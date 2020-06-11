По состоянию на 17:08 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос на 88 копеек к предыдущему закрытию и достиг 69,38 рубля. Курс евро к этому времени прибавил 1,07 рубля и оказался на отметке 79,0050 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Экономика Фондовый рынок США завершил торги в глубоком минусе Нью-Йорк, США, 11 июня 2020, 23:59 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 июня в минусе на 5−7%, индекс Dow Jones просел почти до 25 000 пунктов. 1

Игры Sony показала первые игры для PlayStation 5 В рамках презентации The Future of Gaming японская компания Sony представила игровой контроллер для консоли PlayStation 5. 169

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 21

Здоровье Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии превысило две тысячи «Из 64 новых случаев COVID-19: 15 чел. — прибывшие из регионов РФ, 2 чел. — из очага Гусиноозерской ЦРБ, 5 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 4 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе. 135

Политика Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ В докладе исследована история и практика ФСБ с опорой на публикации российских СМИ, расследования самого Центра «Досье» и материалы общедоступных реестров и баз, например судебных актов, а также баз данных, имеющих хождение на черном рынке. 3

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Здоровье Врачи из Москвы прибыли на Камчатку для борьбы с коронавирусом Два инфекциониста прилетели в четверг из Москвы на Камчатку, чтобы по просьбе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой помочь местным медикам в борьбе с коронавирусом. 1

Общество Власти Подмосковья назвали сроки открытия ТЦ и ресторанов Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, торговые центры и летние веранды заведений общепита планируется открыть перед выходными. 191

Общество Ученые спрогнозировали срок завершения эпидемии коронавируса в России По мнению ученых, распространение эпидемии в России не закончилось, в регионах еще есть очаги, и при открытых границах внутри российских городов может происходить усиление заболеваемости из-за миграции. 87

Здоровье Минздрав Белоруссии рапортует о снижении заболеваемости коронавирусом Как сообщает телеканал "Беларусь 1", министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник в беседе с журналистами рассказал о замедлении темпов прироста заболевших коронавирусом нового типа в стране.

Политика Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме. 12

Политика Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака. 78

Происшествия Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области. 309

Общество В ВОЗ объяснили заявление о статистике по коронавирусу в России Заявление директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана о «необычной» статистике смертности от коронавируса в России является его личным мнением, сообщила 11 июня представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. 154

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Игры В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы. 41

Игры На презентации Sony анонсировали Project Athia от Square Enix Sony на презентации анонсировала Project Athia от новой студии Luminous Production и Square Enix, которая выйдет на PlayStation 5 и PC.

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