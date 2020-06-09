Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс евро поднялся выше 79 рублей

Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, стоимость евро расчетами "завтра", по данным на 16.33 мск, показала рост до 78,87 рубля.
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Курс доллара превысил майский максимум

РИА Новости14:55

Курс доллара на Московской бирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

Вечерняя Москва14:51

Курс доллара превысил отметку в 69 рублей

Ньюс-НН09:30

Рубль завершил основную валютную сессию заметным ослаблением

Банки.ру12:23

Курс евро поднялся выше 79 рублей

Газета.Ru10:16

Курс доллара на Мосбирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

ТАСС14:20

Биржевой курс евро подскочил выше 79 рублей

Росбалт10:28
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Здоровье

В Пензе первому пациенту перелили плазму с антителами к коронавирусу

В Пензе начали производство плазмы от доноров, которые переболели коронавирусом и имеют антитела.
ПензаИнформ 07:50
4
Общество

Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
136
Общество

Назван срок окончания пандемии коронавируса в России

Ученые РХТУ имени Д.И. Менделеева выяснили, что в России и Москве эпидемия коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 закончится в конце июня-июля.
Lenta.ru 12:40
2
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 11-летием

Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает сегодня свое 11-летие.
Вокруг ТВ вчера в 02:44
25
Кино

HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
ФАН вчера в 03:21
317
Спорт

Шутеры серии Call of Duty получили скидки

В цифровом магазине Blizzard шутеры серии Call of Duty получили скидки.
Ferra 13:01
2
Здоровье

В Ростовской области выявили еще 187 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Ростовской области выявили 187 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 09 июня в 03:36
1,2K
Происшествия

Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Газета.Ru 14:19
518
Общество

В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом

ТАСС 14:50
672
Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Российская газета 12:41
573
Происшествия

Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков после ДТП с Ефремовым

Ведомости вчера в 14:59
2,9K
Хоккей

Натан Маккинон: «Считаю, что Панарин должен получить Харт Трофи»

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон поделился мнением об игре форварда «Рейнджерс» Артемии Панарине.
Спорт-Экспресс вчера в 07:44
1
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
3K
Общество

Торговые центры Подмосковья откроют с 25 июня

С 25 июня возобновляется торговля и сфера услуг без ограничений по площади и без требования отдельного входа (открытие ТРЦ), за исключением разрешения в зданиях ТРЦ фудкортов, развлекательных мероприятий, кинотеатров.
Телеканал 360° 14:53
16
Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
1,5K
Политика

Вакарчук уходит из Верховной рады. Опять

Украинский рок-исполнитель, а по совместительству депутат Верховной рады от партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил о сложении полномочий народного депутата.
Life.ru 07:15
4
Культура

Disney готовит мюзикл с песнями Лайонела Ричи

Кинокомпания Disney разрабатывает мюзикл, в основу которого лягут песни Лайонела Ричи.
ИА InterMedia вчера в 05:25
Политика

Экс-глава офиса Зеленского заявил, что рад своему увольнению

Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что рад своему увольнению, поскольку не будет иметь отношения к хаосу, в который украинский лидер погружает страну.
РИА Новости 12:17
1
Общество

Мишустин заявил, что ситуация на рынке труда стабилизируется

Ситуация на рынке труда стабилизируется, поддержка безработных будет продолжена.
ТАСС 08 июня в 04:35
19
Спорт

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Ark: Survival Evolved

МонаВиста 11:56
38
Экономика

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Доходы бюджета в январе-мае составили 7 трлн 890,9 млрд рублей, или 38,3% к общему утвержденному объему доходов на год.
Интерфакс 14:52
Киберспорт

Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam

Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру вчера в 08:33
3
Общество

Сбербанк объяснил причину списания выплат на детей за долги

Единовременные выплаты на детей могли быть списаны в Сбербанке в счёт погашения долгов, если зачисление не было промаркировано как социальная выплата, а судебные приставы направили в банк постановление о списании средств со счёта клиента.
News.ru 13:16
901
Происшествия

Семья погибшего в ДТП водителя не примет помощь от Ефремова — адвокат

Snob.ru 11:54
357
Политика

Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах

Россия оставила в силе приглашения на парад Победы 24 июня, разосланные ранее.
Lenta.ru 10:33
97
Гаджеты

Apple выпустит девять новых моделей iPhone

Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform 12:48
8
Общество

В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности

Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина.
REGNUM 08:08
37
Общество

Летние веранды в Подмосковье заработают с 12 июня

Летние веранды кафе и ресторанов Московской области заработают с 12 июня. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в четверг, 11 июня.
Известия 14:15
3
Общество

Глава Минздрава назвал возможную причину второй волны коронавируса

По словам Мурашко, если ситуация с COVID-19 в России ухудшится, в стране возможно чередование карантина и его отмены.
РБК 14:40
2
Общество

Мурашко допустил возможность «плавающего режима ограничений»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что «есть формат в том числе плавающего режима ограничений».
RT на русском 14:23
9
Как работают Яндекс.Новости?
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