Финансы
Газета.RuКурс евро поднялся выше 79 рублей
Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, стоимость евро расчетами "завтра", по данным на 16.33 мск, показала рост до 78,87 рубля.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
Происшествия
В Омске молния ударила в газопровод
Газета.Ru 10:25
Футбол
Кокорин: увиденное в колонии ужасно, никому в жизни не пожелаю такого
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, что он увидел за время пребывания в колонии ужасные вещи и никому в жизни не пожелает оказаться там.
РИА Новости 14:44
Происшествия
Медведь растерзал мужчину на Камчатке
На севере Камчатки медведь убил рыбачившего мужчину, сообщает СУ СК России по региону. Инцидент произошел на берегу реки Тигиль.
Известия 19:57
Наука
В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.
РБК 20:49
Происшествия
Суд арестовал вернувшегося в Россию бизнесмена из «списка Титова»
Что важно знать:В "Лондонский список" Бориса Титова включены российские бизнесмены, которые находятся в Лондоне, являются фигурантами уголовных дел, но хотят вернуться в Россию.
Snob.ru вчера в 13:49
Космос
Разработан метод изучения «следов» от корональных выбросов на Солнце
Корональный выброс массы, наблюдаемый со спутника STEREO-A: поверхность Солнца в ультрафиолете (камера EUVI) и солнечная корона в видимом диапазоне (коронограф COR2), (STEREO-A/EUVI + COR2) / ©Пресс-служба Сколтеха Благодаря уникальной позиции спутников STEREO-A, STEREO-B и SDO впервые удалось сравнить размер и яркость корональных диммингов с разных точек наблюдения.
Naked Science 10 июня в 04:01
Общество
Выпускники российских школ получат аттестаты без экзаменов
"Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов", - говорится в сообщении.
ИА Крыминформ вчера в 04:46
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости 09:37
Культура
Стримера забанили на Twitch из-за видео с гориллами
Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы.
CyberSport.ru 06:15
Происшествия
СК возбудил дело после взрыва газа в Казани
Следователи завели уголовное дело из-за взрыва в газозаправочной станции в Казани.
РБК 18:39
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса 20:52
Наука
Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов
Ученые установили, что яйцеклетка далеко не всегда готова «вступать в отношения» со сперматозоидами мужчины.
ИнфоСМИ вчера в 12:49
Игры
Sony объяснила выпуск двух версий PlayStation 5
Актуальные Новости 13:14
Кино
Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»
Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены.
Lenta.ru 17:46
Хоккей
СКА, «Трактор» и «Металлург» совершили крупный обмен
Российская газета вчера в 14:44
Политика
Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на выборах главы государства в ноябре этого года признает свое поражение, передает Fox News в пятницу, 12 июня.
Известия 16:58
Политика
Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru 01:59
Происшествия
В Пекине на рынке нашли коронавирус
В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
Газета.Ru 16:46
Космос
Конспирологи заявили о новом конце света через неделю
По словам конспирологов, ученые неправильно определили дату конца света, спрогнозированную майя.
Актуальные Новости 12:21
Политика
National Interest назвал самое мощное российское оружие в Арктике
Эксперт The National Interest Калеб Ларсон назвал российские ледоколы оружием для "захвата" Арктики и рассказал об их особенностях и преимуществах.
РИА Новости 08:33
Авто
Названы нововведения, которые ожидают водителей в июле
С 1 июля вступят в силу ряд поправок в законодательство РФ, касающееся водителей.
SpeedMe 06:33
Происшествия
В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта
Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
Общество
В Оренбургской области продлили режим самоизоляции
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции в регионе до 21 июня, сообщает оперативный штаб области.
РИА Новости 10:37
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело врача Элины Сушкевич
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату изучить дело об убийстве младенца против калининградского врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главврача родильного дома Елены Белой.
Коммерсантъ 18:55
Общество
Диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому за неделю
Специалист посоветовал начать заниматься спортом, так как физические нагрузки помогают вырабатываться дофамину.
News.ru 12:20
Общество
Бразилия вышла на второе место в мире по числу жертв коронавируса
Бразилия обогнала Великобританию по числу жертв коронавируса и вышла на второе место в мире по данному показателю.
ТАСС 18:40
Футбол
Исследование показало, что Месси в два раза эффективнее Роналду
Исследование приходит к выводу, что Месси чаще работает с мячом, создаёт больше моментов и оказывает большее влияние на итоговый результат матча, чем Роналду.
Soccer.ru вчера в 00:14