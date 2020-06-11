Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, стоимость евро расчетами "завтра", по данным на 16.33 мск, показала рост до 78,87 рубля.

Общество Пособия для безработных россиян продлили на три месяца Правительство России продлило на три месяца возможность получить пособие по безработице для тех россиян, чей период выплат закончился 1 марта. 2K

Происшествия В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже. 56

Общество Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках Российскому певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в социальных сетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок. 350

Общество МЧС предупредило москвичей о сильных порывах ветра В столице ожидаются сильные порывы ветра с вечера 13 июня до вечера 14 июня, жителям не стоит парковать автомобили вблизи плохо укрепленных конструкций, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве. 4

Происшествия Любовь Аркус сообщила об избиении сотрудницы центра реабилитации В Санкт-Петербурге мужчина избил сотрудницу центра «Антон тут рядом», который занимается реабилитацией людей с аутизмом.

Киберспорт В Dota 2 появилась аркана для Queen of Pain В Valve вышло обновление для Dota 2. В игре появилась Аркана на Queen of Pain – комплект The Eminence of Ristul.

Автоспорт Квят на уровне Гасли и сильнее Албона. В игре F1 2020 оценили пилотов Опыт (Experience) — более высокий балл поможет игрокам набрать большее количество «Ресурсных очков», используемых в игре для покупки улучшений автомобилей.

Космос Астрономы зафиксировали сердцебиение черной дыры Ученые вновь зафиксировали сердцебиение черной дыры, расположенной на расстоянии 600 млрд световых лет от Земли, сообщает CNN. 6

Игры Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года. 4

Футбол «Сельта» проиграла «Вильярреалу» в матче чемпионата Испании по футболу "Сельта" на своем поле потерпела поражение от "Вильярреала" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

Футбол Новый тренер «Локомотива» прибыл в расположение команды Новый главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич прибыл на базу команды в Баковке, сообщается на странице команды в Twitter.

Общество Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России Математическую модель создали ученые РХТУ имени Д.И. Менделеева и она показала, что эпидемия коронавируса в России может закончится уже в конце июня-июля 2020 года. 225