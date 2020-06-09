Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, стоимость евро расчетами "завтра", по данным на 16.33 мск, показала рост до 78,87 рубля.

Общество Назван срок окончания пандемии коронавируса в России Ученые РХТУ имени Д.И. Менделеева выяснили, что в России и Москве эпидемия коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 закончится в конце июня-июля. 2

Общество Торговые центры Подмосковья откроют с 25 июня С 25 июня возобновляется торговля и сфера услуг без ограничений по площади и без требования отдельного входа (открытие ТРЦ), за исключением разрешения в зданиях ТРЦ фудкортов, развлекательных мероприятий, кинотеатров. 16

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,5K

Политика Вакарчук уходит из Верховной рады. Опять Украинский рок-исполнитель, а по совместительству депутат Верховной рады от партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил о сложении полномочий народного депутата. 4

Культура Disney готовит мюзикл с песнями Лайонела Ричи Кинокомпания Disney разрабатывает мюзикл, в основу которого лягут песни Лайонела Ричи.

Политика Экс-глава офиса Зеленского заявил, что рад своему увольнению Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что рад своему увольнению, поскольку не будет иметь отношения к хаосу, в который украинский лидер погружает страну. 1

Экономика Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей Доходы бюджета в январе-мае составили 7 трлн 890,9 млрд рублей, или 38,3% к общему утвержденному объему доходов на год.

Киберспорт Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без. 3

Общество Сбербанк объяснил причину списания выплат на детей за долги Единовременные выплаты на детей могли быть списаны в Сбербанке в счёт погашения долгов, если зачисление не было промаркировано как социальная выплата, а судебные приставы направили в банк постановление о списании средств со счёта клиента. 901

Гаджеты Apple выпустит девять новых моделей iPhone Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12. 8

Общество В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина. 37

Общество Летние веранды в Подмосковье заработают с 12 июня Летние веранды кафе и ресторанов Московской области заработают с 12 июня. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в четверг, 11 июня. 3