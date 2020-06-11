Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс евро поднялся выше 79 рублей

Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, стоимость евро расчетами "завтра", по данным на 16.33 мск, показала рост до 78,87 рубля.
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Рынок российских акций и рубль снизятся на следующей неделе

ПРАЙМ11 июня в 16:16

Курс доллара превысил майский максимум

РИА Новости11 июня в 14:55

Курс доллара на Мосбирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

ТАСС11 июня в 14:20

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 20 мая

Интерфакс11 июня в 09:46

Курс доллара превысил 70 руб

РБК11 июня в 16:33

Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов

RT на русском11 июня в 03:04

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру11 июня в 03:22
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости 11 июня в 14:11
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Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
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Общество

Пособия для безработных россиян продлили на три месяца

Правительство России продлило на три месяца возможность получить пособие по безработице для тех россиян, чей период выплат закончился 1 марта.
Компания 11 июня в 11:43
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить уголовное дело врачей из Калининграда

Газета.Ru вчера в 21:03
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Армия и оружие

Трамп раскрыл характеристики новой гиперзвуковой ракеты США

Взгляд.ру 12:43
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Кино

Киноакадемия изменила правила выбора номинантов на «Оскар»

На 94-ой церемонии «Оскар», которая пройдет в 2022 году, в номинации лучший фильм будут представлены 10 картин.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
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Энергетика

Закупки Urals американцами помогли России выиграть нефтяную войну

США приняли решение нарастить закупки дешевого сырья, что спасло Россию от последствий нефтяной войны.
Экономика сегодня 03:08
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Футбол

В Мексике погибший футболист «забил» мяч после своей смерти

RT на русском 07:14
Происшествия

В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки

Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета 11:16
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Общество

Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках

Российскому певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в социальных сетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок.
Известия 11:23
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Происшествия

Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, произошедшего по вине актера Михаила Ефремова, не приняла извинений артиста.
Известия 12:07
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Общество

МЧС предупредило москвичей о сильных порывах ветра

В столице ожидаются сильные порывы ветра с вечера 13 июня до вечера 14 июня, жителям не стоит парковать автомобили вблизи плохо укрепленных конструкций, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.
РИАМО 11:27
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с отцом водителя

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария попросила прощения у семьи погибшего в автокатастрофе с участием ее отца Сергея Захарова.
РЕН ТВ вчера в 21:57
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
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Происшествия

На рынке в Екатеринбурге произошла перестрелка

На рынке в Екатеринбурге ссора двух мужчин переросла в перестрелку.
RT на русском 11:18
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Общество

Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости вчера в 04:41
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Происшествия

Любовь Аркус сообщила об избиении сотрудницы центра реабилитации

В Санкт-Петербурге мужчина избил сотрудницу центра «Антон тут рядом», который занимается реабилитацией людей с аутизмом.
РБК 12:15
Политика

Названо самое мощное оружие России в Арктике

Газета.Ru вчера в 08:51
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Киберспорт

В Dota 2 появилась аркана для Queen of Pain

В Valve вышло обновление для Dota 2. В игре появилась Аркана на Queen of Pain – комплект The Eminence of Ristul.
ProstoProSport вчера в 03:21
Автоспорт

Квят на уровне Гасли и сильнее Албона. В игре F1 2020 оценили пилотов

Опыт (Experience) — более высокий балл поможет игрокам набрать большее количество «Ресурсных очков», используемых в игре для покупки улучшений автомобилей.
Чемпионат 11 июня в 09:45
Космос

Астрономы зафиксировали сердцебиение черной дыры

Ученые вновь зафиксировали сердцебиение черной дыры, расположенной на расстоянии 600 млрд световых лет от Земли, сообщает CNN.
Газета.Ru 12:49
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Игры

Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру 11 июня в 16:11
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Общество

Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту

Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
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Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости 10:56
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Футбол

«Сельта» проиграла «Вильярреалу» в матче чемпионата Испании по футболу

"Сельта" на своем поле потерпела поражение от "Вильярреала" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 13:17
Футбол

Новый тренер «Локомотива» прибыл в расположение команды

Новый главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич прибыл на базу команды в Баковке, сообщается на странице команды в Twitter.
Газета.Ru 08:23
Общество

Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России

Математическую модель создали ученые РХТУ имени Д.И. Менделеева и она показала, что эпидемия коронавируса в России может закончится уже в конце июня-июля 2020 года.
Газета DAILY 11 июня в 15:49
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Общество

Российские пенсионеры получат единовременную выплату

Получить единовременную выплату смогут пенсионеры, которые являются получателями минимальной пенсии, которая не превышает размеров прожиточного минимума.
СургутИнтерНовости 04:33
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Общество

На улицы Лондона вышли тысячи левых и правых демонстрантов

Piter.tv 12:44
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