Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс евро поднялся выше 79 рублей

Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, стоимость евро расчетами "завтра", по данным на 16.33 мск, показала рост до 78,87 рубля.
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Курс доллара превысил 70 руб

РБК11 июня в 16:33

Курс доллара превысил майский максимум

РИА Новости11 июня в 14:55

Рубль и нефть дешевеют: евро вновь выше 79 рублей

Вести.Ru11 июня в 10:48

Рубль завершил основную валютную сессию заметным ослаблением

Банки.ру11 июня в 12:23

Курс доллара на Мосбирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

ТАСС11 июня в 14:20

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 20 мая

Интерфакс11 июня в 09:46

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру11 июня в 03:22
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Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Известия вчера в 23:37
5,8K
Происшествия

Два пилота погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области

Самолет аэроклуба ДОСААФ Як-52 совершил жесткую посадку в районе аэродрома Бобровка в Самарской области, два человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
BFM.ru 05:06
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Общество

Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре

Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
РБК 05:30
7
Общество

В Тюменской области продлён режим повышенной готовности

Тюмень, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM В Тюменской области режим повышенной готовности продлён до 21 июня.
REGNUM 05:50
2
Общество

Запрет на массовые мероприятия в Петербурге не касается парада Победы

Власти Петербурга решили провести Парад Победы в июне, несмотря на запрет массовых мероприятий.
Экономика сегодня 06:14
Происшествия

Ещё два жителя Алтайского края стали жертвами COVID-19

Барнаул, 11 июня 2020, 10:45 — REGNUM Несмотря на карантин и послабления, в Алтайском крае ежедневно продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса, не обходится без смертей.
REGNUM 11 июня в 03:45
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
286
Общество

Президент Путин вручил золотые медали Героев труда на Поклонной горе

Президент Путин вручил золотые медали Героев труда на Поклонной горе. Обычно церемония проходит в Кремле.
Эхо Москвы вчера в 07:31
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Происшествия

Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении

Народные новости 01:18
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 11 июня в 05:55
1,8K
Происшествия

В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции

В Казани после взрыва на газораспределительной станции введен режим ЧС, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
Ведомости 03:12
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Общество

Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
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Общество

Глава Минздрава рассказал, губительна ли жара для коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко разрушил надежды россиян на то, что летняя жара уничтожит коронавирус.
Life.ru вчера в 11:22
1,4K
Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
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Общество

Бурдж-Халифа подсветили триколором

Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвет российского флага в честь Дня России. Об этом говорится в Twitter администрации башни.
Газета.Ru вчера в 17:23
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Космос

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink

Вашингтон, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом телекоммуникационных спутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 13 июня, сообщает пресс-служба SpaceX.
REGNUM 05:50
10
Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм прокомментировала видео с извинениями Ефремова

Накануне актер попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова, он готов искупить свою вину.
RuNews24.ru 03:42
64
Происшествия

Еще два человека умерли от коронавируса в Иркутской области

В общей сложности с начала пандемии в Иркутской области умерло 39 пациентов с коронавирусом Выздоровело, конечно же, существенно больше людей.
КП - Иркутск вчера в 23:30
3
Армия и оружие

В США объяснили, почему Россия должна опасаться нападения НАТО

Газета.Ru 02:53
1,8K
Политика

В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ вчера в 19:20
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Общество

Новые правила пособий для безработных вступили в силу

Для всех потерявших работу после 1 марта, как известно, ранее было сделано исключение из общих правил: с апреля по июнь они вне зависимости от утраченного заработка и стажа получают по 12130 рублей в месяц, то есть сумму, равную МРОТ.
Московский Комсомолец вчера в 10:13
1,9K
Общество

У телеведущего Таира Мамедова нашли коронавирус

Телеведущий Таир Мамедов сообщил, что у него диагностирован коронавирус COVID-19.
Московский Комсомолец 02:10
Общество

Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции

На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 07:26
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Шоу-бизнес

Кети Топурия назвала настоящую фамилию Светланы Лободы

"Наша подружка Светлана Лободадзе, кто не знает, это ее настоящая фамилия, выпустила такой новый фильтр, посмотрите", — говорит в ролике солистка "АСтудио".
Дни24 вчера в 21:00
1
Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru вчера в 08:45
96
Общество

Диетолог раскрыл способ избавиться от пристрастия к сладкому за неделю

Перестать тянуться к пирожным и конфетам можно всего за неделю, уверен шведский диетолог Фредерик Паулун.
ToDay News Ufa вчера в 05:41
100
Наука

Археологам удалось без раскопок составить карту древнеримского города

Ученые нанесли на карту большой древнеримский город, находящийся глубоко под землей, не проводя каких-либо раскопок на месте.
Замана 10 июня в 01:09
12
Происшествия

На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
1,6K
Игры

Sony показала дизайн PlayStation 5

Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
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Энергетика

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Почему США даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.
РИА Новости 01:16
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