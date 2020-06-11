Финансы
РИА НовостиКурс доллара превысил майский максимум
Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая. Курс евро увеличивался на 1,37 рубля — до 79,30 рубля.
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Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Экономика
Американский экономист прогнозирует скорый крах доллара
Скорый крах доллара и резкое снижение роли США в глобальной экономике прогнозирует ведущий американский экономист, старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.
РЕН ТВ 19:48
Футбол
Завершивший карьеру Роббен тренировался на базе «Баварии»
Роббен отыграл за сильнейший клуб Германии десять сезонов и завершил карьеру прошлым летом.
Вести.Ru 13:05
Футбол
«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии
Вести.Ru 17:39
Происшествия
В Казани произошел взрыв в газохранилище
В Казани в наземном газохранилище произошел взрыв сжиженного газа, в результате происшествия пострадали три человека, один погиб.
РБК 17:58
Кино
«Довод» Кристофера Нолана перенесли на 31 июля
Студия Warner Bros. отложила новый фильм Кристофера Нолана «Довод» на две недели — теперь он выйдет в прокат не 17 июля, а 31 числа.
Игромания.ру 18:31
Политика
В США обяжут делать доклад о поддержке Россией расистов в мире
Власти США представили проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год, документ требует делать доклад о поддержке расистов в США и Европе, которая составителями приписывается России.
Lenta.ru вчера в 18:38
Гаджеты
Apple выпустит девять новых моделей iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform вчера в 12:48
Культура
GOG разыгрывает коллекционную GeForce RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077
Магазин GOG устроил конкурс талантов, победитель которого получит очень крутой, нужный и ценный приз — стилизованную под Cyberpunk 2077 видеокарту GeForce RTX 2080 Ti.
Городской портал Новый Нижний вчера в 23:00
Гаджеты
Samsung готовит «облегченную» версию флагмана Galaxy S20
Актуальные Новости вчера в 14:27
Общество
Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»
Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены.
Lenta.ru 17:46
Политика
Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru 01:59
Политика
Посольство отреагировало на антироссийские заявления Госдепа по Сирии
Антироссийские высказывания по Сирии и распространение дезинформации сотрудниками Госдепа США отравляют отношения между Россией и Штатами.
РЕН ТВ 17:00
Общество
Бразилия вышла на второе место в мире по числу жертв коронавируса
Бразилия обогнала Великобританию по числу жертв коронавируса и вышла на второе место в мире по данному показателю.
ТАСС 18:40
Шоу-бизнес
Виктория Боня похвасталась апартаментами в Монако
Российская телеведущая Виктория Боня похвасталась своей новой недвижимостью в Монако. О своем переезде из Лондона она сообщила в Instagram.
НТВ вчера в 12:17
Футбол
Футболисты АПЛ сыграют с надписью Black Lives Matter вместо фамилий
Футболисты Английской премьер-лиги сыграют первые 12 матчей после возобновления сезона с надписями Black Lives Matter на форме вместо фамилий.
РБК 14:45
Происшествия
В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта
Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Здоровье
Названы округа-лидеры в Подмосковье по коронавирусу
Названы округа-лидеры в Московской области по коронавирусу.
Evo-rus.com 08:57
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru 08:45
Общество
На фоне массовых митингов на США надвигается вторая волна COVID-19
На фоне массовых митингов на США надвигается вторая волна COVID-19 Социальная справедливость оказалась сильнее социальной изоляции — презрев карантинные меры, сотни тысяч американцев вышли на акции протеста из-за смерти чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.
Коммерсантъ вчера в 09:08
Политика
Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из стран ЕС и ряда других европейских государств, говорится в совместном коммюнике МИД и МВД страны.
РИА Новости 18:27
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Общество
В Белоруссии задержали топ-менеджеров Белгазпромбанка
Как писал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках дела Белгазпромбанка задержано «примерно 15 человек».
News.ru 12:03
Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 320 человек
Еще у 320 жителей Свердловской области зафиксировали вирус SARS-CoV-2 за минувшие сутки, сообщили 12 июня в оперштабе региона.
ИА Красная Весна 07:39
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
Единоборства
Двоюродный брат Нурмагомедова дебютирует в UFC на бойцовском острове
RT на русском вчера в 14:12