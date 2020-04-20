Финансы
РИАМОКурс евро поднялся выше 83 рублей
Курс евро достиг отметки в 83 рубля впервые с 6 апреля по данным Московской биржи на вторник, сообщает Федеральное агентство новостей. «Европейская валюта выросла на 1,29% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составила 83,045 рубля», – говорится в сообщении.
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Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня.
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Ещё 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
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Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия-1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия 18:45
Политика
Соловьев навсегда выгнал украинского эксперта из своего шоу
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на телеканале "Россия 1" уже окончательно выгнал из своей программы украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
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В Москве аннулируют пропуска, не прошедшие проверку
Цифровые пропуска в Москве, не прошедшие проверку, аннулируются, для повторного получения нужно оформить новый, внимательно указав данные, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
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Армия и оружие
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Космос
Российский космонавт принял участие в эксперименте по высадке на Марс
Возможность быстро приступить к работе на Марсе после космического перелета продемонстрировал космонавт Олег Скрипочка, сообщает 21 пресс-служба Центра подготовки космонавтов.
ИА Красная Весна 16:49
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Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
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Получивший индекс MD56c аппарат базируется на шасси MAN TGS с колесной формулой 6х6.
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NewInform вчера в 05:19
Наука
Объяснена опасность коронавируса для людей с ожирением
Ученые из ОАЭ объяснили, почему у людей с ожирением заболевание коронавирусной инфекцией часто протекает в тяжелой форме.
Lenta.ru вчера в 13:09
Здоровье
Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
RT на русском 17:31
Политика
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне
После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06
Общество
Мэр Геленджика обматерил помощницу в прямом эфире
Мэр Геленджика Алексей Богодистов 21 апреля провел в инстаграм-аккаунте прямой эфир, в ходе которого отвечал на вопросы жителей города, связанные с актуальными проблемами, волнующими людей в период распространения эпидемии коронавируса.
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Энергетика
В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть
В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Деловое.ТВ 08:25
Политика
США приостановят прием иммигрантов на 60 дней
Власти США приостанавливают на 60 дней прием иммигрантов из-за негативных экономических последствий пандемии - Трамп.
ТАСС 19:06
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
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Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
РИА Новости 13:24
Политика
Путин оценил меры по борьбе с коронавирусом в Приморье
Медицинское оборудование для лечения коронавирусных больных может и не потребоваться в большом объеме, но оно должно быть, заявил президент Рф Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
РИА Новости 07:46
Игры
Стартовый тираж ремейка Final Fantasy VII составил 3,5 млн копий
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В ООН предупредили о голоде библейского масштаба из-за коронавируса
Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности.
Известия 19:08
Авто
В России наладили сборку новых версий Kia Seltos
На российском заводе «Автотор», расположенном в Калининграде, началось производство новых версий кроссовера Kia Seltos по технологии полного цикла, включая сварку и окраску кузова.
Известия 02:03
Кино
Телеканал «Россия 1» покажет драматический сериал о контрразведчиках
Москва, 21 апреля 2020, 18:30 — REGNUM 27 апреля телеканал «Россия 1» начинает демонстрацию восьмисерийного фильма «Черное море».
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Спорт
В Dota 2 вышел патч 7.26а
Valve выпустила обновление 7.26а для Dota 2. В нем разработчики изменили прирост скорости передвижения и восстановления здоровья от всех соответствующих артефактов, а также пересмотрели характеристики многих персонажей.
CyberSport.ru 15:49
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Коул Спроус и Лили Рейнхарт не расстались
Недавно стало известно, что актер Коул Спроус (Cole Sprouse) и Лили Рейнхарт (Lili Reinhart) расстались.
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В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone планируют добавить ивенты в духе Fortnite
CyberSport.ru 19 апреля в 05:45
Наука
Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался.
Известия 18:03