данным на 16.33 мск, показала рост до 78,87 рубля.
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Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 20 мая

Интерфакс11 июня в 09:46

Курс доллара превысил майский максимум

РИА Новости11 июня в 14:55

Курс доллара на Мосбирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

ТАСС11 июня в 14:20

Рубль завершил основную валютную сессию заметным ослаблением

Банки.ру11 июня в 12:23

Курс доллара превысил 70 руб

РБК11 июня в 16:33

Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов

RT на русском11 июня в 03:04

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру11 июня в 03:22
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Политика

В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО

Как рассказал сенатор Олег Морозов, получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО не даст на деле Украине ничего ни в экономическом плане, ни в плане безопасности.
РИА Новости вчера в 13:04
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Единоборства

Уайт допустил, что бой Нурмагомедова с Гэтжи пройдёт в Абу-Даби

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт полагает, что поединок между российским чемпионом лёгкого веса Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного титула американцем Джастином Гэтжи пройдёт в Абу-Даби.
RT на русском 02:17
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Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм прокомментировала видео с извинениями Ефремова

Накануне актер попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова, он готов искупить свою вину.
RuNews24.ru 03:42
30
Общество

В России назвали признаки второй волны коронавируса

Доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев рассказал про признаки второй волны коронавируса в России и про то, когда ее ожидать.
Рамблер вчера в 08:48
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Политика

Трамп разрешил вводить санкции против Международного уголовного суда

Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
Коммерсантъ 11 июня в 16:45
42
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
Газета.Ru 02:08
5,1K
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
1,4K
Происшествия

В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции

Режим чрезвычайной ситуации был введен после пожара в газохранилище в Казани, сообщается на сайте главного управления МЧС по Татарстану.
РБК 03:33
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Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в район строительства «Северного потока-2»

Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море, где ведётся строительство газопровода "Северный поток-2".
Discover24 вчера в 13:18
64
Общество

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Самые низкие зарплаты в среднем в первом квартале года получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (29 тысяч рублей) и работники сельского хозяйства (30,9 тысячи).
Lenta.ru 01:36
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Общество

МФЦ смогут самостоятельно определять правила приема граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее МФЦ самостоятельно определять особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в 2020 году.
Коммерсантъ 04:32
Общество

Россияне смогут получить пособия и выплаты без предоставления справок

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении социальных пособий и выплат без предоставления справок гражданами, сообщила пресс-служба кабмина.
РИА Новости 04:30
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Здоровье

В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом

В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
RT на русском вчера в 09:04
1K
Происшествия

Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков

Ранее в полиции сообщили, что в ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта Ефремову наркотических средств неустановленными лицами.
ТАСС 11 июня в 03:19
3,1K
Кино

Киноакадемия изменила правила выбора номинантов на «Оскар»

На 94-ой церемонии «Оскар», которая пройдет в 2022 году, в номинации лучший фильм будут представлены 10 картин.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
5
Политика

Зеленский заявил о желании вернуться к обсуждению «вопроса Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании вернуть обсуждение «вопроса Крыма» на повестку дня.
ФАН вчера в 11:59
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Футбол

Кокорин заявил, что тюрьма ничему его не научила

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин заявил, что тюрьма его ничему не научила. Об этом 12 июня он сказал на YouTube-канале Александра Алиева.
REGNUM 04:40
1
Происшествия

В Крыму посадили под арест подозреваемых в подготовке теракта

Суд заключил под стражу трех подозреваемых в подготовке теракта в Симферополе.
BFM.ru вчера в 11:39
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Происшествия

В Якутии преподаватель СВФУ получал взятки

Следователем отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия), сообщили ЯСИА в пресс-службе ведомства.
ИА ЯСИА 03:26
Политика

В Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков

Служба безопасности и информации Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков.
Коммерсантъ вчера в 14:52
47
Общество

Работающие 1 июля получат повышенную зарплату

Работающим в день общероссийского голосования по изменениям в Конституцию заплатят в повышенном размере, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета федерации по социальной политике Инну Святенко.
47 новостей 11 июня в 03:40
1,9K
Общество

Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

RT на русском вчера в 23:04
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Игры

Sony показала дизайн PlayStation 5

Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
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Здоровье

Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 10:12
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

Вести.Ru 00:47
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Авто

Nissan опубликовал официальные фото нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
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Общество

Супруга Владимира Зеленского заразилась коронавирусом

Киев, 12 июня 2020, 14:59 — REGNUM У супруги президента Украины Владимира Зеленского — Елены выявлен коронавирус.
REGNUM вчера в 07:59
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Здоровье

Продезинфицированную «Полянку» в Южно-Сахалинске откроют в понедельник

Детский сад Полянка был продезинфицирован и откроется в понедельник. Остальные учреждения сейчас дезинфицируют.
АСТВ 01:41
Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru вчера в 06:09
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Армия и оружие

Жители США испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС

Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана вызвал беспокойство среди американских читателей сайта информационного канала Fox News.
Вечерняя Москва 11 июня в 10:30
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