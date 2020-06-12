Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс доллара превысил отметку в 69 рублей

Цена евро выросла на 53 копейки и составила 78,46 рубля.
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Эхономика: Мировые цены на нефть продолжают снижение

Эхо Москвы09:16

Курс доллара превысил 70 руб

РБК11 июня в 16:33

Курс доллара превысил майский максимум

РИА Новости11 июня в 14:55

Курс доллара на Мосбирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

ТАСС11 июня в 14:20

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 20 мая

Интерфакс11 июня в 09:46

Рынок российских акций и рубль снизятся на следующей неделе

ПРАЙМ11 июня в 16:16

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру11 июня в 03:22
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Lenta.ru вчера в 19:47
373
Здоровье

В масках: Фоторепортаж с репетиции парада на главной площади Улан-Удэ

Все участники парада, соблюдая меры безопасности, были в медицинских масках.
Байкал-Daily 10:35
Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
1,4K
Шоу-бизнес

Гоша Куценко вступился за Ефремова

Актер Гоша Куценко призвал не осуждать Михаила Ефремова и выразил соболезнования семье погибшего Сергея Захарова.
РИА Новости 09:29
170
Происшествия

Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении

Народные новости 01:18
347
Происшествия

Мужчину убило молнией в Новосибирской области

Мужчину убило молнией в посёлке Коченёво под Новосибирском, сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 10:42
16
Шоу-бизнес

Кети Топурия назвала настоящую фамилию Светланы Лободы

"Наша подружка Светлана Лободадзе, кто не знает, это ее настоящая фамилия, выпустила такой новый фильтр, посмотрите", — говорит в ролике солистка "АСтудио".
Дни24 вчера в 21:00
2
Шоу-бизнес

Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова

Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
371
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
2,7K
Футбол

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»

Норвежский полузащитник Матиас Норманн попал в сферу интересов английского клуба.
Советский спорт 10:17
Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
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Авто

Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 02:10
66
Общество

Мишустин отменил справки для получения гражданами пособий

Гражданам не потребуется предоставлять справки для получения социальных пособий и выплат.
BFM.ru 06:08
1K
Происшествия

Полицейские застрелили грабителя в Анапе

В Анапе полицейские застрелили грабителя. Оперативники получили информацию о том, что в лесу недалеко от посёлка Сукко скрывается грабитель.
Регион online 11:12
1
Технологии

В Сети обнаружен простой способ смотреть бесплатно YouTube без рекламы

Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламу на Youtube.
Evo-rus.com вчера в 14:08
33
Политика

Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации

В воскресенье, 14 июня, Лавров и Шойгу прибудут в Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике, указано в сообщении.
Газета.Ru 10:43
168
Политика

Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы

Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии.
REGNUM 02:33
62
Здоровье

Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель

Коронавирус стал причиной смерти 1660 человек в апреле, сообщили в Росстате.
РИА Новости 11:30
210
Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

Скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости 10:56
131
Игры

Sony показала дизайн PlayStation 5

Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
964
Происшествия

Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, произошедшего по вине актера Михаила Ефремова, не приняла извинений артиста.
Известия 12:07
3,1K
Киберспорт

В CS:GO появился фильтр ненормативной лексики

Разработчики добавили в игру фильтр ненормативной лексики для текстового чата. Новая функция включена по умолчанию.
CyberSport.ru вчера в 04:37
1
Шоу-бизнес

Муцениеце обратилась к Прилучному в Instagram

Актриса Агата Муцениеце опубликовала видеообращение в Instagram, в котором выразила благодарность своему бывшему мужу Павлу Прилучному.
РИА Новости 03:32
21
Футбол

В Швейцарии начали новое расследование в отношении экс-главы FIFA

В 2015 году в Швейцарии отрыли дело против занимавшего на тот момент пост президента FIFA Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году 2 млн швейцарских франков Мишелю Платини, который возглавлял UEFA.
Говорит Москва 11:29
Космос

Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо

Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.
РИА Новости 10 июня в 16:15
12
Происшествия

Сильный ветер сорвал крышу торгового центра в Барнауле

Гроза и сильный ветер стали причиной срыва кровли с торгового центра на одной из улиц Барнаула, обломки которой перегородили проезжую часть и повредили автомобили.
ТАСС 07:45
8
Происшествия

На трассе в Китае взорвался бензовоз

В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
36
Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
216
Здоровье

Назван продукт, который снижает давление и холестерин

Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com 05:36
26
Общество

На Украине прокомментировали дело о взятке в шесть миллионов долларов

В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела.
РИА Новости 07:02
1
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