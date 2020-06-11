Финансы
Газета.RuКурс евро поднялся выше 79 рублей
Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, стоимость евро расчетами "завтра", по данным на 16.33 мск, показала рост до 78,87 рубля.
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Общество
Некоторые регионы отказались от проведения парады Победы
Ряд российских регионов отменяет проведение парадов Победы, которые из-за угрозы коронавируса президент РФ Владимир Путин перенес с 9 мая на 24 июня Так, губернаторы Белгородской, Орловской, Псковской, Томской областей и Пермского края отказались от парада из-за коронавируса.
Московская газета 06:04
Футбол
Болельщики смогут посетить матч «Крыльев Советов» и «Ахмата»
На матче, который пройдет 19 июня на «Самара Арене», нужно соблюдать целый ряд условий: — число зрителей не может превышать 10% от общей вместимости стадиона.
Самарская газета 07:31
Политика
МИД РФ подтвердил прежде разосланные приглашения на парад Победы
Москва, 11 июня 2020, 17:05 — REGNUM Все ранее разосланные приглашения на 9 мая парад Победы в Москве подтверждены.
REGNUM 10:05
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
Происшествия
В Петербурге собака чуть не загрызла младенца
Собака покусала младенца в Сестрорецке в Курортном районе Петербурга, ребенок в тяжелом состоянии в больнице, сообщает в четверг региональный главк МВД России.
РИА Новости 02:57
Биатлон
Хованцев заменил Польховского в сборной России по биатлону
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев вошёл в список специалистов — кандидатов в национальную команду на сезон-2020/21.
News.ru 06:30
Происшествия
Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков
Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии.
Известия 09:34
Общество
Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
Транспорт
В ГИБДД разработали новый метод проверки водителей на трезвость
Наша версия вчера в 06:15
Общество
В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности
Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина.
REGNUM 08:08
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Экономика
Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Мифина США.
РБК 11:15
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Пропускной режим отменяется с 00 часов 12 июня. С этого времени для передвижения по краю не нужно наличие красного пропуска.
Вести.Ru 10:27
Происшествия
Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве
Киев, 11 июня 2020, 13:59 — REGNUM Бывшему главарю «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергею Стерненко вручили документ о подозрении в умышленном убийстве.
REGNUM 06:59
Общество
Мэром Ставрополя стал Иван Ульянченко
В финал конкурса на пост главы города прошли 2 кандидата — мэр Михайловска Игорь Серов и министр труда и соцзащиты населения региона Иван Ульянченко.
Своё ТВ 11:00
Экономика
ФАС отказала «Яндексу» в приобретении «Везет»
Ходатайство о согласовании сделки по приобретению "Яндексом" агрегатора такси "Везет", включая все торговые знаки такси группы "Везет", такие как Fasten, "Лидер", RedTaxi и другие, ФАС получила 15 мая.
ТАСС 11:00
Шоу-бизнес
Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии Джоан Роулинг
Британская актриса Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии писательнице Джоан Роулинг.
Lenta.ru 07:00
Политика
Трамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами»
Американский город Сиэтл (штат Вашингтон), где протестующие против расовой дискриминации и полицейского произвола активисты оккупировали мэрию, захватили «внутренние террористы».
KM.ru 01:31
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Политика
Песков заявил, что нет олигархов в России
"Не видим ничего, что бы дискредитировало эти выборы", — резюмировал Дмитрий Песков.
DixiNews вчера в 11:07
Политика
Путин поддержал решение Белозерцева баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин заявил, что поддержит кандидатуру действующего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, если он решит выдвигаться на второй срок.
Газета.Ru 08:23
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
Армия и оружие
В США вышел из строя новейший авианосец
Новейший атомный авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» (CVN-78) вышел из строя на пять дней из-за проблем с системой запуска самолётов палубной авиации.
News.ru 09 июня в 14:44