Коронавирус

РосбалтРосбалтБиржевой курс евро подскочил выше 79 рублей

По состоянию на 17:08 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос на 88 копеек к предыдущему закрытию и достиг 69,38 рубля. Курс евро к этому времени прибавил 1,07 рубля и оказался на отметке 79,0050 рубля, свидетельствуют данные биржи.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Курс доллара превысил 70 руб

РБК16:33

Доллар вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

Комсомольская правда16:21

Биржевой курс евро подскочил выше 79 рублей

Росбалт10:28

Курс доллара на Мосбирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

ТАСС14:20

Рубль завершил основную валютную сессию заметным ослаблением

Банки.ру12:23

Курс доллара превысил отметку в 69 рублей

Ньюс-НН09:30

Курс доллара на Московской бирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

Вечерняя Москва14:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 19:42, Ашберн
Политика

Трамп пригрозил взять Сиэтл под контроль из-за коммуны анархистов CHAZ

Газета.Ru 04:43
118
Экономика

Фондовый рынок США завершил торги в глубоком минусе

Нью-Йорк, США, 11 июня 2020, 23:59 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 июня в минусе на 5−7%, индекс Dow Jones просел почти до 25 000 пунктов.
REGNUM 16:59
1
Игры

Sony показала первые игры для PlayStation 5

В рамках презентации The Future of Gaming японская компания Sony представила игровой контроллер для консоли PlayStation 5.
РИА Новости 17:41
169
Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД.
Российская газета 07:35
307
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце

Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН 16:57
21
Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии превысило две тысячи

«Из 64 новых случаев COVID-19: 15 чел. — прибывшие из регионов РФ, 2 чел. — из очага Гусиноозерской ЦРБ, 5 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 4 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM 09 июня в 22:53
135
Политика

Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ

В докладе исследована история и практика ФСБ с опорой на публикации российских СМИ, расследования самого Центра «Досье» и материалы общедоступных реестров и баз, например судебных актов, а также баз данных, имеющих хождение на черном рынке.
Ведомости 07:17
3
Происшествия

Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили

Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 07:27
1,6K
Происшествия

Семья погибшего в ДТП водителя не примет помощь от Ефремова — адвокат

Snob.ru 11:54
385
Происшествия

Возбуждено дело по факту сбыта наркотиков Ефремову

ТВ Центр вчера в 14:52
2,9K
Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
102
Здоровье

Врачи из Москвы прибыли на Камчатку для борьбы с коронавирусом

Два инфекциониста прилетели в четверг из Москвы на Камчатку, чтобы по просьбе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой помочь местным медикам в борьбе с коронавирусом.
ТАСС вчера в 20:21
1
Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости 14:11
903
Общество

Власти Подмосковья назвали сроки открытия ТЦ и ресторанов

Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, торговые центры и летние веранды заведений общепита планируется открыть перед выходными.
Моллы.Ru 03:13
191
Общество

Ученые спрогнозировали срок завершения эпидемии коронавируса в России

По мнению ученых, распространение эпидемии в России не закончилось, в регионах еще есть очаги, и при открытых границах внутри российских городов может происходить усиление заболеваемости из-за миграции.
РИА Новости 15:11
87
Здоровье

Минздрав Белоруссии рапортует о снижении заболеваемости коронавирусом

Как сообщает телеканал "Беларусь 1", министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник в беседе с журналистами рассказал о замедлении темпов прироста заболевших коронавирусом нового типа в стране.
Московский Комсомолец 17:36
Политика

Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
12
Политика

Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России

Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака.
REGNUM 15:59
78
Политика

Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах

Россия оставила в силе приглашения на парад Победы 24 июня, разосланные ранее.
Lenta.ru 10:33
99
Происшествия

Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью

Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области.
Росбалт вчера в 14:26
309
Общество

В ВОЗ объяснили заявление о статистике по коронавирусу в России

Заявление директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана о «необычной» статистике смертности от коронавируса в России является его личным мнением, сообщила 11 июня представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Известия 18:11
154
Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
1,6K
Игры

Видео: игрок показал, как преображается TES V: Skyrim, если установить почти 400 модов

Для комфортной работы с фанатскими произведениями игрок применял утилиту Mod Organizer 2, позволяющую проводить разные операции с загруженным контентом.
3DNews вчера в 05:03
1
Шоу-бизнес

Клара Новикова рассказала о предсмертной просьбе Анатолия Трушкина

Bimru.ru 06:10
1
Игры

В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved

После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru 11:24
41
Игры

На презентации Sony анонсировали Project Athia от Square Enix

Sony на презентации анонсировала Project Athia от новой студии Luminous Production и Square Enix, которая выйдет на PlayStation 5 и PC.
Игромания.ру 16:24
Экономика

Греф и Костин не хотят помогать бизнесу и гражданам

Выход из грядущего кризиса банкиры видят в отказе от новых правительственных мер по поддержке граждан и бизнеса и переходу к поддержке самого банковского сектора.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 07:28
9
Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК 06:08
1,8K
Общество

Глава Минздрава призвал отказаться от походов в гости

Глава Минздрава не исключил повторную вспышку инфекции в России в случае нового завоза инфекции в страну или из-за «природно-климатических факторов».
Говорит Москва 15:27
1
Политика

Twitter заблокировал более 32 тысячи аккаунтов из-за Китая и России

Администрация Twitter заблокировала более 32 тысяч учетных записей, которые якобы были связаны с пользователями из России, Китая и Турции.
РЕН ТВ 18:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное