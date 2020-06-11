Финансы

РИА НовостиРИА НовостиКурс доллара превысил майский максимум

Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая. Курс евро увеличивался на 1,37 рубля — до 79,30 рубля.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Евро поднялся выше 79 рублей, доллар – выше 70

Компаниявчера в 16:53

Биржевой курс доллара установил недельный рекорд. Рубль падает

Фонтанка.Рувчера в 03:34

Курс доллара на Мосбирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

ТАССвчера в 14:20

Рынок российских акций и рубль снизятся на следующей неделе

ПРАЙМвчера в 16:16

Курс евро поднялся выше 79 рублей

Газета.Ruвчера в 10:16

Курс доллара превысил 70 руб

РБКвчера в 16:33

Курс рубля рухнул

Lenta.ruвчера в 03:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 19:56, Ашберн
Происшествия

Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП

Известия 18:24
1,1K
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
1,9K
Экономика

Американский экономист прогнозирует скорый крах доллара

Скорый крах доллара и резкое снижение роли США в глобальной экономике прогнозирует ведущий американский экономист, старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.
РЕН ТВ 19:48
Происшествия

Несколько домов в центре Москвы остались без света

Вести.Ru 15:10
4
Футбол

Завершивший карьеру Роббен тренировался на базе «Баварии»

Роббен отыграл за сильнейший клуб Германии десять сезонов и завершил карьеру прошлым летом.
Вести.Ru 13:05
Футбол

«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии

Вести.Ru 17:39
Происшествия

В Казани произошел взрыв в газохранилище

В Казани в наземном газохранилище произошел взрыв сжиженного газа, в результате происшествия пострадали три человека, один погиб.
РБК 17:58
34
Кино

«Довод» Кристофера Нолана перенесли на 31 июля

Студия Warner Bros. отложила новый фильм Кристофера Нолана «Довод» на две недели — теперь он выйдет в прокат не 17 июля, а 31 числа.
Игромания.ру 18:31
Политика

В США обяжут делать доклад о поддержке Россией расистов в мире

Власти США представили проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год, документ требует делать доклад о поддержке расистов в США и Европе, которая составителями приписывается России.
Lenta.ru вчера в 18:38
34
Гаджеты

Apple выпустит девять новых моделей iPhone

Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform вчера в 12:48
23
Культура

GOG разыгрывает коллекционную GeForce RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077

Магазин GOG устроил конкурс талантов, победитель которого получит очень крутой, нужный и ценный приз — стилизованную под Cyberpunk 2077 видеокарту GeForce RTX 2080 Ti.
Городской портал Новый Нижний вчера в 23:00
Гаджеты

Samsung готовит «облегченную» версию флагмана Galaxy S20

Актуальные Новости вчера в 14:27
Общество

Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»

Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены.
Lenta.ru 17:46
1
Политика

Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru 01:59
274
Политика

Посольство отреагировало на антироссийские заявления Госдепа по Сирии

Антироссийские высказывания по Сирии и распространение дезинформации сотрудниками Госдепа США отравляют отношения между Россией и Штатами.
РЕН ТВ 17:00
Общество

Бразилия вышла на второе место в мире по числу жертв коронавируса

Бразилия обогнала Великобританию по числу жертв коронавируса и вышла на второе место в мире по данному показателю.
ТАСС 18:40
Шоу-бизнес

Виктория Боня похвасталась апартаментами в Монако

Российская телеведущая Виктория Боня похвасталась своей новой недвижимостью в Монако. О своем переезде из Лондона она сообщила в Instagram.
НТВ вчера в 12:17
9
Футбол

Футболисты АПЛ сыграют с надписью Black Lives Matter вместо фамилий

Футболисты Английской премьер-лиги сыграют первые 12 матчей после возобновления сезона с надписями Black Lives Matter на форме вместо фамилий.
РБК 14:45
1
Происшествия

В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта

Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
18
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
1,8K
Здоровье

Названы округа-лидеры в Подмосковье по коронавирусу

Названы округа-лидеры в Московской области по коронавирусу.
Evo-rus.com 08:57
1,5K
Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru 08:45
90
Общество

На фоне массовых митингов на США надвигается вторая волна COVID-19

На фоне массовых митингов на США надвигается вторая волна COVID-19 Социальная справедливость оказалась сильнее социальной изоляции — презрев карантинные меры, сотни тысяч американцев вышли на акции протеста из-за смерти чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.
Коммерсантъ вчера в 09:08
20
Политика

Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы

Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из стран ЕС и ряда других европейских государств, говорится в совместном коммюнике МИД и МВД страны.
РИА Новости 18:27
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
1,6K
Кино

Netflix опубликовал драму «Пятеро одной крови» о ветеранах Вьетнама

Piter.tv 12:50
1
Общество

В Белоруссии задержали топ-менеджеров Белгазпромбанка

Как писал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках дела Белгазпромбанка задержано «примерно 15 человек».
News.ru 12:03
14
Здоровье

В Свердловской области заразились коронавирусом еще 320 человек

Еще у 320 жителей Свердловской области зафиксировали вирус SARS-CoV-2 за минувшие сутки, сообщили 12 июня в оперштабе региона.
ИА Красная Весна 07:39
1K
Космос

Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
27
Единоборства

Двоюродный брат Нурмагомедова дебютирует в UFC на бойцовском острове

RT на русском вчера в 14:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное