Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс евро поднялся выше 79 рублей

Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, стоимость евро расчетами "завтра", по данным на 16.33 мск, показала рост до 78,87 рубля.
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Курс доллара превысил 70 руб

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Происшествия

Во Франции потушили атомную подлодку

Lenta.ru 05:49
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Происшествия

В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка

Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM 16:55
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Sony представила первые игры для PlayStation 5

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Любовь Успенская выступила в поддержку Ефремова

Певица Любовь Успенская заявила, что актер Михаил Ефремов «нуждается не в наказании, а в лечении».
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«Челси» может объявить о покупке Вернера в конце недели

По данным Evening Standard, «Челси» может провести трансфер Тимо Вернера уже в конце недели.
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Подруга Норкиной рассказала о грандиозных планах Юлии на лето

По словам Романиди, Юлия Норкина без конца говорила о море и своих грандиозных планах.
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Авто

Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
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Происшествия

Адвокат оценила видеообращение Ефремова с точки зрения закона

Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов через видеообращение извинился перед родственниками погибшего.
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Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости 15:12
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Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области

Три человека погибли, еще семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Нижегородской области.
РБК 15:53
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Авто

Видеоблогер показала гигантскую парковку брошенных суперкаров в Дубае

В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов - Дубае - расположена огромная стоянка, куда свозят разбитые и брошенные автомобили, в том числе суперкары.
Фонтанка.Ру 10 июня в 13:51
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Появились данные о начале второй волны коронавируса в США

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Часть ограничений, которые действовали в Молдове во время чрезвычайного положения из-за коронавируса, возвращаются.
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Мальорка — Барселона 0:2 (2-й тайм)

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Норкин показал фото «летящей» покойной жены

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Военные из Казахстана прибыли в Москву для участия в параде Победы

Казахстанские военнослужащие прибыли в Москву для участия в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Авто

Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada

Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
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Соперник Лукашенко заявил о рейдерском захвате «дочки» «Газпромбанка»

Задержания топ-менеджеров белорусской «дочки» «Газпромбанка», являются рейдерством со стороны государства, заявил экс-председатель правления банка Виктор Бабарико, 13 июня в интервью РБК.
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Новый сезон «Сватов» выйдет с полным актерским составом

В седьмом сезоне сериала "Сваты" появятся весь звездный состав актеров.
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Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП

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Ученые: коронавирус мутировал и стал более заразным

Американские ученые сообщили, что коронавирус стал более заразным для человека.
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Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
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Армия и оружие

В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны

Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
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Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног

Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
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Ольга Рапунцель выписалась из роддома

Несколько дней назад Ольга Рапунцель во второй раз стала мамой.
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Елизавета II отметила официальный день рождения мини-парадом

Королева Великобритании Елизавета II отметила свой официальный 94-й день рождения мини-парадом и салютом, пишет издание Daily Mail в субботу, 13 июня.
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Шоу-бизнес

Гоша Куценко вступился за Михаила Ефремова

Актер Гоша Куценко обратился к актеру Михаилу Ефремову через соцсеть со словами поддержки.
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Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
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