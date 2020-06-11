Коронавирус
РосбалтБиржевой курс евро подскочил выше 79 рублей
По состоянию на 17:08 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос на 88 копеек к предыдущему закрытию и достиг 69,38 рубля. Курс евро к этому времени прибавил 1,07 рубля и оказался на отметке 79,0050 рубля, свидетельствуют данные биржи.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 19:42, Ашберн
Экономика
Фондовый рынок США завершил торги в глубоком минусе
Нью-Йорк, США, 11 июня 2020, 23:59 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 июня в минусе на 5−7%, индекс Dow Jones просел почти до 25 000 пунктов.
REGNUM 16:59
Игры
Sony показала первые игры для PlayStation 5
В рамках презентации The Future of Gaming японская компания Sony представила игровой контроллер для консоли PlayStation 5.
РИА Новости 17:41
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД.
Российская газета 07:35
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН 16:57
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии превысило две тысячи
«Из 64 новых случаев COVID-19: 15 чел. — прибывшие из регионов РФ, 2 чел. — из очага Гусиноозерской ЦРБ, 5 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 4 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM 09 июня в 22:53
Политика
Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ
В докладе исследована история и практика ФСБ с опорой на публикации российских СМИ, расследования самого Центра «Досье» и материалы общедоступных реестров и баз, например судебных актов, а также баз данных, имеющих хождение на черном рынке.
Ведомости 07:17
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 07:27
Происшествия
Возбуждено дело по факту сбыта наркотиков Ефремову
ТВ Центр вчера в 14:52
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
Здоровье
Врачи из Москвы прибыли на Камчатку для борьбы с коронавирусом
Два инфекциониста прилетели в четверг из Москвы на Камчатку, чтобы по просьбе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой помочь местным медикам в борьбе с коронавирусом.
ТАСС вчера в 20:21
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости 14:11
Общество
Власти Подмосковья назвали сроки открытия ТЦ и ресторанов
Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, торговые центры и летние веранды заведений общепита планируется открыть перед выходными.
Моллы.Ru 03:13
Общество
Ученые спрогнозировали срок завершения эпидемии коронавируса в России
По мнению ученых, распространение эпидемии в России не закончилось, в регионах еще есть очаги, и при открытых границах внутри российских городов может происходить усиление заболеваемости из-за миграции.
РИА Новости 15:11
Здоровье
Минздрав Белоруссии рапортует о снижении заболеваемости коронавирусом
Как сообщает телеканал "Беларусь 1", министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник в беседе с журналистами рассказал о замедлении темпов прироста заболевших коронавирусом нового типа в стране.
Московский Комсомолец 17:36
Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
Политика
Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России
Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака.
REGNUM 15:59
Политика
Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах
Россия оставила в силе приглашения на парад Победы 24 июня, разосланные ранее.
Lenta.ru 10:33
Происшествия
Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью
Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области.
Росбалт вчера в 14:26
Общество
В ВОЗ объяснили заявление о статистике по коронавирусу в России
Заявление директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана о «необычной» статистике смертности от коронавируса в России является его личным мнением, сообщила 11 июня представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Известия 18:11
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Игры
Видео: игрок показал, как преображается TES V: Skyrim, если установить почти 400 модов
Для комфортной работы с фанатскими произведениями игрок применял утилиту Mod Organizer 2, позволяющую проводить разные операции с загруженным контентом.
3DNews вчера в 05:03
Игры
В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved
После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru 11:24
Игры
На презентации Sony анонсировали Project Athia от Square Enix
Sony на презентации анонсировала Project Athia от новой студии Luminous Production и Square Enix, которая выйдет на PlayStation 5 и PC.
Игромания.ру 16:24
Экономика
Греф и Костин не хотят помогать бизнесу и гражданам
Выход из грядущего кризиса банкиры видят в отказе от новых правительственных мер по поддержке граждан и бизнеса и переходу к поддержке самого банковского сектора.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 07:28
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК 06:08
Общество
Глава Минздрава призвал отказаться от походов в гости
Глава Минздрава не исключил повторную вспышку инфекции в России в случае нового завоза инфекции в страну или из-за «природно-климатических факторов».
Говорит Москва 15:27
Политика
Twitter заблокировал более 32 тысячи аккаунтов из-за Китая и России
Администрация Twitter заблокировала более 32 тысяч учетных записей, которые якобы были связаны с пользователями из России, Китая и Турции.
РЕН ТВ 18:38