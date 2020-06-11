Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, стоимость евро расчетами "завтра", по данным на 16.33 мск, показала рост до 78,87 рубля.

Футбол «Реалу» понадобился футболист «Челси» Канте Мадридский "Реал" намерен приобрести полузащитника "Челси" и сборной Франции Нголо Канте.

Авто Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта. 132

Киберспорт Основной постер продолжения Horizon Zero Dawn Параллельно Guerrilla Collective пользователи обнаружили основной постер продолжения Horizon Zero Dawn — Horizon: Forbidden West. 1

Авто Новый купе-кроссовер Tayron X от Volkswagen добрался до дилеров Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на издание Autohome, накануне первые тестовые экземпляры модели появились в автосалонах официальных дилеров марки. 3

Политика Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию "В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве. 295

Общество В Лондоне начались столкновения протестующих с полицией Ранее движение за права чернокожих Black Lives Matter (BLM) планировало провести в субботу, 13 июня, в Лондоне очередной - уже четвертый по счету - митинг, однако после того, как объединения футбольных болельщиков заявили, что приедут в выходные в столицу и защитят от вандалов памятники и полицию, акция была отменена. 1

Происшествия Боец Шлеменко обнаружил в Иртыше тело утонувшего мужчины Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в своем Instagram рассказал об обнаруженном им в Иртыше теле неизвестного утонувшего мужчины. 5

Общество В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию Депутат заксобрания от "Яблока" Борис Вишневский отправил главе ЦИК Элле Памфиловой обращение с доказательствами о принуждении сотрудников бюджетных учреждений к участию в голосовании по поправкам в Конституцию. 7

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 964

Транспорт Москвичи смогут проверить в приложении размер компенсации по «Тройке» Пассажиры, не пользовавшиеся проездными в Москве во время самоизоляции, смогут проверить размер компенсации по карте "Тройка" в мобильном приложении "Метро Москвы", сообщили в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен". 147

Шоу-бизнес Настя Каменских обучила подписчиков правильно приседать Украинская исполнительница Настя Каменских часто балует подписчиков мудрыми высказываниями и полезными советами.

Общество Российские пенсионеры получат единовременную выплату Получить единовременную выплату смогут пенсионеры, которые являются получателями минимальной пенсии, которая не превышает размеров прожиточного минимума. 688

Игры Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года. 4

Общество Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках Российскому певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в социальных сетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок. 342

Происшествия В США полицейские убили ещё одного афроамериканца Американские полицейские не усвоили урок, который им пытались преподать протестующие по всей стране после убийства Джорджа Флойда. 1