Финансы
Газета.RuКурс евро поднялся выше 79 рублей
Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, стоимость евро расчетами "завтра", по данным на 16.33 мск, показала рост до 78,87 рубля.
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Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Известия вчера в 23:37
Происшествия
Два пилота погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Самолет аэроклуба ДОСААФ Як-52 совершил жесткую посадку в районе аэродрома Бобровка в Самарской области, два человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
BFM.ru 05:06
Общество
Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре
Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
РБК 05:30
Общество
В Тюменской области продлён режим повышенной готовности
Тюмень, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM В Тюменской области режим повышенной готовности продлён до 21 июня.
REGNUM 05:50
Общество
Запрет на массовые мероприятия в Петербурге не касается парада Победы
Власти Петербурга решили провести Парад Победы в июне, несмотря на запрет массовых мероприятий.
Экономика сегодня 06:14
Происшествия
Ещё два жителя Алтайского края стали жертвами COVID-19
Барнаул, 11 июня 2020, 10:45 — REGNUM Несмотря на карантин и послабления, в Алтайском крае ежедневно продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса, не обходится без смертей.
REGNUM 11 июня в 03:45
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Общество
Президент Путин вручил золотые медали Героев труда на Поклонной горе
Президент Путин вручил золотые медали Героев труда на Поклонной горе. Обычно церемония проходит в Кремле.
Эхо Москвы вчера в 07:31
Происшествия
Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении
Народные новости 01:18
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 11 июня в 05:55
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции
В Казани после взрыва на газораспределительной станции введен режим ЧС, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
Ведомости 03:12
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
Общество
Глава Минздрава рассказал, губительна ли жара для коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко разрушил надежды россиян на то, что летняя жара уничтожит коронавирус.
Life.ru вчера в 11:22
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Общество
Бурдж-Халифа подсветили триколором
Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвет российского флага в честь Дня России. Об этом говорится в Twitter администрации башни.
Газета.Ru вчера в 17:23
Космос
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink
Вашингтон, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом телекоммуникационных спутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 13 июня, сообщает пресс-служба SpaceX.
REGNUM 05:50
Шоу-бизнес
Певица Наталья Штурм прокомментировала видео с извинениями Ефремова
Накануне актер попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова, он готов искупить свою вину.
RuNews24.ru 03:42
Происшествия
Еще два человека умерли от коронавируса в Иркутской области
В общей сложности с начала пандемии в Иркутской области умерло 39 пациентов с коронавирусом Выздоровело, конечно же, существенно больше людей.
КП - Иркутск вчера в 23:30
Политика
В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина
Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ вчера в 19:20
Общество
Новые правила пособий для безработных вступили в силу
Для всех потерявших работу после 1 марта, как известно, ранее было сделано исключение из общих правил: с апреля по июнь они вне зависимости от утраченного заработка и стажа получают по 12130 рублей в месяц, то есть сумму, равную МРОТ.
Московский Комсомолец вчера в 10:13
Общество
У телеведущего Таира Мамедова нашли коронавирус
Телеведущий Таир Мамедов сообщил, что у него диагностирован коронавирус COVID-19.
Московский Комсомолец 02:10
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции
На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 07:26
Шоу-бизнес
Кети Топурия назвала настоящую фамилию Светланы Лободы
"Наша подружка Светлана Лободадзе, кто не знает, это ее настоящая фамилия, выпустила такой новый фильтр, посмотрите", — говорит в ролике солистка "АСтудио".
Дни24 вчера в 21:00
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru вчера в 08:45
Общество
Диетолог раскрыл способ избавиться от пристрастия к сладкому за неделю
Перестать тянуться к пирожным и конфетам можно всего за неделю, уверен шведский диетолог Фредерик Паулун.
ToDay News Ufa вчера в 05:41
Наука
Археологам удалось без раскопок составить карту древнеримского города
Ученые нанесли на карту большой древнеримский город, находящийся глубоко под землей, не проводя каких-либо раскопок на месте.
Замана 10 июня в 01:09
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5
Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
Энергетика
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Почему США даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.
РИА Новости 01:16