Финансы
Газета.RuКурс евро поднялся выше 79 рублей
Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, стоимость евро расчетами "завтра", по данным на 16.33 мск, показала рост до 78,87 рубля.
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Здоровье
В Пензе первому пациенту перелили плазму с антителами к коронавирусу
В Пензе начали производство плазмы от доноров, которые переболели коронавирусом и имеют антитела.
ПензаИнформ 07:50
Общество
Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
Общество
Назван срок окончания пандемии коронавируса в России
Ученые РХТУ имени Д.И. Менделеева выяснили, что в России и Москве эпидемия коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 закончится в конце июня-июля.
Lenta.ru 12:40
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 11-летием
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает сегодня свое 11-летие.
Вокруг ТВ вчера в 02:44
Кино
HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
ФАН вчера в 03:21
Спорт
Шутеры серии Call of Duty получили скидки
В цифровом магазине Blizzard шутеры серии Call of Duty получили скидки.
Ferra 13:01
Здоровье
В Ростовской области выявили еще 187 случаев коронавируса
За минувшие сутки в Ростовской области выявили 187 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 09 июня в 03:36
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Российская газета 12:41
Происшествия
Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков после ДТП с Ефремовым
Ведомости вчера в 14:59
Хоккей
Натан Маккинон: «Считаю, что Панарин должен получить Харт Трофи»
Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон поделился мнением об игре форварда «Рейнджерс» Артемии Панарине.
Спорт-Экспресс вчера в 07:44
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Общество
Торговые центры Подмосковья откроют с 25 июня
С 25 июня возобновляется торговля и сфера услуг без ограничений по площади и без требования отдельного входа (открытие ТРЦ), за исключением разрешения в зданиях ТРЦ фудкортов, развлекательных мероприятий, кинотеатров.
Телеканал 360° 14:53
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Политика
Вакарчук уходит из Верховной рады. Опять
Украинский рок-исполнитель, а по совместительству депутат Верховной рады от партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил о сложении полномочий народного депутата.
Life.ru 07:15
Культура
Disney готовит мюзикл с песнями Лайонела Ричи
Кинокомпания Disney разрабатывает мюзикл, в основу которого лягут песни Лайонела Ричи.
ИА InterMedia вчера в 05:25
Политика
Экс-глава офиса Зеленского заявил, что рад своему увольнению
Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что рад своему увольнению, поскольку не будет иметь отношения к хаосу, в который украинский лидер погружает страну.
РИА Новости 12:17
Общество
Мишустин заявил, что ситуация на рынке труда стабилизируется
Ситуация на рынке труда стабилизируется, поддержка безработных будет продолжена.
ТАСС 08 июня в 04:35
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Доходы бюджета в январе-мае составили 7 трлн 890,9 млрд рублей, или 38,3% к общему утвержденному объему доходов на год.
Интерфакс 14:52
Киберспорт
Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam
Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру вчера в 08:33
Общество
Сбербанк объяснил причину списания выплат на детей за долги
Единовременные выплаты на детей могли быть списаны в Сбербанке в счёт погашения долгов, если зачисление не было промаркировано как социальная выплата, а судебные приставы направили в банк постановление о списании средств со счёта клиента.
News.ru 13:16
Политика
Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах
Россия оставила в силе приглашения на парад Победы 24 июня, разосланные ранее.
Lenta.ru 10:33
Гаджеты
Apple выпустит девять новых моделей iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform 12:48
Общество
В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности
Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина.
REGNUM 08:08
Общество
Летние веранды в Подмосковье заработают с 12 июня
Летние веранды кафе и ресторанов Московской области заработают с 12 июня. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в четверг, 11 июня.
Известия 14:15
Общество
Глава Минздрава назвал возможную причину второй волны коронавируса
По словам Мурашко, если ситуация с COVID-19 в России ухудшится, в стране возможно чередование карантина и его отмены.
РБК 14:40
Общество
Мурашко допустил возможность «плавающего режима ограничений»
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что «есть формат в том числе плавающего режима ограничений».
RT на русском 14:23