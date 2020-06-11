Финансы
Газета.RuКурс евро поднялся выше 79 рублей
Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, стоимость евро расчетами "завтра", по данным на 16.33 мск, показала рост до 78,87 рубля.
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Политика
СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций
Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
РБК 15:45
Армия и оружие
Украина произведет 2,5 тысячи ракет, которыми пыталась пугать Россию
В мае Украина провела новые испытания ракетных комплексов "Ольха-М" и "Ольха-Р" в Одесской области.
РЕН ТВ 18:12
Технологии
PlayStation 5 оказалась больше Xbox Series X
Sony показала внешний вид PlayStation 5. Один из пользователей в Твиттере решил сравнить размеры новой консоли с PS4 Pro, Xbox Series X и One X. Консоль оказалась намного больше других устройств.
The GEEK 04:40
Здоровье
835 случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
10 июня в Амурской области зарегистрированы новые случаи коронавируса: 24 - в Свободном, восемь - в Благовещенске, четыре - в Сковородинском районе, по два - в Благовещенском и Михайловском районах.
Телепорт 10 июня в 04:37
Политика
В Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков рицином из России
Служба безопасности и информации (контрразведка) Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления трех пражских муниципальных политиков ядом рицин, который якобы привез в Прагу российский дипломат.
Вести.Ru 12:52
Кино
Warner Bros сомневается, что Генри Кавилл сможет возглавить новый фильм о Супермене
Напомним, что Кавилл сыграл эту роль в фильмах «Человек из стали» (2013), «Бэтмен против Супермена: Рассвет правосудия» (2016) и «Лига справедливости» (2017).
Evo-rus.com вчера в 15:41
Общество
Супруга президента Украины заразилась коронавирусом
Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом.
REGNUM 08:50
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru 08:45
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России. Об этом сказано в их новом докладе, представленном накануне в Конгрессе.
Piter.tv вчера в 01:25
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего
Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня 07:22
Общество
В Москве умерли еще 44 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве скончались 44 заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
РБК 16:29
Общество
Российские выпускники получат аттестаты без экзаменов
В постановлении отмечено, что выпускники будут зачисляться в техникумы и колледжи по результатам аттестатов.
Севастополь.ру вчера в 04:14
Происшествия
Ефремова вызовут на допрос по делу о сбыте наркотиков
ПолитРоссия вчера в 06:02
Недвижимость
Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции
Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
Коммерсантъ 04:30
Шоу-бизнес
Самойлову заметили на съемках с Джиганом за несколько дней до развода
Оксану Самойлову заметили на съемках программы «Вечерний Ургант», где она сопровождала своего супруга Джигана.
ФАН 15:36
Авто
Конвейерная остановка: загрузка автозаводов в России упала ниже 30%
Коронавирус оставил автопредприятия в России без работы: загрузка упала почти вдвое — с 50% до менее 30%, следует из данных Минпромторга, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 17:01
Общество
В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка
В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка, который прежде возглавлял конкурент белорусского лидера на президентских выборах Виктор Бабарико.
Эхо Москвы 13:03
Армия и оружие
В США озвучили количество остающихся в Германии американских военных
RuNews24.ru 09:55
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM 11:47
Общество
Бурдж-Халифа окрасили в триколор
Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.
РИА Новости 16:15
Шоу-бизнес
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова во время его допроса
Актриса Рената Литвинова, которая является крестной старшей дочери Михаила Ефремова – 20-летней Анны-Марии, посетила его квартиру и пообщалась с родственниками артиста, пока он был на допросе.
Bimru.ru 04:08
Футбол
«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии
В Турине завершился ответный полуфинальный матч Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом". Встреча завершилась нулевой ничьей.
Вести.Ru 17:39
Происшествия
В Пекине на рынке нашли коронавирус
В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
Газета.Ru 16:46
Футбол
Научно доказано, что Месси в два раза лучше Роналду
Исследование приходит к выводу, что Месси больше действует с мячом, генерирует больше моментов и оказывает большее влияние на конечный результат матча, чем Роналду.
Матч ТВ 10 июня в 23:18
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 представлен на новых официальных изображениях
Astera 10 июня в 09:43
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 05:08