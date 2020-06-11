Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс евро поднялся выше 79 рублей

Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, стоимость евро расчетами "завтра", по данным на 16.33 мск, показала рост до 78,87 рубля.
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Доллар вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

Комсомольская правдавчера в 16:21

Курс доллара на Московской бирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

Вечерняя Москвавчера в 14:51

Курс евро поднялся выше 79 рублей

Газета.Ruвчера в 10:16

Рубль завершил основную валютную сессию заметным ослаблением

Банки.рувчера в 12:23

Курс доллара превысил отметку в 69 рублей

Ньюс-ННвчера в 09:30

Биржевой курс евро подскочил выше 79 рублей

Росбалтвчера в 10:28

Курс доллара на Мосбирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

ТАССвчера в 14:20
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Происшествия

Ефремов извинился перед семьей погибшего в аварии с ним водителя

РБК 17:16
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
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Футбол

ЦСКА и «Зенит» провели товарищеские матчи

Московский ЦСКА и петербургский "Зенит" провели товарищеские матчи, передает "СЭ".
Газета.Ru 11:43
Технологии

Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно

Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com 14:08
13
Общество

В Белоруссии задержаны топ-менеджеры «Белгазпромбанка»

Топ-менеджеры "Белгазпромбанка" задержаны в Белоруссии, в том числе заместители руководителя банка, заявил председатель Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Газета.Ru 11:49
13
Игры

Sony показала новую консоль PlayStation 5

Японская корпорация Sony показала дизайн консоли следующего поколения PlayStation 5.
Компания 02:53
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Происшествия

В Казани произошел взрыв в газохранилище

РБК 17:58
12
Политика

Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой

Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ 10:28
1,6K
Происшествия

Несколько домов в центре Москвы остались без света

Вести.Ru 15:10
4
Экономика

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК вчера в 00:00
168
Общество

Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»

Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены.
Lenta.ru 17:46
1
Происшествия

На французской атомной подводной лодке произошел пожар

На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке.
Коммерсантъ 15:35
16
Происшествия

В Пекине на рынке нашли коронавирус

В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
Газета.Ru 16:46
46
Общество

Утечка: новую игру по «Звёздным войнам» назвали Star Wars: Squadrons

В игре присутствует как сюжетная кампания, так и мультиплеер: основная ставка делается на последнюю.
Evo-rus.com 12:38
Игры

Capcom анонсировала Resident Evil Village

Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности.
Evo-rus.com 13:27
11
Футбол

Кокорин: увиденное в колонии ужасно, никому в жизни не пожелаю такого

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, что он увидел за время пребывания в колонии ужасные вещи и никому в жизни не пожелает оказаться там.
РИА Новости 14:44
Политика

Вице-премьер Украины назвал минские соглашения юридически «никчемными»

Украина считает минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе юридически «никчемными».
РБК 15:33
46
Авто

Первый кроссовер Geely Atlas Pro выставили для демонстрации

Состоялся официальный показ нового китайского кроссовера Geely Atlas Pro на территории Белоруссии.
Faktom вчера в 02:03
2
Общество

Бурдж-Халифа окрасили в триколор

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.
РИА Новости 16:15
278
Происшествия

На Камчатке медведь убил рыбака

Камчатка-Информ 17:01
Общество

Российские выпускники получат аттестаты без экзаменов

В постановлении отмечено, что выпускники будут зачисляться в техникумы и колледжи по результатам аттестатов.
Севастополь.ру вчера в 04:14
1,7K
Армия и оружие

В КНР высоко оценили результаты испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии

По мнению китайских журналистов, машина хорошо сочетает ударную мощь и защитные параметры Отмечается, что решение о тестировании военной техники в условиях сирийского климата и ландшафта говорит об уверенности российских военных в оборонительных и наступательных возможностях своей разработки.
Деловое.ТВ 04:11
130
Общество

Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии

Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 15:52
277
Интернет

Новая функция появится в WhatsApp

Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:14
30
Шоу-бизнес

Сексуальная Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком

Совместный клип на песню Вечериночка был представлен украинским артистом Монатиком и певицей Верой Брежневой.
NewInform вчера в 23:56
7
Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 05:08
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Гаджеты

Обзор Intel Core i7-10700K. Тесты и сравнения в играх с Intel Core i9-9900K

Сегодня в центре внимания будет старший Intel Core i7-10700K, мы его сравним с флагманом прошлого года в лице Intel Core i9-9900K.
Megaobzor.com вчера в 08:41
Происшествия

Статус Ефремова по делу о наркотиках определят после допроса

Интерфакс вчера в 09:33
2,1K
Футбол

«Ювентус» выставил Рэмзи на трансфер

По информации источника, «бьянконери» выставили валлийца на трансфер, оповестив об этом два топ-клуба из АПЛ.
Sport24.ru 17:52
Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
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