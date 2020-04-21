Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс евро поднялся выше 84 рублей

По состоянию на 18:45 мск курс евро вырос на 2,16 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 84,15 руб. Курс доллара вырос на 1,93 руб. и составил 77,48 руб. Как сообщалось ранее, цена на нефть марки WTI 20 апреля достигла исторического минимума.
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Евро на бирже подскочил до 84 рублей

Фонтанка.Ру12:10

Курс рубля на 22 апреля 2020: евро вырос до 84 рублей

Комсомольская правда12:08

Евро вырос до 84 рублей

Газета.Ru12:01

Курс евро превысил ₽84 на фоне дешевеющей нефти

РБК11:52

Курс евро превысил 84 рубля

RT на русском11:46

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 84 рублей

ТАСС11:44

Курс евро на Мосбирже поднимался выше 84 рублей

Аргументы и Факты12:01
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Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
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