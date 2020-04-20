Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс евро поднялся выше 84 рублей

По состоянию на 18:45 мск курс евро вырос на 2,16 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 84,15 руб. Курс доллара вырос на 1,93 руб. и составил 77,48 руб. Как сообщалось ранее, цена на нефть марки WTI 20 апреля достигла исторического минимума.
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Курс евро превысил 84 рубля

РИА Новости12:13

Курс евро превысил 84 рубля

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Курс рубля снизился после падения цен на нефть

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Курс доллара растет на уходе инвесторов от риска из-за падения нефтяных цен

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Евро впервые с 3 апреля поднялся выше 84 рублей

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Комментарии

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Режиссер и сценарист Иван Щеголев, снявший сериалы «Карпов» и «Морозова», умер в возрасте 59 лет.
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Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
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Восстановление мировой экономики начнется в мае.
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Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $18 за баррель.
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Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
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ВОЗ объяснила низкий уровень смертности от коронавируса в России

В России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире.
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Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики

Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
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Продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума

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